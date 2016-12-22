مسفر يستهل مهمته مع «النشامى» برصد اللاعبين

بدأ المدرب الإماراتي د.عبد الله مسفر المدير الفني للمنتخب الأردني، «النشامى»، عملية رصد اللاعبين، من خلال متابعة مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأردن، حيث حرص على حضور عدد من المباريات في الملعب، بهدف الاطلاع على مستوى عناصر الفرق بشكل مباشر، تمهيداً لإعلان تشكيلته، التي سيستهل بها مشوار الإعداد الشهر المقبل.

فيما باشر المدرب الأردني جمال أبو عابد مهامه في منصب المدرب العام للنشامى. جاء ذلك بعد إكمال الاتفاق مع أبو عابد إثر الجلسة التي جمعته مع مسفر، حيث تم خلالها استعراض آلية العمل خلال المرحلة المقبلة. وتقرر أيضاً رسناد مهمة مدير المنتخب إلى أسامة طلال، الذي سبق له تولي المهمة في أكثر من مناسبة.

وعقد مسفر وأبو عابد وطلال جلسة عمل في الاتحاد خصصت للمشاورات المتعلقة باستكمال تشكيل الجهاز الفني إلى جانب الجهاز الطبي.

والتقى الجهاز الفني مع المدرب الكابتن عبد الله أبو زمع، الذي كان مكلفاً بإدارة شؤون المنتخب خلال الفترة الماضية، حيث قدم الأخير عرضاً عن مسيرة المنتخب تحت قيادته والخطط والبرامج، التي نفذت.

صدارة ثلاثية

إلى ذلك، أدت نتائج الجولة الثانية من كأس الأردن إلى صعود ثلاثة فرق إلى صدارة المجموعة الأولى، إثر تعادل الفيصلي والرمثا (1-1)، في مباراة مثيرة تقدم خلالها الفيصلي عبر خليل بني عطية قبل أن يدرك الرمثا التعادل في الدقيقة الأخيرة بواسطة حمزة الدردور ليرفع كلا الفريقين رصيدهما إلى أربع نقاط بذات الرصيد مع منشية بني حسن، الذي تعادل مع سحاب سلباً، كما تعادل الأهلي مع البقعة (1-1).

وفي المجموعة الثانية، انفرد الجزيرة بالصدارة برصيد (6) نقاط، بعدما تغلب على ذات راس 2 - 0.