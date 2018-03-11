منصور بن محمد يتوج أبطال رالي دبي الصحراوي

حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل تتويج المتسابقين في رالي دبي الصحراوي المدعوم من مجموعة عبدالواحد الرستماني ونيسان، حيث قام سموه بتسليم الجوائز للفائزين عند منصة التتويج في مقر الرالي في حلبة دبي أوتودروم مساء أمس.

وشق السائق البولندي جاكوب بريزيغونسكي طريقه بصعوبة نحو لقب السيارات في رالي دبي الصحراوي المدعوم من مجموعة عبدالواحد الرستماني ونيسان في الوقت الذي انتزع فيه سائق الدراجات الإماراتي محمد البلوشي لقب الدراجات النارية في الرالي الذي اختتم فعاليته أمس في صحراء القدرة بدبي.

ويشارك في الرالي برفقة ملاحه البجليكي توزم كلوسول بسيارة من نوع ميني جون كوبر، تمكن متصدر المرحلة الأولى من تحقيق أسرع زمن في المرحلة الثانية البالغ طولها 174 كم ليفوز بلقب السيارات بفارق 4 دقائق و8 ثوانٍ عن السائق الروسي فلاديمير فاسيليف وملاحه قسطنطين زيلتسوف بسيارة أخرى من نوع ميني. وحل ثالثاً في الفئة السائق السعودي ياسر سعيدان المشارك إلى جانب الروسي أليكسي كوزميتش متخلفاً بفارق دقيقة و32 ثانية عن الروسي فاسيليف.

تجاوز

وتمكن السائق الإماراتي الشيخ خالد القاسمي من تجاوز المشاكل الميكانيكية التي أخرجته من منافسات اليوم الأول وتفوق على الجميع في منافسات مرحلة نيسان الخاصة الثانية ليحقق أسرع زمن برفقة ملاحه الفرنسي إكزافيير بانسيري بسيارة بيجو أبوظبي ريسينغ 3008 دي كيه آر.

وفي منافسات نارية ضمن فئة الدراجات النارية، تمكن البلوشي المشارك بدراجة كيه تي إم من التربع على عرش الفئة بفارق دقيقتين و56 ثانية عن سائق الدراجات الفرنسي المقيم في دبي، بينجامين ميلو، الذي يحل وصيفاً للجولة للعام الثاني على التوالي. وبعدما كان رابعاً في منافسات اليوم الأول، استفاد البلوشي من خروج متصدري المرحلة الأولى الجنوب أفريقي آرون ماري والكويتي محمد جعفر، وبذل مجهوداً كبيراً للوصول إلى خط النهاية غير ضامن من قدرته على إنهاء المرحلة بعد أن قارب وقود دراجته من النفاد. وكان يوماً رائعاً للبلوشي وشقيقه الأصغر سلطان الذي حل في المركز الثالث على منصة التتويج.

وتمكن السائق السعودي أحمد الشيغاوي، المشارك برفقة الملاحة الفرنسية لورين ليتشلوتشر، من الفوز بلقب فئة تي2 بسيارته التويوتا لاندكروزر.

فئة البقي

وفي منافسات فئة البقي، تمكن السائق الثنائي الفرنسي غراهام نايت وديفيد واتسون من الفوز باللقب بسيارة البولاريس آر زد آر فيما تمكن الكويتي فهد المسلم من تكرار نتيجة العام الماضي، والفوز بلقب الكوادز للعام الثاني على التوالي بدراجته الياماها 700 رابتور. وتصدر أندريه بروغمان فئة البقي الوطنية بسيارة مافريك إكس3.

وتعليقا على الرالي، قال محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات رئيس اتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات فيا للرياضة: «هذا الرالي جديد لكنه يمهد الطريق لرياضة الراليات في الإمارات والشرق الأوسط». وبعد وصوله خط نهاية الرالي، صرح بريزيغونسكي، وصيف بطولة كأس العالم للراليات العام الماضي، قائلاً: «كانت مرحلة رائعة بحق. واصلت الدفع والضغط للبقاء في الصدارة. الطريق كان جيداً والملاحة فيه كانت جيدة. سعيد جداً بهذه النتيجة».

جولة

تتوجه أنظار بطولة كأس العالم للراليات الطويلة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لعقد النسخة الـ 28 من بطولة رالي أبوظبي الصحراوي المدعوم من نيسان، الذي يقام من 24- 29 مارس الجاري، حيث يشكل الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة للسيارات، والجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة للدراجات النارية.