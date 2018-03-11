مجلس دبي يشيّد قرية تحدي ناس الليلي

مجلس دبي الرياضي في تشييد قرية تحدي ناس الليلي، الذي ينظمه المجلس تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ويحمل اسم «تحدي السعادة»، يومي 15 و 16 مارس الجاري. وتنطلق منافسات فئة الفردي في الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء، فيما تنطلق منافسات الفرق يوم الجمعة 16 مارس في ذات التوقيت، ويمتد السباق على مسافة 5 كيلو مترات يواجه خلالها المتنافسون 12 عائقاً تم تصميمها، لتمنح أقصى قدر من التنافسية والتشويق وتزيد من حماس المتسابقين واستمتاعهم بالمنافسات.

تسجيل المشاركين

ويستمر التسجيل في السباق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس www.dubaisc.ae، حيث يتاح التسجيل للمشاركة من الجنسين ولجميع الجنسيات ومختلف الأعمار، وحدد مجلس دبي الرياضي أماكن لتجمع المشاركين يوم الحديث، حيث سيتم نقل المشاركين بحافلات إلى موقع المنافسات، وسيتم الإعلان عن أماكن التجمع قبل أيام من انطلاقة السباق.

وبدأت الفرق والمؤسسات المسجلة بالسباق في التنافس من الآن، حيث حرصت على تدريب منتسبيها على نماذج مشابهة لأنواع التحديات الموجودة في السباق، وقامت بتخصيص عدد ساعات يومية لتدريب المشاركين في فئة الفردي والفرق، كما خصصت عدد من المؤسسات الأخرى مدربين متخصصين لرفع لياقة منتسبيها من المشاركين، وحرصت العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة على تسجيل منتسبيها من الرجال والنساء، للاستفادة، ما توفره فرصة المشاركة على مستوى بناء الأجسام والشخصية، وتعزيز علاقات التعاون والصداقة في ما بينهم.

مانع الوحل

ويبدأ السباق مع مانع الوحل الذي يتوجب على المتسابقين تجاوزه للوصول إلى عائق تسلق الجدران، التي يصل ارتفاعها إلى نحو 3 أمتار، يليه «تحدي» بعنوان «رجل الغابة» الذي يستوجب قوة وقدرة على تجاوز المسافة بالحبال، ثم ما يطلق عليها ب«الحفرة السوداء» التي تحتاج إلى القيام بوضعية الانبطاح على الأرض والعبور من تحتها بسرعة ودقة، تليها «الكارجو»، التي تشبه تجاوز مبنى مرتفع بسرعة وقوة.

ويأتي بعد ذلك عائق «التشيمني» الذي يتطلب من المشاركين الصعود بما يشبه تسلق الحائط، ثم النزول بسرعة عبر العمود الذي يصل ارتفاعه إلى 5 أمتار، وذلك على غرار رجال الإطفاء، ويلي ذلك عائق «الشبكة» التي يقوم خلالها المشاركون بتسلق شبكة كبيرة عرضها 14 متراً وارتفاعها 5 أمتار، ثم يأتي الدور على عائق «مستر مانكي ومستر فريز»، حيث يتوجب من المتحدي قطع المسافة وهو يتجاوز ذلك متعلقاً بالحديد المرتفع عن الأرض بنحو 5 أمتار، وذلك لمسافة 22 متراً، ثم يتحولون إلى «درج الحبال» عبر التسلق على مبنى مرتفع 4 أمتار، والنزول بشكل أفقي عبر الشباك المنصوبة.

ويتضمن السباق أيضاً عائق «ذات نات رايت»، الذي يتطلب تجاوزه عملاً جماعياً بين المشاركين من أجل تسلق منحدر مائل الشكل، للوصول إلى الجزء الآخر منه والنزول عبر الحبال، يليه عائق «نات كراكر»، حيث يجب أن يحافظ المشارك على توازنه بينما يعبر المسافة الفاصلة من فوق المياه.

الحصار

الحصار هو العائق الأخير وفيه يتسلق المشاركون المبنى الأول ثم ينطلقون للأعلى نحو الثاني وهم يتسلقون الحبال، على أن ينزلوا عبر الأنبوب الذي يصل ارتفاعه إلى 7 أمتار.