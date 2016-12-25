الاتحاد السعودي يستعيد الصدارة

استعاد الاتحاد الصدارة بفوزه الصعب على ضيفه الرائد 3-2 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في ختام المرحلة الرابعة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل فهد المولد (21 من ركلة جزاء)، والمصري محمود كهربا (62)، والكويتي فهد الأنصاري (81) أهداف الاتحاد، وأحمد الحبيب (47) وسعيد المولد (51) هدفي الرائد.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على الهلال الذي كان انتزع الصدارة مؤقتا بفوزه على الباطن 2-صفر أول من أمس الأربعاء، في افتتاح المرحلة، فيما تراجع الرائد إلى المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

سعادة سييرا

أعرب لويس سييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، عن سعادته بفوز فريقه على الرائد. وتغلب اتحاد جدة على الرائد 3 /‏‏ 2 اليوم الجمعة في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي.

وقال سييرا، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «فريقي كان الأفضل في الشوط الأول الذي استطعنا أن ننهيه، ونحن متقدمون، واستطاع الرائد أن يعود للمباراة، يتقدم مستغلاً أخطاء فردية للاعبي فريقي».

وتابع: «لاعبو الاتحاد أظهروا معدنهم الحقيقي، ولم يستسلموا للهزيمة حتى تمكنوا من تحقيق الفوز بالمباراة». وأكد: «قاتلنا حتى آخر لحظة، وفزنا بنقاط المباراة كاملة، والأخطاء واردة في كل فريق، ونسعى لتصحيحها في المباريات المقبلة».