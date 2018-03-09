لندن جاهزة لـ «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

للعام الثالث على التوالي، تعود جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو إلى عاصمة الضباب البريطانية لندن، بعد أن حققت نجاحاً كبيراً في النسختين السابقتين، حيث كانت البداية في مارس 2016، التي كانت إعلاناً عن اهتمام أبوظبي بدول أوروبا من أجل تطوير هذه الرياضة، وشهدت استجابة مقبولة في المشاركة التي جرت على صالة أكسيل كونفينشال سنتر، وفي مارس من عام 2017 أقيمت النسخة الثانية على الصالة نفسها ووجدت أيضاً إقبالاً مميزاً على المشاركة وتجاوز الرقم الذي تحقق في النسخة الأولى، أما هذه النسخة فقد قررت اللجنة المنظمة لجولات أبوظبي غراند سلام أن تقام للمرة الأولى على يومين، بعد أن كانت تقام على يوم واحد، نظراً للإقبال الكبير من المشاركين على التسجيل في البطولة، وتؤكد المؤشرات كلها أن النسخة الثالثة من الحدث سيتجاوز فيها عدد الدول المشاركة أكثر من 70 دولة من مختلف دول العالم.

فرصة

من ناحيته، أكد رودريغو فاليريو سكرتير فني جولات أبوظبي غراند سلام، أن جولة لندن دائماً تكتسب قيمة كبرى كونها الأخيرة في سلسلة جولات أبوظبي غراند سلام، التي تبدأ بطوكيو، وتمر بلوس أنجليس وريو دي جانيرو، وأبوظبي، ثم تختتم في لندن، وتأتي مباشرة قبل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، كما أنها فرصة أخيرة للمتنافسين على صدارة الترتيب الدولي لحصد النقاط المهمة، والاطمئنان على استعدادهم لخوض غمار بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي يفصلنا عنها شهر تقريباً.

وأضاف سكرتير فني جولات أبوظبي غراند سلام: عاماً بعد عام تزداد قيمة جولات أبوظبي غراند سلام التسويقية، لأنها ولدت قوية، وفي كل سنة تزداد قوتها وقيمتها، وتكسب أرضاً جديدة، وأكبر دليل على ذلك تزايد عدد جولاتها عاماً بعد عام، فضلاً عن تحطيم الأرقام القياسية عاماً بعد عام في عدد المشاركين من اللاعبين واللاعبات، ونفخر بأن أبوظبي تنظم أقوى بطولة للجوجيتسو بنظام الجولات، وأن متابعي البطولة حول العالم في تزايد مستمر.

منافسات

وأوضح رودريغو فاليريو قائلاً: ستبدأ إجراءات الوزن الرسمية للبطولة اليوم على صالة كوبر بوكس أرينا في المجمع الأوليمبي للملكة اليزابيث بلندن، وتستمر إجراءات الوزن لمدة ساعتين، تحت إشراف المدربين الدوليين الذين سيديرون نزالات البطولة، وبإجراءات الوزن وحصول اللاعب على البطاقة يكون قد أتم الأوراق والإجراءات الرسمية للسماح بالمشاركة في الحدث، ومن المنتظر أن تبدأ المنافسات اعتباراً من الحادية عشرة صباح غد وحتى السادسة مساء، ونفس الوقت في اليوم التالي ومنذ الحادية عشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، فيما سيخصص اليوم الأول لنزالات الأحزمة البنفسجي والبني والأدوار التمهيدية من الحزام الأسود، أما اليوم الثاني فسوف تخصص نزالاته للاعبين واللاعبات المشاركين في فئتي الحزامين الأبيض والأزرق، ونهائيات الحزام الأسود، وبالنسبة للفئات التي ستشارك في البطولة فهي الناشئين والبالغين والأساتذة للرجال والسيدات.

تسجيل

وعن أبرز الأسماء التي أتمت إجراءات التسجيل في البطولة قال سكرتير فني جولات أبوظبي غراند سلام: من بين أهم الأسماء التي ستشارك في نزالات الحزام الأسود بالبطولة من الجنسين كل من: مايسا كالداس، وأماندا نوجيرا، ولاريسا بايس، وشارلوت فون بايماجارتين، ووأنا كارولينا فييرا، وجايمي كانوتو، وسامانتا كوك، وجوزيه ليما، وهياجو جورج، وكيوان جراسي، وفلافيو فيانا، وايزاك باهينسي، وهلتون جونيور، وادام فيردينزسكي، وايجور سيلفا.

وأضاف سكرتير فني جولات أبوظبي غراند سلام: ومن أبرز المحطات الناقلة لنزالات جولة لندن غراند سلام، تأتي قنوات: قناة أبوظبي الرياضية للإمارت، وكلا من مينا ريون، وكومبات سبورت تي في للبرازيل، وفلوجرابينج وورلد وايد لأميركا اللاتينية وأوروبا، وفوكس سبورت لأسيا، وفلايت ريونز في شرق آسيا، وأسترو لماليزيا، وستارهوب اورانج تي في لاندونيسيا، واي بي اس سي بي ان للفلبين، وواس سي تي في لفيتنام، وسوبر سبورت لافريقيا، وفلايت يوروب لمنطقة الكاريبي وأميركا الشمالية، بالاضافة إلى كل من دبي الرياضية والشارقة الرياضية.

وختم رودريغو تصريحاته: نحن مستعدون للحدث، وكل التجهيزات تمت على قدم وساق، وبرغم أن البطولة ستقام للمرة الأولى على صالة كوبر بوكس ارينا إلا أننا كنا على تواصل كامل معهم منذ لفترة طويلة، وتابعنا كل التجهيزات، ونحن اليوم نتحدث من على أرض الصالة بعد عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين عنها، وسوف تقام النزالات على 7 أبسطة في وقت واحد.

مشاركة

تحظى جولة لندن، «أبوظبي غراند سلام»، بمشاركة واسعة من عدد كبير من لاعبي أندية الإمارات وفي مقدمتها: الوحدة والعين والجزيرة والظفرة، وذلك من أجل حصد النقاط ونيل الميداليات، وكذلك الاطمئنان على الجاهزية للمشاركة في عالمية أبوظبي العاشرة.

15

أكد اليكس باز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي والمشرف على التحكيم في البطولة، أنه تم اختيار 15 حكماً من أفضل حكام العالم لإدارة نزالات الحدث، موضحاً أنه سيتم عقد اجتماع فني معهم اليوم قبل الميزان لاطلاعهم على آخر المستجدات في قوانين التحكيم الدولي، وذلك لتوحيد القرارات في الحالات المتشابهة، وثقتنا كبيرة بأن تخرج البطولة بأفضل صورة كما تعودنا، وأن تواصل نجاحاتها عاماً بعد عام، وقال: لا بد أن أؤكد أن جولات أبوظبي غراند سلام أصبحت هدفاً وطموحاً لكل حكم دولي في العالم أن يلحق بها لأنها أصبحت من أهم البطولات، وأضاف: لا بد أن نعترف بأنها تسهم في تطوير مستوى الحكام حول العالم، ونحن دائماً نختار أفضل حكام في العالم لإدارة تلك النزالات في مختلف الجولات.دبي - البيان الرياضي

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لقاءات

منطقة مختلطة للإعلاميين

خصصت اللجنة المنظمة للبطولة، منطقة مختلطة للإعلاميين من أجل إجراء المقابلات الصحافية والإعلامية مع الأبطال الفائزين في كل المنافسات ومختلف الأوزان عقب إعلان النتائج والتتويج، إضافة إلى اللقاءات الحصرية مع الأبطال العالميين عقب انتهاء النزالات المهمة والحاسمة، كما قررت اللجنة المنظمة للحدث العالمي توزيع بطاقات الإعلاميين اليوم في «كوبر بوكس أرينا»، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الوزن الرسمية، كما أنه سيتم توزيعها غداً أيضاً قبل انطلاق المنافسات الرسمية وانطلاقة البطولة، كما تتولى اللجنة المنظمة للبطولة، تنظيم المقابلات واللقاءات الصحافية مع أبرز اللاعبين والنجوم المشاركة في الحدث.لندن- البيان الرياضي

لوفيل: حققنا قفزة هائلة في السنوات الأخيرة

استعد اللاعب البريطاني أوليفر لوفيل صاحب الحزام الأسود جيداً للمشاركة في بطولة أبوظبي غراند سلام بالعاصمة البريطانية لندن، وخلال الأيام الماضية كثف من تدريباته في المرحلة الأخيرة للمشاركة في وزن 77 كغم للبالغين، وقال صاحب الحزام الأسود: رياضة الجوجيتسو حققت قفزة نوعية هائلة في السنوات الخمس الأخيرة، وبالأرقام تعتبر الرياضة الأكثر نموا في العالم خلال الفترة الأخيرة، موضحاً، أن الفضل في ذلك يعود إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي كان بمثابة الرافعة الرئيسية التي اعتمد عليها الاتحاد الدولي في برامج تطويره للعبة.

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تنظيم

وأضاف اللاعب البريطاني: كل أبطال العالم المصنفين يقبلون على المشاركة في جولات أبوظبي غراند سلام، لأنها بطولة محترفة تنظيمياً وتوفر جوائز مالية قيمة، وتوفر الشهرة للمشاركين فيها لأنها الأكثر انتشاراً من خلال النقل التلفزيوني الواسع الذي تحظى به، وإقامة إحدى جولات أبوظبي غراند سلام في لندن، كان حلماً كبيراً بالنسبة لكل محبي اللعبة في أوروبا، ونحن أول المعنيين بإنجاح تلك الجولة التي من المتوقع أن تحظى بمشاركة ما يزيد عن 1000 لاعبا ولاعبة من مختلف قارات العالم.

خليفة الكعبي:هدفي ذهبية وزن الـ 62

أكد خليفة حميد الكعبي لاعب منتخب الإمارات والوحدة الصاعد، أن معنوياته مرتفعة قبل المشاركة في جولة لندن غراند سلام، كونه فاز أخيرا بذهبية وزن 62 كجم ببطولة العالم للشباب التي أقيمت في أبوظبي الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه يسعى بكل قوة للفوز بالذهب في لندن، لأن هدفه هو الفوز بالمركز الأول وحصد ذهبية وزن 62 كجم.

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صدارة

وأوضح الكعبي: الوحدة هو المتصدر حاليا للمسابقة، وقد فرض واقعاً جديداً على الأندية المحلية من خلال اهتمامه الكبير باللعبة، وأضاف، أتوجه بالشكر إلى اتحاد الجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، الذي وفر كل الدعم وعناصر التحفيز للمنافسة بين الأندية، وفي المجمل نحن أبناء دولة الإمارات محظوظون بممارسة هذه الرياضة لأنها تحظى بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.