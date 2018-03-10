«المحترفين» تحتفي بإنجازات المرأة الرياضية

احتفت لجنة المحترفين أمس بانجازات المرأة الرياضية خلال مباراتي نصف نهائي الكأس، في اطار مبادرة «المرأة على نهج زايد» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقام يوسف خوري نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة خلال مباراة الوحدة ودبا بتكريم بطلات منتخب الجوجيتسو الفائز في بطولة العالم للشباب والناشئين، وهن: شما الكلباني، وهناء الهنائي، وبشاير المطروشي، وخولة الحاج، وعذاري الشامسي، وعلياء الظاهري، وشمسة الكتبي، وعهود الكعبي.

وقام محمد الحمادي عضو المكتب التنفيذي، خلال مباراة شباب الاهلي دبي والوصل بتكريم الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، وأمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إلى جانب لاعبة شباب الأهلي دبي شهد خرام التي حققت ذهبية سلاح الفلوريه في البطولة العربية للأندية، وزميلتها عائشة عيسى الحاصلة على برونزية الشيش، كما تم تكريم نادية خديم كابتن طائرة الوصل.