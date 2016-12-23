الهلال السعودي في الصدارة بعشرة لاعبين

عاد الهلال إلى مكانه في قمة ترتيب «دوري جميل» السعودي لكرة القدم، بفوزه على الباطن 2 ـ 0 على ملعب الأخير ضمن الجولة 13، وهي المرة الأولى التي يلعب فيها الهلال على أرضية صناعية.

كما لعب بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعب الوسط البرازيلي كارلوس إدواردو، وقهر «الأزرق» ظروفه، وتمكن من بسط تفوقه منذ بداية المواجهة وحتى النهاية، وهو ما أثمر عن تسجيل هدفين عن طريق البرازيلي ليو وسالم الدوسري، ووصل إلى النقطة 34 في الصدارة، وهي نفس نتيجة الدور الأول، أما صاحب الأرض، فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز العاشر.

مطاردة

وأفلت النصر من فخ الفتح، وحول تأخره أمامه بهدف إلى فوز 2 ـ 1، ليواصل مطاردته فرق الصدارة، محتلاً «المركز الثالث برصيد 29 نقطة. وعانى النصر أمام مضيفه على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ولم تكن مهمته سهلة أمام فريق المدرب التونسي فتحي الجبال.

حيث واصل فريقه مستوياته المميزة، رغم تذيله الترتيب بثماني نقاط. ووضع المهاجم البرازيلي ناثان جونيور، الفتح في المقدمة من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني، وضع المدرب الكرواتي زوران بصمته، عندما دفع بسامي النجعي، الذي تمكن من إحراز هدف التعادل، وحسم يحيى الشهري، الفوز للنصر، بتسجيله الهدف الثاني من كرة ثابتة. وتعادل القادسية مع الشباب 1 ـ 1 سجل للقادسية العراقي، سعد الأمير،من ركلة جزاء للقادسية وحسن معاذ، للشباب.