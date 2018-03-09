«كاسر الأمواج» في أبوظبي يستقبل بطولة الإمارات للدراجات المائية

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للنادي، تنطلق اليوم على كاسر الأمواج في أبوظبي للمرة الأولى، منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من بطولة الإمارات للدراجات المائية، ضمن خطة النادي الاستراتيجية الناجحة في إقامة المنافسات البحرية الحديثة في الشواطئ المناسبة والملائمة في مختلف أنحاء العاصمة، خاصة وأن الجولتين الماضيتين، أقيمتا في شاطئ ياس، خلال بداية الموسم وفي منتصفه، وتقام الجولة على مرحلتين الأولى تنطلق في الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً، والثانية تبدأ في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

وفي المرحلة الثانية من السباق التي يدخلها المشاركون بنفس الترتيب في كافة الفئات من خلال نتائجهم في الفترة الصباحية، مع إضافة فئة الحركات الاستعراضية، التي ستقام قبل الفئة الأخيرة، وبعد ذلك تقوم اللجنة المنظمة باحتساب نقاط المتسابقين، عن المرحلتين، قبل الإعلان عن الفائزين في جميع الفئات، وتتويجهم مع نهاية اليوم وعقب المرحلة الثانية مباشرة.

وانتهى التسجيل الرسمي في السباق، في ساعة متأخرة من مساء أمس، وسيتزامن معها الفحص الفني للدراجات المشاركة، ومن المتوقع أن يقوم بالتسجيل في المنافسة، ما يزيد عن ستين متسابقاً، خاصة وأنها ستكون الجولة الأخيرة في إمارة أبوظبي وما قبل الأخيرة على مستوى البطولة بوجه عام.