سيف الحول لـ«بينونة» في منافسات أبناء القبائل

توج معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة (ختامي الوثبة 2018)، ملاك الهجن من أبناء القبائل الفائزين بالرموز الكبرى أمس في الميدان الغربي بالوثبة، بحضور فهر بن فاتك بن فهر آل سعيد، مالك مؤسسة هجن العاصمة بسلطنة عمان الشقيقة.

واختتمت أمس منافسات الحول والزمول المحليات والمهجنات وفئة الإنتاج لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت على مدار 8 أشواط، وسط منافسة قوية من نجائب الأصايل من هجن الجماعة على نيل أغلى رموز المهرجان، حيث شهدت الفترة المسائية صراعاً شرساً على خطف سيوف وبنادق تحديات الكبار.

وأهدت «بينونة» مالكها محمد بن نصرة العامري الناموس وأول الرموز الكبرى، بعد أن حصلت على السيف الذهبي في الشوط الرئيس الأول للحول المحليات، ونجحت «بينونة» في السيطرة على مجريات السباق منذ بدايته وحتى النهاية، وقدمت أداء قوياً استحقت معه الرمز ووصلت لخط النهاية في زمن 12.29.6 دقيقة، وحصدت السيف والجائزة المالية وقدرها 2 مليون درهم، تاركة المركز الثاني لـ «المدينة» لزايد محمد المنصوري، التي أنهت الشوط وحصلت على 800 ألف درهم، أما المركز الثالث فكان من نصيب «وغى» لعلي راشد غدير الكتبي وحصل على 500 ألف درهم.

ويشهد تتويج الفائز بالسيف | البيان

2 مليون

وتوج «الأسد» مالكه محمد سلطان مطر بن الكتبي ببندقية الزمول المحليات في الشوط الثاني، ونال 2 مليون درهم واحتل المركز الأول بتوقيت 12.50.2 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «الشهم» لجمعة الرميثي وحصل على 600 ألف درهم، وثالثاً «غيار» لعبيد العامري وحصل على 300 ألف درهم.

وحلقت «منصورة» لحمد ضعيف الكتبي بالناموس والسيف الفضي في الشوط الثالث للحول المهجنات الأصايل، والجائزة المالية وقدرها 2 مليون درهم، وفرضت تفوقها وأنهت الشوط في 12.22.3 دقيقة وبفارق 5 ثوان عن «مكرمة» لعلي راشد الكتبي التي جاءت بالمركز الثاني ونالت 800 ألف درهم، تليها «تحالف» لمحمد حمد بة وحصلت على 500 ألف درهم.

وشهد الشوط الرابع معركة ثنائية شرسة بين شاهين ومهاوش من أجل انتزاع الرمز الغالي إلى أن نجح «شاهين» لمانع خليفة السويدي في خطف ناموس ولقب الشوط وتوج مالكه ببندقية الزمول المهجنات ومليون ونصف المليون درهم وقطع الشوط في 12.48.3 دقيقة وبفارق بسيط عن «مهاوش» لمحمد سالمين مبارك العامري، الذي حل ثانياً وحصل على 600 ألف درهم، فيما أنهى الشوط في المركز الثالث «عالي» لمطر الخيال الطنيجي وحصل على 300 ألف درهم.

وأقيمت منافسات فئة الإنتاج في الأشواط من الخامس وحتى الثامن، وجاء الشوط الخامس الأكثر إثارة ولم يحسم إلا في الأمتار الأخيرة، وظفرت «منحاف» لمحمد مهير المنصوري بالناموس والسيف الذهبي للحول المحليات من فئة الإنتاج إضافة إلى 2 مليون درهم، وأنهت السباق في 12.35.9 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ«مربوشة» لسالم العامري وحلت ثالثاً «الحذرة» لمحمد الخييلي.

وظفر «شاهين» لحمد سالم سيف كلثم الخييلي ببندقية الزمول المحليات الإنتاج وتوج بـ 1.5 مليون درهم بعد أن حقق توقيتاً زمنياً قدره 13.01.9 دقيقة، متفوقاً على «حشيم» لمسلم شويرب العامري الذي حل ثانياً بتوقيت 13.02.7 دقيقة، وفي المركز الثالث جاء «السميح» لعبد الله عتيق الرميثي بتوقيت 13.03.0 دقيقة.

وفي الشوط السابع المخصص للحول المهجنات الإنتاج، عاد شعار محمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي للتألق وأحرز الرمز الثاني بعد أن انتزعت «بروق» السيف الفضي للحول المهجنات إضافة إلى 2 مليون درهم ليؤكد تفوقه في ختام أشواط هجن أبناء القبائل، وأنهت السباق بتوقيت 12.31.5 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «عنيدة» لسلمان فهيدة العجمي من السعودية وحصلت على 800 ألف درهم، واحتلت المركز الثالث «البحيرية» لمحمد سهيل الظاهري ونالت 500 ألف درهم.

منافسات قوية في«ختامي الوثبة» | البيان

الشوط الثامن

واختتمت المنافسات بالشوط الثامن والأخير الذي شهد تتويج «شاهين» ببندقية الزمول المهجنات الإنتاج، وأهدى مالكه خليل راشد علي الشامسي الرمز والجائزة المالية مليون ونصف المليون درهم بعد أن خطف المركز الأول في آخر 20 متراً بتوقيت 13.01.7 دقيقة من «راهي» لسالم بن لويهي الزفنة العفاري، الذي جاء ثانياً بتوقيت 13.03.1 دقيقة، فيما جاء «نبه» لراشد حمد غدير الكتبي ثالثاً وحصل على 300 ألف درهم.

أفضل توقيت

سجلت «منصورة» أفضل توقيت زمني، في منافسات الحول والزمول في رموز هجن أبناء القبائل أمس، وذلك في الشوط الثالث للحول المهجنات، بعد أن نالت السيف الفضي بتوقيت قدره 12.22.3 دقيقة.

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أكد «الأسد» تفوقه وحصده للرموز خلال عامين بعد حصوله على الرمز الثالث في سجله بتتويجه ببندقية الزمول المحليات في ختامي الوثبة.

وكان «الأسد» الذي تعود سلالته إلى الأب شاهين والأم بنت شاهين الكليلي، قد حقق خنجر الزمول المحليات في مهرجان جائزة زايد الكبرى عام 2017، كما حصل على خنجر الزمول في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهجن في ميدان الذيد العام الحالي.

دعم

محمد بن نصرة: «بينونة» على قدر التوقعات

قال محمد بن نصرة العامري مالك بينونة الفائزة بالسيف الذهبي للحول المحليات في أول أشواط الرموز لهجن أبناء القبائل إن الفوز يعود لدعم القيادة الرشيدة وإلى أصحاب السمو الشيوخ الذين لا يألون جهداً في دعم ملاك الهجن ورياضة الهجن بصفة عامة، ولا يمكن وصف سعادتنا بالإنجاز في عاصمة ميادين الهجن في الوثبة، وتوقعت فوز «بينونة» وخاصة أنها كانت إحدى أبرز المرشحات للفوز بالسيف، وبذلنا جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية ونشعر بالفخر الكبير بالإنجاز.

صراع ساخن في أشواط المهرجان | البيان

ووجه العامري الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن على جهود إخراج المهرجان بالشكل اللائق، والمساعي المستمرة لتطوير(ختامي الوثبة) الذي بات قبلة ملاك الهجن.أبوظبي - البيان الرياضي

شرف

ابن مرخان: سعداء بالتتويج برمزين في الوثبة

أعرب محمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي عن سعادته بالتتويج برمزين في ختامي الوثبة 2018، مؤكداً أن الحصول على الرموز في خير الختاميات شرف عظيم لأي مالك.

وفاز ابن مرخان بالبندقية في شوط الزمول المحليات عن طريق «الأسد» في الشوط الثاني، كما فاز بالسيف الفضي مع «بروق» في الشوط السابع للحول المهجنات من فئة الإنتاج.

وأهدى ابن مرخان الفوز إلى القيادة الرشيدة وإلى محبي وعشاق الهجن من أبناء الدولة، وقال: نشعر بسعادة غامرة بالإنجاز الكبير الذي له طعم ومذاق خاص لأنه تحقق في (ختامي الوثبة) الذي يعد خير مهرجانات الهجن العربية الأصيلة، ونشكر القيادة الرشيدة على دعمها المستمر لسباقات الهجن والجوائز القيمة للفائزين وهو ما يؤكد السعي المستمر لتطوير رياضة الآباء والأجداد.أبوظبي - البيان الرياضي

المؤسسات العملاقة تتنافس على سيف رئيس الدولة اليوم

يسدل الستار اليوم على فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2018»، الذي انطلقت منافساته مطلع الشهر الجاري بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة أكثر من 15 ألف مطية، وتختتم المنافسات اليوم بالتحدي الأكبر والصراع على سيف صاحب السمو رئيس الدولة في منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، إذ تركض نجائب الأصايل من هجن المؤسسات العملاقة عبر 18 شوطاً منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية يحصل خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة لجميع المراكز من الأول وحتى العاشر.

انطلاقة نحو المراكز الأولى | البيان

وتتجه الأنظار إلى منافسات الفترة المسائية وتشهد 4 أشواط تعد أقوى أشواط المهرجان على الإطلاق نظراً لمشاركة أقوى المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ، تتصارع على أغلى رمز في المهرجان، إذ يقام الشوط الأول للحول المحليات وجائزته السيف الذهبي، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 2 مليون درهم، وفي الشوط الرئيسي الثاني والمخصص للزمول المحليات يحصل بطل الشوط على بندقية ذهبية ومليون ونصف درهم، وفي الشوط الثالث والمخصص للحول المهجنات يحصل الفائز بالمركز الأول على سيف فضي و2 مليون درهم، وفي الشوط الرابع وآخر أشواط الإنتاج للزمول المهجنات يحصل صاحب المركز الأول على بندقية فضية ومليون ونصف درهم.

الفترة الصباحية

من ناحية أخرى شهدت الفترة الصباحية لمنافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، أمس، عبر 18 شوطاً مشاركة عدد كبير من المطايا من هجن أبناء القبائل من الدولة ودول مجلس التعاون .

وخطفت «حشيمة» لأحمد راشد المنصوري ناموس الشوط الأول، في12:30:00 دقيقة. وتصدرت «وجد» لخلفان محمد الهاملي الشوط الثاني للحول المحليات في 12:37:05 دقيقة.

ونالت «لافي» لسلطان علي الكتبي المركز الأول للشوط الثالث بزمن 13:12:05 دقيقة، و«مروح» لبطي سعيد المهيري ناموس الشوط الرابع في 12:50:07 دقيقة، وفي الشوط الخامس انتزعت «حضور» لمالكها محمد الناموس في 12:33:07 دقيقة.

نوف

وطارت «نوف» لمالكها عبد الله صغير العامري بناموس الشوط السادس وقطعت المسافة في 12:30:06 دقيقة، وأهدى «شاهين» مالكه ناصر عبيد بن يزرب المركز الأول للشوط السابع في 13:01:09 دقيقة، وانتزع «الذيب» لمحسن مترك الدوسري المركز الأول بالشوط الثامن في 13:05:09 دقيقة، وطارت «سلهودة» لمالكها أحمد علي السبوسي مع ناموس الشوط التاسع قطعت مسافة الشوط في 12:31:07 دقيقة.

تألق

وفي الشوط العاشر تألقت «غزل» لمالكها أحمد ماجد الخيلي وحلقت بناموس الشوط والمركز الأول بزمن 12:58:04 دقيقة، وفي الشوط 11 حقق «مليح» لمالكه ذيب علي سالم المنصوري المركز الأول في 12:58:04 دقيقة.