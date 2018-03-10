بريزيغونسكي يتصدر السيارات وماري الدراجات النارية

تصدر سائق السيارات البولندي جاكوب بريزيغونسكي وسائق الدراجات الجنوب أفريقي المقيم في دبي آرون ماري، قائمة المتسابقين في المرحلة الخاصة الأولى من رالي دبي الصحراوي المدعوم من مجموعة عبدالواحد الرستماني ونيسان، في الوقت الذي بات فيه السائق الإماراتي خالد القاسمي أحد أبرز المتضررين في اليوم الأول من الرالي في صحراء القدرة.

ويشارك في الرالي برفقة ملاحه البلجيكي توم كولسول بسيارة من نوع ميني جون كوبر، إذ فاز بريزيغونسكي بالمرحلة الأولى البالغ طولها 174كم بفارق دقيقتين و6 ثوان عن الروسي فلاديمير فاسيليف وقسطنطين زيلتسوف المشاركين بسيارة أخرى من نوع ميني في الرالي الذي يشكل الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة للسيارات «فيا». وفي المركز الثالث حل السائق السعودي ياسر سعيدان المشارك إلى جانب الملاح الروسي أليكسي كوزميتش بفارق 3 دقائق و37 ثانية بسيارة من نوع تويوتا هايلوكس.

وتعرض السائق الإماراتي الذي كان مفضلاً للفوز بالرالي، الشيخ خالد القاسمي، المشارك برفقة الملاح الفرنسي إكزافيير بانسيري بسيارة من نوع بيجو أبوظبي ريسينغ 3008 دي كيه آر، لأزمة أخرجته من المنافسة بعد عطل ميكانيكي تسبب في إصابة مركبته بعد 70كم فقط من بداية المرحلة.

ترتيب

وحل رابعاً في المرحلة السائقان التشيكيان مارتن بروكوب وجان تومانيك بسيارة من نوع فورد أل-150 إيفو، فيما حل الإماراتيان منصور بلهلي وخالد الكندي في المركز الخامس في الفئة بسيارة «نيسان بيك أب» تبعهما كل من توماس بيل وباتريك ماكمورين بسيارة نيسان نافارا. وتصدر الأوكراني فاديم بريتولياك، المشارك بدراجة من نوع آر زد آر فئة الكوادز بعد أن حل تاسعاً في الترتيب العام للدراجات النارية في الطريق للحفاظ على لقبه في رالي دبي الصحراوي.

فيما حجز الإماراتي سيف المهيري المركز الخامس في السيارات والأول ضمن فئة البقي بسيارة من نوع ياماها واي إكس زد 1000آر.

وفي المنافسة ضمن فئة الدراجات النارية، فاز ماري بالمرحلة الأولى بفارق 32 ثانية عن الكويتي محمد جعفر في السباق الذي يشكل الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة للدراجات النارية «فيم»، بالرغم من تعرض الأول لحادث أثر على رسغيه. وجاء الدرّاج الفرنسي بنجامن ميلو، وصيف العام الماضي، في المركز الثالث بفارق دقيقة و37 ثانية.

أما السائق الإماراتي المصنف أولاً، محمد البلوشي، فقد حل في المركز الرابع في المرحلة على بعد دقيقة وثانيتين، فيما حل شقيقه الأصغر سلطان في المركز الخامس والإيطالي مانويل لوتشيسي في المركز السادس.

وتمكن السائق الكويتي فهد المسلم، المدافع عن لقبه في رالي دبي، من تحقيق بداية مثالية بدراجته الياماها 700 رابتور منهيا الجولة بفارق 14 دقيقة و49 ثانية عن سائق الدراجات الروسي أليكساندر ماكسيموف بدراجة أخرى من نوع ياماها.

مرحلة رائعة

وتعليقاً على أدائه في المرحلة الأولى صرح بريزيغونسكي، وصيف نسخة العام الماضي من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة للسيارات «فيا»: «كانت مرحلة رائعة وسريعة للغاية. ضغطت كثيراً وتخطيت ثلاث سيارات (بروكوب، القاسمي وفاسيليف). الطريق كان سهلاً مع بعض الكثبان الناعمة، لكن لا مشاكل».

من جهته يحتاج فاسيليف، الذي فاز برالي أبوظبي الصحراوي مرتين متتاليتين عامي 2014 و2015، لمجهود كبير إذا ما أراد الفوز بجولة أخرى من بطولة كاس العالم للراليات في الإمارات، بالرغم من يقظة بريزيغونسكي وحذره من ارتكاب خطأ قد يندم عليه.

وأبدى محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات رئيس اتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للرياضة، رضاه عن سير الأمور في الرالي قائلاً: «كان اليوم الأول مليئاً بالإثارة ولا يمكن لأحد الاسترخاء لأن كل شيء وارد الحدوث في الراليات الطويلة». وعلق ياسر سعيدان، الخامس في الترتيب العام للسائقين في نسخة العام الماضي من كأس العالم للراليات والخامس في المرحلة الأولى في روسيا، قائلاً: «كان يوماً جيداً والطريق كانت رائعة بلا مشاكل. السيارة بحالة جيدة جداً وكل شيء على ما يرام».

خطأ واحد

وعن مشاركته قال بروكوب: «ارتكبنا خطأ واحداً بالقرب من البداية وعلقنا في أحد الكثبان لكن بشكل عام كل شيء جيد». أما المهيري، الذي يقود وحيداً، فقال بعد أن أنهى المرحلة الأولى: «كانت مرحلة جيدة جداً. الصحراء كانت سهلة والسيارة كانت تسير بشكل رائع». ولم تسر الأمور في صالح متصدر الدراجات النارية «ماري» الذي صرح بعد إنهائه المرحلة قائلاً: «كانت مرحلة جيدة جداً ما عدا الجزء المتعلق بالاصطدام الكبير بعد صعود تلة رملية عالية. آذيت رسغاي. الجزء الثاني من المرحلة كان سريعاً وفيه كثبان حادة، وبحاجة لتركيز كبير».

من جهته قال محمد جعفر، صاحب المركز الثاني: «يوم رائع، طريق جميل، الدراجة أفضل بكثير عن ذي قبل. كانت الجولة جيدة والدراجة كانت مريحة. لتحقيق نتيجة جيدة عليك تعلم القراءة الجيدة للصحراء وتحديد الطريق الصحيح.

أما البلوشي فعلق قائلاً: كانت مرحلة جيدة. ليس من السهل أن تكون أول المنطلقين، لم تكن هناك أية علامات على الطريق وكانت صعبة عليّ لكنني بذلت قصارى جهدي وأتطلع للأفضل.

رعاية

ويقام رالي دبي الصحراوي المدعوم من مجموعة عبدالواحد الرسماني ونيسان تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ويحظى بالدعم من كل من حكومة دبي وشرطة دبي وبلدية دبي والهيئة العامة للرياضة ومياه العين وأستيكو وبترول الإمارات، كما سميت نيسان باترول بالسيارة الرسمية للرالي.

46

بعد حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أول من أمس الخميس في دبي أوتودروم، توجهت 46 سيارة ودراجة نارية إلى الكثبان والتلال الرملية في صحراء القدرة صباح أمس، لخوض المرحلة الخاصة الأولى البالغ طولها 174كم، والتي سيتم خوضها مجدداً صباح اليوم، ويصل السائقون الذين تمكنوا من إنهاء الرالي إلى دبي أوتودروم، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.