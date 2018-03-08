آخر الأخبار

"ليستر سيتي" ينفي مزاعم اعتزال نجمه رياض محرز

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:
طباعة Email

نفت إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي أمس، مزاعم اعتزال اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز لعبة كرة القدم.

وقالت إدارة نادي ليستر سيتي في بيان لها نشرته جريدة "الشروق" الجزائرية إنها تحدّثت مع رياض محرز، وأكدّ لها أن ما رُوّج عنه مجرّد مزاعم لا أساس لها من الصحّة. وأضافت أن قرصاناً إلكترونياً اخترق الصفحة الرسمية للنجم الجزائري عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، ونشر خبراً عارياً من الصحة فحواه توقف محرز عن ممارسة رياضة كرة القدم.

وكان قرصان إلكتروني خاطب إدارة نادي ليستر سيتي وأنصار فريقها الكروي الثلاثاء بِلسان النجم الجزائري رياض محرز، قائلاً: "بعد آخر استشارة لي مع الأطباء، قرّرتُ اعتزال كرة القدم. وبِما أن مشواري الكروي أشرف على النهاية، أودُّ قول بعض الكلمات: أشكركم على الطيبة التي منحتموني إيّاها والدّعم الذي قدّمتموه لي، في هذه المدينة العظيمة. ستبقون دائما في قلبي".

ويرتبط الجناح رياض محرز (27 سنة) مع نادي ليستر سيتي بِعقد بدأت مدّته في يناير 2014، وتنقضي في الـ 30 من يوليو 2020.

ويملك رياض محرز حسابا عبر "الفيسبوك" وآخرفي "تويتر"، لكنه لا قليل الظهور فيهما.

قد يهمك آيضا

اعتزال رياض محرز يثير المفاجأة والشكوك

 

 

كلمات دالة:
طباعة Email

مواد ذات علاقة

  • الصورة: اعتزال رياض محرز يثير المفاجأة والشكوك

    اعتزال رياض محرز يثير المفاجأة والشكوك

    أثار منشور على الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للاعب الجزائري رياض محرز، يعلن فيه توقفه عن مزاولة كرة القدم بناء لطلب طبي، مفاجأة لدى متابعيه وشكوك وسائل الاعلام الانكليزية عن تعرض الصفحة للاختراق.

  • الصورة: رياض محرز يخلف كوتينيو في ليفربول

    رياض محرز يخلف كوتينيو في ليفربول

    كشفت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي، أجرى محادثات مع ليستر سيتي بطل الموسم قبل الماضي، للتعاقد مع لاعبه الجزائري رياض محرز.

  • الصورة: رياض محرز

    رياض محرز

    الاسم: رياض محرز الميلاد: 21 فبراير 1991 الجنسية: الجزائر الفريق: ليستر سيتي المركز: مهاجم نقطة القوة: القدم اليمنى

  • الصورة: رياض محرز..«ملك» البريمرليغ

    رياض محرز..«ملك» البريمرليغ

    قالوا له: «إنك بطيء جداً، صغير جداً ونحيل جداً ولا تصلح أن تكون لاعب كرة قدم محترفاً»، كل ذلك لم يمنع الجزائري رياض

  • الصورة: مانشستر سيتي يطلب رياض محرز

    مانشستر سيتي يطلب رياض محرز

    كشفت صحيفة «فرانس فوتبول»، أمس، أن المدرب الجديد لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، طلب التعاقد مع نجم ليستر سيتي رياض

  • الصورة: رياض محرز أيقونة كروية عربية

    رياض محرز أيقونة كروية عربية

    الفتى الذي ترعرع في أسرة فقيرة في سارسيل بالضاحية الشمالية لباريس يصبح عريس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويتوج مع فريقه..

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon