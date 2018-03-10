24 فريقاً في الجولة الوطنية لكرة الطائرة الشاطئية

شهدت فعاليات الجولة الوطنية الأولى المفتوحة للكرة الطائرة الشاطئية أمس، على شاطئ كورنيش عجمان، مشاركة إيجابية، بلغت 24 فريقاً موزعين بين 16 فريقاً للرجال، و8 فرق للسيدات، ويمثلون 22 جنسية متعددة من خارج الدولة ومن المقيمين، وأقيمت البطولة بتنظيم من اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وبدعم من دائرة التنمية السياحية بعجمان، برئاسة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

الفرق المشاركة

شاركت في البطولة، فرق مثلت عُمان، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، مصر، السودان، روسيا، تونس، صربيا، إيطاليا، أوكرانيا، بولندا، الأرجنتين، لاتفيا، ألمانيا، بريطانيا، النمسا، تركيا والفلبين، إضافة إلى الإمارات، ما زاد من طابع الإثارة والمتعة للمباريات لتعدد مدارس اللعب والجنسيات المشاركة، ما أسهم في خلق أجواء مليئة بالإيجابية والسعادة.

من المقرر أن تختتم الجولة على ملاعب شاطئ عجمان اليوم، وأبدى الدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة رئيس اللجنة المنظمة للجولة، عن سعادته للعدد الكبير والقياسي للفرق المشاركة في الجولة، معتبراً ذلك بداية طيبة لترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية في أنشطة الاتحاد، وأكد أن مجلس إدارة الاتحاد حريص على تشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة ونشر لعبة الكرة الطائرة الشاطئية بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الجولة شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، نظراً لإقامتها في منطقة سياحية مميزة في إمارة عجمان.

مستقبل مشرق

فيما قال صالح الجزيري المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان: «يسعدنا التعاون مع اتحاد الطائرة لتنظيم هذا الحدث الرياضي المهم، ونسعى إلى توحيد الرؤى والعمل معاً نحو مستقبل مشرق للرياضة، ونحرص في دائرة التنمية السياحية بعجمان دائماً، على دعم الأحداث العربية الرياضية، والعمل بروح الجماعة في المنظومة الإماراتية لإظهار المحافل والأحداث كافة بصورة متكاملة واستثنائية، خصوصاً الرياضية، من خلال تسخير جميع المتطلبات الخاصة بتنظيم هذه الأحداث، وحشد الجهود كافة لإيجاد بيئة ملائمة لأبناء الخليج والدول العربية للارتقاء بالرياضة على المدى البعيد».

تحكيم المباريات

يشارك في إدارة مباريات الجولة، نخبة من الحكام العاملين في الاتحاد، ويتقدمهم الحكام الدوليون، ويشرف عليهم الحكم الدولي بدر حبيب مقرر لجنة الحكام، وعضو اللجنة المنظمة التي يرأسها الدكتور أحمد المطوع الأمين العام للاتحاد رئيس لجنة الأحداث الرياضية، وأيضاً الأعضاء الحكم الدولي خالد الحنطوبي، والمدرب منير عبوشي، عدنان سمحان، السيد أحمد السيد، محمد فكري ومصطفى نيازي.

دعم

أكد الدكتور المطوع، أن مجلس إدارة الاتحاد وفر كل الأمور اللوجستية لإنجاح هذه الجولة، التي يعول عليها المجلس بأن تكون بداية واعدة لسلسلة الجولات.