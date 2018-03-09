بني ياس يعبر الجزيرة في افتتاح «عربية الطائرة»

فاز فريق بني ياس على الجزيرة، والسلام العماني على بتروجيت المصري، في افتتاح بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، مساء أول أمس، التي نظمها نادي بني ياس بصالته الجديدة، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشهد الحدث حضوراً كبيراً تقدمه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، الذي قام بافتتاح البطولة في حضور عبد الله بن حمود المعولي نائب سفير سلطنة عمان لدى الدولة، ويوسف محمد الملا رئيس اتحاد الكرة الطائرة، بجانب سليم حمد الجنيبي رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي بني ياس وسالم جريب الحارثي رئيس شركة كرة القدم بالنادي، ومحمد غانم المنصوري، أحمد سالم الراشدي، محمد سهيل الكثيري أعضاء مجلس الإدارة، وإبراهيم جميل الحوسني وعوض المنصوري من شركة الألعاب الرياضية، محمد الكثيري مدير العلاقات العامة بالنادي بجانب جمهور غفير احتشد في الصالة الجديدة للنادي.

نتائج ضربة البداية

ومع ضربة البداية، فاز بني ياس، في مباراة الافتتاح على الجزيرة بنتيجة 1/‏3، بعد مباراة قوية تفوق فيها السماوي الذي قدم مستوى متميزا وكسب الأشواط الأول والثاني والرابع بنتائج 25/‏12 و 25/‏22 و 25/‏17، فيما فاز فخر أبوظبي بالشوط الثالث بصعوبة بنتيجة 27/‏25، بعد أن كان السماوي قريباً من نقطة النهاية، لكن خصمه نجح في تعديل النتيجة والتفوق عليه، مما منح اللقاء إثارة وحماسا داخل وخارج الملعب، وفي مباراة ثانية، فاز السلام العماني على بتروجيت المصري، خلال المباراة الأولى التي سبقت حفل الافتتاح بنتيجة 3/‏1 أيضاً، وجاءت نتائج الأشواط، الأول والثالث والرابع لمصلحة السلام بنتائج 25/‏21 و 25/‏14 و25/‏15، بينما كسب بتروجيت الشوط الثاني بنتيجة 25/‏23، لينتهي اليوم الأول من المنافسة بفوزين مهمين لبني ياس والسلام العماني.

الريسي يفتتح البطولة وسط حضور رفيع المستوى

افتتاح مبسط

وجاء حفل الافتتاح راقياً ومبسطا تفاعل معه الحضور، ألقى خلاله عوض المنصوري عضو شركة الألعاب بالنادي، كلمة نيابة عن إدارة الشركة بالنادي، مرحباً بالضيوف وقال إنهم فخورون بتنظيم النسخة السابعة من البطولة خاصة أنها صادفت اليوم الرياضي الوطني للإمارات، ما يزيد من أهمية الحدث ويجعله تأكيدا على الاهتمام الذي تجده الرياضة في الدولة من قبل القيادة الرشيدة، وأضاف: نأمل أن تحقق البطولة النجاح المطلوب سواء على المستوى الفني أو الإداري مع تحقيق العديد من المكاسب التي نتطلع إليها دوماً في مد أواصر العلاقات الطيبة مع ضيوف الدولة وأضاف: بالتأكيد هذا التنافس القوي مع فرق قوية يحقق فائدة كبيرة لكل المشاركين لأن المنافسة توفر فرصة الاحتكاك الجيد وتساهم في تطوير الكرة الطائرة على المستوى العربي وهذا أحد الأهداف التي ننشدها دائماً من خلال هذه المناسبات.

ثقة تامة

وأكد عوض المنصوري ثقته التامة في أن تقدم جميع الفرق المشاركة مستويات متميزة لأنها تتمتع بخبرة كبيرة ولديها إنجازاتها في دولها، مشيدا بتطور مستوى السلام العماني ووصوله لمنصات التتويج في السنوات الأخيرة وتميز نادي بتروجيت وكذلك نادي الجزيرة الذي يضم عناصر متميزة في صفوفه. وأضاف: ليس مهماً من يحرز لقب البطولة لأن الهدف أعمق من ذلك بكثير ولكن المهم أن تحقق البطولة النجاح المتوقع لها.