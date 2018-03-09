رالي دبي ينطلق في صحراء القدرة اليوم

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ينطلق صباح اليوم رالي دبي الصحراوي، الذي يمثل الجولة الثانية لبطولة العالم للراليات والجولة الأولى لبطولة العالم المفتوحة للدراجات النارية، ويحظى الرالي بالدعم من كل من حكومة دبي وشرطة دبي وبلدية دبي والهيئة العامة للرياضة وأستيكو وبترول الإمارات، كما سميت نيسان باترول بالسيارة الرسمية للرالي بدعم من مجموعة عبد الواحد الرسماني ونيسان.

ودشن محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة، رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية، مساء أمس، في حلبة دبي اتودروم المرحلة الاستعراضية لرالي دبي الصحراوي بمشاركة نخبة السائقين، بقيادة الشيخ خالد القاسمي ومحمد البلوشي، وستكون صحراء القدرة بدبي على موعد صباح اليوم لانطلاقة الرالي الذي يمثل إحدى جولات كأس العالم للراليات، حيث يخوض نخبة سائقي السيارات والدراجات النارية تحدياً قوياً للفوز بلقب رالي دبي الصحراوي، المدعوم من مجموعة عبد الواحد الرستماني ونيسان، وتوجهت السيارات والدراجات النارية المشاركة في الرالي وعددها 58 إلى الكثبان والتلال الرملية في صحراء القدرة لخوض تحدٍ مثير.

174 كلم

ويتوجه السائقون صباح اليوم من حلبة دبي أوتودروم إلى الصحراء، لخوض مرحلة بطول 174كم، ليعودوا صباح السبت لخوض نفس المسافة والعودة إلى حلبة دبي أوتودروم، حيث الختام الرسمي للرالي تمام الساعة 5 مساء.

وقال محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات رئيس اتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»: «نملك طبيعة مثالية تعتبر من بين الأفضل على مستوى العالم لعقد الراليات الصحراوية وهذا ما يجعل من الرالي ممتعاً ومثيراً».

منافسات السيارات

وبالنسبة لسائقي السيارات الذين شاركوا في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة، فالتباين الكبير في الظروف المناخية بين الراليين سيصعب من المهمة، خاصة وأن المرحلة الأولى عقدت على مسار ثلجي في الغابات الشمالية لروسيا، وشق السائق التشيكي مارتن بروكوب وملاحه جان تومانيك طريقهما وسط الثلوج والطرق الجليدية ليحلا في المركز الثاني في السباق، وعليه الآن القيادة على الرمال الصحراوية والكثبان الرملية الصعبة بشكل مميز إذا ما أراد التغلب على المنافس الأبرز في البطولة، الإماراتي الشيخ خالد القاسمي، الأوفر حظا للفوز.

الدراجات النارية

وإلى جانب كأس العالم للراليات الطويلة للسيارات، يستضيف رالي دبي الصحراوي أيضاً فعالية الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للراليات الطويلة للدراجات النارية، التي يتطلع فيها سائق الدراجات الإماراتي محمد البلوشي لتحقيق نتيجة مميزة بعد المجهود الكبير الذي بذله في بطولة رالي دكار في يناير. وفي الوقت الذي تصدر فيه البلوشي قائمة المصنفين ضمن فئة الدراجات النارية في الرالي، إلى أنه سيواجه منافسة قوية بدراجته «كيه تي إم» من سائقين متميزين من خارج الدولة وداخلها، نذكر منهم شون أو كونور وعبدالله بن دخن ومحمد أنيس والفرنسي بنجامن ميلو الذي تصدر منافسات المرحلة الأولى العام الماضي لكنه لم يستطع الحفاظ على تقدمه وحل ثانياً بفارق 29 ثانية عن الجنوب أفريقي مارك أكرمان.

نجاح

يراهن الشيخ خالد القاسمي، على مواصلة النجاح الذي حققه في نسخة العام الماضي من رالي أبوظبي، برفقه ملاحه الفرنسي إكزافيير بانسيري بسيارة بيجو أبوظبي ريسينغ 3008 دي كيه آر.