"ليستر سيتي" ينفي مزاعم اعتزال نجمه رياض محرز

نفت إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي أمس، مزاعم اعتزال اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز لعبة كرة القدم.

وقالت إدارة نادي ليستر سيتي في بيان لها نشرته جريدة "الشروق" الجزائرية إنها تحدّثت مع رياض محرز، وأكدّ لها أن ما رُوّج عنه مجرّد مزاعم لا أساس لها من الصحّة. وأضافت أن قرصاناً إلكترونياً اخترق الصفحة الرسمية للنجم الجزائري عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، ونشر خبراً عارياً من الصحة فحواه توقف محرز عن ممارسة رياضة كرة القدم.

وكان قرصان إلكتروني خاطب إدارة نادي ليستر سيتي وأنصار فريقها الكروي الثلاثاء بِلسان النجم الجزائري رياض محرز، قائلاً: "بعد آخر استشارة لي مع الأطباء، قرّرتُ اعتزال كرة القدم. وبِما أن مشواري الكروي أشرف على النهاية، أودُّ قول بعض الكلمات: أشكركم على الطيبة التي منحتموني إيّاها والدّعم الذي قدّمتموه لي، في هذه المدينة العظيمة. ستبقون دائما في قلبي".

ويرتبط الجناح رياض محرز (27 سنة) مع نادي ليستر سيتي بِعقد بدأت مدّته في يناير 2014، وتنقضي في الـ 30 من يوليو 2020.

ويملك رياض محرز حسابا عبر "الفيسبوك" وآخرفي "تويتر"، لكنه لا قليل الظهور فيهما.

قد يهمك آيضا

اعتزال رياض محرز يثير المفاجأة والشكوك