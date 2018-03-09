شاطئ جميرا يستضيف «الكايت سيرف»

يشهد شاطئ جميرا اليوم، إقامة منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للكايت سيرف باتحاد الإمارات للشراعية والتجديف الحديث، التي تقام ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2017-2018 للمرة الأولى منذ عام 2005، وتستقطب البطولة نخبة من محبي رياضة الكايت سيرف الذين يعرفون شواطئ دبي جيداً، إضافة إلى أبطال هذه الرياضة العالميين من أبرز المصنفين على الساحة العالمية واللذين سوف يحرصون على الحضور والمشاركة، سيتنافسون على ألقاب 8 فئات مختلفة هي المهارات المفتوحة (فري ستايل) للرجال وسيدات وناشئين و(هايدروفويل) رجال وسيدات و(توين تيب) رجال وسيدات وناشئين.

مشاركة منتخبنا

ويتقدم قائمة الأبطال المشاركين في بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف نجوم منتخبنا الوطني محمد المنصوري، ومحمد الفارسي، وراشد الفلاسي، وسالم السويدي وسعيد المُعيلي إضافة إلى المصنفين الأوائل على العالم وأبرزهم أيضاً نجوم المنتخب الفرنسي والذين وصلوا منذ فترة إلى البلاد من اجل المشاركة في الأحداث المختلفة التي تقام بالدولة وأيضا إجراء معسكرات تدريبية، ويتضمن البرنامج الزمني للمنافسات اليوم، التسجيل الرسمي منذ الصباح، ويعقب ذلك انعقاد الاجتماع التنويري لجميع المشاركين والمشاركات.

حدث جميل

ونقل محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي إلى المشاركين في البطولة الكبيرة اليوم مرحباً بالجميع وموجهاً الشكر الجزيل إلى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء على جهوده من اجل تطوير هذه الرياضة البحرية الجميلة وتوسيع قاعدة الممارسين لها في الدولة.

نجاح متواصل

وأكد أن موسم سباقات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يتواصل بنجاح تام، حيث يصل اليوم إلى الحدث السابع في عام زايد 2018 وهو سباق جميل ومميز يعود إلى روزنامة السباقات والفعاليات في النادي بعد غيبة، مبينا أن النادي أكمل كافة التجهيزات لإقامة السباق اليوم من خلال الفترتين الصباحية وفترة بعد الظهيرة في الفئات الثماني المختلفة للرجال والسيدات والناشئين في منافسات المهارات المفتوحة، وهايدروفويل وتوين تيب، وتمني حارب التوفيق لكل المتسابقين والمتسابقات المشاركات في الفئات الثماني اليوم وخاصة نجوم منتخبنا الوطني محمد المنصوري، ومحمد الفارسي، وراشد الفلاسي، وسالم السويدي وسعيد المُعيلي والذين يستعدون لمقارعة نجوم هذه الرياضة وابرز المصنفين فيها.

دعوة

وجه محمد حارب، الدعوة إلى الجمهور للاستمتاع بالعروض المختلفة والجميلة والمتمثلة في ارتفاع مظلات بألوانها الصاخبة في محيط كورس السباق قبالة كورس المنافسات على شاطئ جميرا خلف صن سيت مول وذلك في لوحة جميلة وأمام أعين الجمهور في المسطح المائي الجميل.