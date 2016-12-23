السيدة العجوز والروسونيري على «السوبرالإيطالي»

يشهد استاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة، والملقب بملعب البطولات، في الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت دبي، القمة الكروية العالمية التي تجمع اليوفنتوس «السيدة العجوز» بطل الدوري والكأس الإيطالي، مع إيه سي ميلان «الروسونيري»، وصيف الكأس على كأس السوبر الإيطالية.

والتي تستضيفها الدوحة للمرة الثانية خلال عامين، واستضافت الدوحة الكأس في 2014، وأحرزها نابولي بفوزه على يوفنتوس بركلات الترجيح (6 - 5)، بعد تعادلهما 2 - 2.وستكون المباراة ثاني مرة يلتقي فيها الفريقان على «السوبر»، بعد لقاء أول عام 2003 في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، وفاز باللقب يوفنتوس بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1 - 1.

ترقب

ويترقب عشاق الكرة الإيطالية ما تسفر عنه المواجهة، للتعرف إلى بطل السوبر ،المتوج بباكورة ألقاب الموسم الجديد 2016ـ 2017.

ورغم أن كل الترشيحات والتوقعات تصب في مصلحة اليوفي المنتشي حالياً بصدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على روما في لقاء قمة الأسبوع الماضي، وتوسيعه الفارق في الصدارة إلى 6 نقاط مقترباً من تتويج سادس على التوالي بلقب الكالتشيو، إلا أن الطموح والحافز يظلان موجودين لدى مونتيلا ورفاقه أملاً بإعادة الروسونيري لمنصات التتويج واستعادة أمجاد الزمن الجميل.

استعدادات

واستعد الفريقان جيداً لهذه المواجهة وسط ظروف متباينة لا يبدو أنها تخدم ميلان بشكل أكبر، بعدما اضطر الفريق للوصول متأخراً عن موعده 24 ساعة للعاصمة القطرية، بسبب وجود عطل في الطائرة الخاصة بالفريق واحتجازها في لندن لإجراء عملية الصيانة، ليكتفي الفريق بالتدريب ليوم واحد.

وهو ما أثار جدلاً كبيراً بعد تصريحات أدريانو غالياني المدير العام لميلان الذي اشتكى من انعدام تكافؤ الفرص مع يوفنتوس قبل المواجهة المرتقبة، وهدد على إثرها النادي بعدم خوض اللقاء قبل أن تحل المشكلة، ووصل الفريق أول من أمس الأربعاء إلى الدوحة في ساعة متأخرة.

وتدرب الميلان على فترتين تحت قيادة مونتيلا، الأولى في ملاعب أكاديمية أسباير ظهراً، وكان تدريباً مغلقاً، فيما كان المران المسائي في ملعب السد، وأدى اليوفنتوس تمرينات قوية مستغلاً وصوله في موعده للدوحة يوم الثلاثاء، واطمأن المدرب على حالة ، النجم بيانيتش ، فيما سيكون أبرز الغائبين عن الفريق البرازيلي دانيال ألفيس

من جهة أخرى، أكد التشيكي بافيل نيدفيد نجم اليوفنتوس السابق والنائب الحالي لرئيس النادي، جاهزية فريقه لمواجهة الميلان، متمنياً أن ينجح الفريق في الفوز بالمباراة والتتويج بلقب كأس السوبر. وقال: نحاول جاهدين أن نتوج باللقب .وشدد نيدفيد على أن مباراة السوبر تختلف عن مواجهة الدوري التي خسرها اليوفي، مؤكداً أن توقع الفوز صعب وقد تصل المباراة إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح، لكن نأمل أن نعود باللقب.

وحول إمكانية تتويج اليوفي باللقب السادس على التوالي، أكد نيدفيد أن الفريق يتقدم كثيراً في جدول الترتيب، لكن لايزال الموسم في أوله والمشوار طويلاً للغاية.

حول إمكانية التعاقد مع نجم كبير جديد إلى جانب هيغواين، قال: نعمل على ذلك، ونحن واثقون بأن لدينا عدداً كبيراً من النجوم الكبار والمميزين.صعوبة

على الجانب الآخر، تحدث النجم الإسباني سوسو لاعب الميلان، عن مواجهة اليوفي مشدداً على صعوبتها، وقال في تصريحات صحفية:

الجماعية سلاحنا من أجل التتويج وهذا نهائي ويختلف تماماً عن مباريات الدوري، وندرك جيداً أن المهمة ستكون صعبة بالنسبة لنا، لكننا سنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا ونحقق الفوز أمام فريق قوي، فاليوفنتوس فريق قوي وكبير ولديه رغبة في الانتصار في كل المباريات، وأكد سوسو أن قوة الميلان تتمثل في الأداء الجماعي واللعب كفريق واحد، وأعتقد أننا نتطور ويتحسن مستوانا بشكل واضح من مباراة لأخرى.

وأشار سوسو إلى أن هذه البطولة فرصة للعودة إلى الانتصارات ومنصات التتويج بعد سنوات من عدم الفوز بأي لقب، والانتصار في هذه المباراة سيكون حافزاً جيداً وأمراً رائعاً بالنسبة لنا من أجل مستقبل أفضل للنادي.

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