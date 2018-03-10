السلام العماني يتصدر «عربية الطائرة»

تصدر السلام العماني بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة التي ينظمها نادي بني ياس، بعد فوزه في اليوم الثاني من المنافسة أمس الأول على السماوي بنتيجة 3- 1، وفي المباراة الثانية فاز بتروجيت المصري على الجزيرة 3/‏صفر، وتقام اليوم مباريات في الختام تحددان بطل المنافسة، حيث يلتقي في المباراة الأولى الجزيرة والسلام وفي المواجهة الثانية يلتقي بني ياس وبتروجيت، ويدخل السلام مباراته اليوم بطموح التتويج باللقب بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط، يليه بني ياس برصيد 3 نقاط وبتروجيت 3 نقاط والجزيرة بدون رصيد، ويحتاج الفريق العماني للفوز ليتوج بلقب النسخة السابعة.

متابعة الجولات

وتابع جولات أمس الأول من داخل صالة نادي بني ياس الجديدة التي احتضنت الفعالية، علي حسن البلوشي رئيس مجلس إدارة نادي السلام العماني، وأحمد فهيم رئيس مجلس إدارة نادي بتروجيت المصري، بجانب سليم حمد الجنيبي رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي بني ياس، وعوض المنصوري عضو شركة الألعاب، ومحفوظ أحمد الشحي مدير شركة الألعاب، بجانب عدد كبير من الحضور وعشاق الكرة الطائرة.

بطولة الإشقاء

بدوره تقدم سليم حمد الجنيبي بالشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي، على رعايته للبطولة، ذاكرا أن الحدث الذي يجمع الأشقاء العرب أصبح سمة تميز النادي وبطولة كبيرة تتابعها العديد من الدول العربية التي تحرص على المشاركة فيها نتيجة الفوائد العديدة التي تعود عليها، وأضاف: نشكر السلام العماني وبتروجيت المصري على تواجدهما في البطولة وعلى المستوى الذي يقدمانه، ما أضفى على المنافسة حماسا كبيرا وتنافسا قويا. وشكر الجنيبي نادي الجزيرة على مشاركته أيضا وقال، إن وجود اسم كبير مثل نادي الجزيرة زاد من قيمة البطولة، وقال الجنيبي إن مثل هذه الفعاليات تساهم في صناعة منتخبات قوية للكرة العربية.

فوائد اجتماعية

وأكد رئيس شركة الألعاب بنادي بني ياس أن البطولة تحقق فائدة اجتماعية كبيرة بجانب الفوائد الرياضية المعروفة وأضاف: يكفي أنها تجمعنا مع أندية شقيقة وتوطد العلاقات بيننا وتجمع جماهير نادي بني ياس، خاصة من الذين لديهم ارتباط بالكرة الطائرة خلف راية النادي.

وختم سليم الجنيبي حديثه مقدما الشكر لكل من ساهم في إنجاح البطولة، وقدم لها دعما سواء كان لوجستيا أو معنويا أو ساهم في التنظيم. وأضاف: الشكر أيضا لمجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للكرة الطائرة ومصرف أبوظبي ألإسلامي وكافة الجهات الراعية.

نجوم

أكد سليم الجنيبي أن البطولة يمكن أن تفرز نجوما مميزين للمنتخبات الإماراتية المختلفة بطريقة تساعد على تحقيق نتائج مشرفة في المحافل الخارجية.