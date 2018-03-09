الرئاسة تسيطر على حول وزمول ختامي الوثبة

واصلت هجن الرئاسة تفوقها في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة (ختامي الوثبة 2018) الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عاصمة ميادين الهجن بمنطقة الوثبة بالعاصمة أبوظبي.

وفرضت هجن الرئاسة سيطرتها على أشواط الفترة المسائية في منافسات الحول والزمول المحليات والمهجنات التي أقيمت أمس لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لمسافة 8 كلم في الميدان الغربي، بحضور ومتابعة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وأحرزت «الشايبة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي ناموس الحول المحليات في أول أشواط الفترة المسائية، وحصلت على 400 ألف درهم بعد أن احتلت المركز الأول بتوقيت 12.20.6 دقيقة، واحتلت هجن الشعار الأحمر المركزين الثاني والثالث عن طريق «الحذرة» بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي بتوقيت 12.21.6 دقيقة، و«الشاهينية» بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري بتوقيت 12.21.9 دقيقة.

غنايم

كما أهدت «غنايم» هجن الرئاسة بقيادة المضمر راشد بالسم المنصوري ناموس الحول المهجنات في الشوط الثاني ونالت جائزة الشوط 400 ألف درهم، إذ سيطرت بالكامل على مجريات الشوط وبفارق كبير عن أقرب منافسيها مسجلة توقيتاً زمنياً 12.11.9 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ «شان» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي بتوقيت 12.18.8 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث «مياسه» لهجن العاصفة بتوقيت 12.27.0 دقيقة.

وفي شوط الزمول المحليات كانت هجن الرئاسة على موعد مع التألق وسيطرت على المراكز الثلاثة الأولى، حيث توج «حشيم» بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري بلقب وناموس الشوط الثالث ونال الجائزة 300 ألف درهم، وقطع «حشيم» مسافة الشوط في 12.37.0 دقيقة، وبفارق ثانيتين عن «ضاري» بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، وفي المركز الثالث جاء «شاهين» بتوقيت 12.40.0 دقيقة.

منافسة قوية بين المطايا

غازي

وسجلت مؤسسة هجن الرئاسة العريقة اللقب الرابع إلى سجلها الذهبي بعد أن حلق «غازي» بقيادة المضمر المتألق محمد عتيق زيتون المهيري بناموس الزمول المهجنات وأنهى الشوط في زمن قدره 12.49.2 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «جياش» لهجن الرئاسة بتوقيت 12.53.1 دقيقة، وفي المركز الثالث «مايهاب» لهجن الرئاسة أيضاً بتوقيت 12.57.2 دقيقة. وفي الشوط الخامس للحول المحليات عادت هجن الرئاسة لتؤكد تميزها هذا العام بعد أن خطفت «محبوبة» بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري ناموس ولقب الشوط بجدارة واستحقاق وجائزته 180 ألف درهم، وقطعت مسافة الشوط في 12.20.2 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «الظبي» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي بتوقيت 12.21.9 دقيقة، بينما احتلت «دومة» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي المركز الثالث بتوقيت 12.25.4 دقيقة.

وأسفر الشوط السادس عن فوز «الظفرة» بالمركز الأول لتهدي هجن الرئاسة اللقب السادس بعد أن أنهت الشوط في توقيت قدره 12.29.2 دقيقة، مواصلة سيطرتها على بقية مراكز الشوط عن طريق «سلسبيل» و«الظفرة» اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث.

مياسة

أما الشوط الحادي عشر فتصدرت «مياسة» لعبيد غنام بطي المزروعي الشوط بتوقيت قدره 12:38:02 دقيقة، وفي الشوط الثاني عشر «حول» انتزعت «بنت رعد» لأحمد عبيد غنام المزروعي ناموس الشوط بعد أن وصلت خط النهاية في توقيت قدره 12:31:02 دقيقة، الشوط الثالث عشر «حول» خطف «حسايس» يريو بن سويد المنصوري بتوقيت قدره «12:37:03 دقيقة، وظفر «سلهود» لعلي عبيد بن طويرش الكتبي بناموس الشوط الرابع عشر بتوقيت قدره 12:55:07 دقيقة، وفي الشوط الخامس عشر «زمول» حل «مختار» لسيف بن سعيد الكتبي في صدارة الشوط بتوقيت قدره 13:05:05 دقيقة.

8

بلغ عدد الرموز التي أحرزتها هجن الرئاسة في المهرجان الختامي بالوثبة 8 رموز في منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ. وجاءت رموز الشعار الأحمر بواقع بندقيتين في سن اللقايا، وبندقيتين في سن الإيذاع، و4 رموز في منافسات سن الثنايا، أول من أمس، بعد أن توجت بكأسي الأبكار المحليات والمهجنات، وبندقيتي الجعدان المحليات والمهجنات.

كما سجلت هجن العاصفة حضوراً مميزاً في منافسات سن اللقايا وأحرزت رمزين بواقع كأس اللقايا الأبكار المحليات، وكأس اللقايا الأبكار المهجنات، فيما أهدت «الشاهينية»، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كأس الأبكار المحليات في سن الإيذاع.أبوظبي - البيان الرياضي

استقبال

مأدبة غداء لضيوف الحدث

سلطان بن حمدان خال المأدبة | البيان

أقام معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، مأدبة غداء في استراحة معاليه في الوثبة لضيوف المهرجان، حضرها شاكر الحميداني الرئيس التنفيذي لمؤسسة هجن النايفات بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.أبوظبي - البيان الرياضي

«حشيمة» تهدي المنصوري الناموس في الفترة الصباحية

شهدت الفترة الصباحية من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن في الوثبة أول منافسات الحول والزمول التي أقيمت لهجن أبناء القبائل أمس عبر 15 شوطاً في تحديات سن الكبار. وقدمت المطايا وملاك الهجن المشاركين أداء قوياً في ظل المنافسة الشرسة على خطف الناموس. وواصلت هجن محمد زايد خلفان المنصوري ظهورها الجيد في ختامي الوثبة العام الحالي بعد أن فازت «حشيمة» بناموس الشوط الأول للحول لمسافة 8 كلم في الميدان الغربي حيث قطعت مسافة الشوط في 12.22.07 دقيقة مسجلة أفضل توقيت زمني في أشواط الفترة الصباحية.

إثارة وندية في الأشواط كافة | البيان

غالية

وأهدت «غالية» مالكها حمدان سلطان علي السبوسي ناموس الشوط الثاني للحول المهجنات بعد أن جاءت في المركز الأول مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 12:31:09دقيقة، وفي الشوط الثالث المخصص للزمول المحليات كان الناموس لـ «الأسد» المملوك لنهيان حمد بن نهيان العامري بعد أن تفوق على منافسيه وأنهى الشوط في المركز الأول بتوقيت قدره 12:57:02 دقيقة، وفي الشوط الرابع «زمول مهجنات» ذهب اللقب لـ «مقنع» لسعيد صالح سعيد العامري بعد توج بناموس الشوط بتوقيت قدره 12:24:01 دقيقة.

وتوج الفائز في الشوطين الأول والثاني للحول المحليات والمهجنات بجائزة مالية قيمة قدرها 400 ألف درهم، فيما حصل الفائز باللقب في الشوطين الرابع والخامس للزمول الحول والمحليات على 300 ألف درهم.

الذيبة

وفي الشوط الخامس «حول» جاءت «الذيبة» لمحمد زايد خلفان المنصوري في المركز الأول بتوقيت قدره 12:28:08 دقيقة، وفي الشوط السادس «حول محليات» استطاعت «الشبلة» لسعيد مبارك سبت الخييلي أن تصل للمركز الأول، بتوقيت قدره 12:36:06 دقيقة، وفي سابع أشواط الفترة الصباحية «حول مهجنات» كان «كفو» لمحمد حمد المنهالي على موعد مع المركز الأول وناموس الشوط، بتوقيت قدره 13:07:01 دقيقة.

وتصدر «مطرب» لحمد طالب بن شريم المري الشوط الثامن زمول محليات بعد أن وصل خط النهاية بتوقيت قدره 13:02:01 دقيقة، وفي الشوط التاسع «حول مهجنات» كان «رادار» لعلي رضى الهاشمي على موعد مع ناموس الشوط بتوقيت قدره 12:28:09دقيقة، وفي عاشر الأشواط «حول محليات» استطاع «شرايين» لمهنى سعيد حميد الجحافي أن يحرز المركز الأول وناموس الشوط، بتوقيت قدره 12:31:08 دقيقة.

صراع على السيف في ختام منافسات أبناء القبائل اليوم

تتجه أنظار ملاك وعشاق رياضة سباقات الهجن مساء اليوم نحو الميدان الغربي للهجن بالوثبة لمتابعة المسابقة الأهم مع منافسات أبناء القبائل على نيل الناموس والرمز الأغلى الذي يطمح إليه ملاك الهجن المشاركين وهو سيف صاحب السمو رئيس الدولة للحول والزمول.

ما قبل الانطاقة | البيان

وتختتم اليوم الجمعة منافسات أبناء القبائل في المهرجان عبر إقامة 26 شوطاً، منها 18 في الفترة الصباحية و8 أشواط في الفترة المسائية، إذ تنطلق المنافسات الأقوى في المساء مع الشوط الرئيسي الأول والمخصص للحول المحلية، والجائزة سيف ذهبي إضافةً إلى مليوني درهم، وفي الشوط الرئيسي الثاني والمخصص للزمول المحلية يحصل الفائز بالمركز الأول على بندقية ذهبية ومليون ونصف درهم، وفي الشوط الثالث والمخصص للحول المهجنة يحصل الفائز بالمركز الأول على سيف فضي ومليوني درهم، وفي الشوط الرابع وآخر أشواط الزمول المهجنة يحصل صاحب المركز الأول على بندقية فضية ومليون ونصف درهم.