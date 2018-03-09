أنشطة رياضية وترفيهية في حديقة الممزر

احتضنت حديقة الممزر بدبي، أول من أمس، العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية، التي نظمها فريق الريم النسائي ببلدية دبي، وشهدت مشاركة كبيرة من الموظفات العاملات في بلدية دبي مع أبنائهن بأجواء الأسرة الواحدة، لتعزز بلدية دبي دورها المجتمعي في دولة الأمن والمحبة والسلام. وجاءت هذه الاحتفالية وفق توجيهات المهندس حسين لوتاه المدير العام لبلدية دبي وترجمة على أرض الواقع للمبادرة الهادفة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإقامة يوم رياضي وطني لكل شرائح المجتمع.

مبادرة هادفة

وكشفت نسرين علي بن درويش منسقة الفعاليات، أن اليوم الرياضي والذي أقيم على مدار 4 ساعات، قد شمل 9 فعاليات وأنشطة ومسابقات متنوعة رياضية وترفيهية وخيرية وهي السباحة لمسافة 25 م وكرة الطائرة الشاطئية وكرة اليد الشاطئية وشد الحبل وسباق الجري 400م وتيلي ماتش وإيربيك، إضافة لمسابقات وأنشطة للأطفال، إضافة إلى ركن خاص للعائلات تتوفر فيه العديد من الفعاليات الخاصة بهن، إلى جانب الفحوصات الطبية.