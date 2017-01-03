إسبانيول وسلتا فيغو يطاردان «النمس» في كاتالونيا

لم يمر تألق لاعب لخويا القطري التونسي يوسف المساكني الملقب بـ«النمس»، خلال المباراة الودية التي جمعت «نسور قرطاج» بمنتخب مقاطعة كاتالونيا المعزز بالنجم تشافي، حيث سجل ثلاثة أهداف كاملة في الخفاء، فتلقى عرضين من فريقي إسبانيول وسلتا فيغو.

ونشر موقع نادي سلتا فيغو على موقعه الإلكتروني، أن مسؤوليه أعجبوا كثيراً باللاعب التونسي ودخلوا في مفاوضات معه من أجل ضمه خلال الميركاتو الشتوي، ووضعوه ضمن أولويات النادي في المرحلة المقبلة. فأي موقف لمسؤولي فريق لخويا القطري وما هو رأيهم في العرض، لاسيما أن المساكني مرتبط بالفريق القطري بعقد يمتد إلى عام 2021.

البنزرتي في الترجي

من جانب آخر، تعاقد الترجي التونسي رسمياً، أمس، مع المدرب فوزي البنزرتي لمدة موسم ونصف الموسم، وذلك خلفاً للمدرب عمار السويح.

وكان البنزرتي أقيل من تدريب النجم الساحلي منذ أسابيع قليلة، بعد سوء النتائج في الدوري.

الجمل في جدة

توصل أهلي جدة السعودي إلى اتفاق نهائي مع مدافع النجم عمار الجمل، يقضي بتعزيزه للفريق في إطار الإعارة ستة أشهر، وقد تم الاتفاق على كل بنود العقد في انتظار إتمام الصفقة بعد الحصول على موافقة النجم . ووقع الاتصال بعمار الجمل بطلب من الجهاز الفني لأهلي جدة لتعويض المدافع البرازيلي لويس كارلوس.

وأكد مصدر مطلع لـ«البيان الرياضي»، أن النج لن يمانع خروج الجمل، سيما وأنه يضم في صفوفه ما لا يقل عن 5مدافعين محوريين.

بلعيد عائد إلى الإفريقي

فك اللاعب التيجاني بلعيد ارتباطه مع النادي الصفاقسي، بعد أن اتفق الطرفان على فسخ العقد بالتراضي وأفادت مصادر مطلعة وقريبة من اللاعب بأن وجهته القادمة ستكون تونسية.

وقد يعيد التجربة مع النادي الإفريقي. وقد أفادت نفس المصادر أن بعض مسؤولي النادي الإفريقي قد اتصلوا بالتيجاني بلعيد الذي لم يتردد في إعطــاء موافقته.

الشيخاوي في دورينا

يبدو أن اللاعب التونسي لنادي الغرافة القطري ياسين الشيخاوي سيغادر فريقه، فإضافة إلى الأهلي القطري الذي عبر عن رغبته في انتدابه، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الشيخاوي مطلوب من فريق إماراتي. والثابت العرض المالي هو الحاسم في تحديد وجهة الشيخاوي المقبلة.