1500 طالـــب وطالبــة فــي مســــــيرة «شعلة زايد»

شهدت فعاليات النسخة الثالثة لليوم الرياضي الوطني، التي أقيمت أمس، تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، وبلغ عددها 422 فعالية، مشاركة واسعة من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات المقيمة في الدولة. وتقدمت مسيرة «شعلة زايد»، قائمة الفعاليات التي احتضنتها دبي أمس، حيث شهدت مشاركة أكثر من 1500 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 مدرسة بدبي.

وقاموا بارتداء قمصان تحمل شعار عام زايد. وعززت المسيرة، باكورة فعاليات دبي، احتفاء باليوم الرياضي الوطني، بمشاركة عدد كبير من الدوائر والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص والمدارس والجامعات الحكومية والخاصة والأندية الرياضية الحكومية والخاصة، والأندية الاجتماعية في دبي، والأكاديميات الرياضية الخاصة، ومراكز وأندية أصحاب الهمم.

عروض فنية

وامتدت مسيرة «شعلة زايد»، التي نظمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي ومؤسسة دبي للإسعاف، لمسافة 15 كلم، وانطلقت من أمام متحف الاتحاد، مروراً بعدة نقاط متتابعة، وصولاً إلى شاطئ حديقة أم سقيم بمنطقة جميرا الثالثة.

وشهدت المسيرة عروضاً فنية للطلبة، ضمن كرنفالات احتفالية، بمشاركة فئات مجتمعية متنوعة، كما شارك في المسيرة إعلاميون ومعلمون وأولياء أمور، وفرق من الطلبة أصحاب الهمم، بالإضافة إلى فرق رياضية من الهيئة ومجلس دبي الرياضي.

وتقدم المشاركين، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والحكم المونديالي السابق علي بوجسيم عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، ود. عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وسعيد النابودة المدير العام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة والفنون دبي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وعبّر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، عن سروره بما شاهده خلال جولته بين مختلف المناطق التي تم فيها تنظيم الفعاليات، وقال «يهدف تنظيم اليوم الرياضي الوطني، إلى تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بجعل الرياضة أسلوب حياة، باعتبارها مصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية.

كما يهدف إلى تعزيز مفهوم الرياضة للجميع، والمساهمة في تحقيق الانسجام والتناغم بين مختلف مكونات المجتمع، ولذلك، فسعادتنا كبيرة، ونحن نشاهد اليوم الرياضي يحقق أهدافه السامية منذ انطلاقته قبل سنتين، ويواصل استقطاب المزيد من المشاركين، وتنظيم المزيد من الفعاليات المتنوعة في كل عام».

تفاعل إيجابي

من جهته، قال د.عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «لمسنا تفاعلاً إيجابياً من الطلاب وأولياء الأمور، ومشاركين من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة، ما يؤكد أن اليوم الرياضي الوطني، أصبح ثقافة مجتمع، وأسلوب حياة، وهو الهدف السامي الذي تسعى قيادتنا الرشيدة لتحقيقه من خلاله».

وصرح رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بأن الإقبال على المشاركة في فعالية اليوم الرياضي الوطني، كان قياسياً، لتزايد الوعي بأهمية ممارسة الرياضية والنشاط البدني عموماً للحفاظ على الصحة وتحقيق السعادة.

فعاليات متنوعة

ضمت الفعاليات أنشطة في رياضة المشي وألعاب التحدي والألعاب الرياضية والذهنية وشد الحبل، نظمتها شرطة دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والموصلات، وهيئة الصحة بدبي، والدفاع المدني في دبي، وعدد من الدوائر الحكومية والخاصة، ومن بينها مركز الجليلة لثقافة الطفل، مدارس: دبي الدولية ودار المعرفة والمواكب والجامعة الأميركية في الإمارات، ومؤسسة تكاتف.

كما نظم نادي النصر الرياضي، فعاليات رياضية في استاد حميد الطاير، شارك فيها عدد كبير من منتسبي النادي، وتوزعت الفعاليات على شواطئ أم سقيم وجميرا وشاطئ لامير وقناة دبي المائية، وشاطئ الطائرات الورقية «كايت بيتش».

3000 طالب من 25 مدرسة في فعاليات شرطة دبي

بحضور اللواء محمد سعيد المري، مساعد القائد العام لإدارة إسعاد المجتمع والخدمات والتجهيزات بشرطة دبي، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، والعقيد علي خليفة المنصوري مدير الإدارة العامة للشؤون الرياضية.

وفاطمة أحمد يوسف رئيسة قسم الوعي الثقافي في برنامج الشيخ محمد بن راشد للياقة البدنية، احتضنت ملاعب نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود بدبي صباح أمس، 3000 طالب وطالبة مثلوا أكثر من 25 مدرسة من معظم مناطق الدولة، إضافة إلى العديد من أندية جمعيات أصحاب الهمم اليوم الرياضي المفتوح، والذي أقيم على فترتين.

وزارة الاقتصاد تنظم أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة لموظفيها

بحضور ومشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، نظمت وزارة الاقتصاد مؤخراً مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية المتنوعة لموظفيها، وذلك في إطار مشاركتها في مبادرة اليوم الرياضي الوطني، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

مشاركة

شارك في الأنشطة التي تمت إقامتها في جبل جيس بإمارة رأس الخيمة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وعبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وجمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المديرين والموظفين من مختلف قطاعات وإدارات ومكاتب وزارة الاقتصاد.

منافسات متنوعة

وتضمنت الأنشطة مجموعة من المنافسات الرياضية والترفيهية المفتوحة، التي أقيمت بالتعاون والتنسيق بين البرنامج الوطني للسياحة بوزارة الاقتصاد وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وذلك بهدف تعزيز روح الفريق وإضفاء أجواء السعادة والتعاون والتفاعل الإيجابي بين المشاركين.

وزارة الصحة تنظم فعاليات متميزة في دبي والشارقة وعجمان





نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فعاليات رياضية متميزة، في النسخة الثالثة من اليوم الرياضي الوطني، تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، وعبرت الأنشطة الرياضية عن الصورة الحضارية التي ارتبط بها اسم دولة الإمارات أمام العالم.

وتوزعت بين ديوان الوزارة ومناطقها الطبية في دبي والشارقة وعجمان. وتم اعتماد أجندة فعاليات اليوم الوطني الرياضي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة المهندس داوود الهاجري الأمين العام ورئيس المكتب التنفيذي لليوم الرياضي الوطني.

وذلك بناء على الاجتماعات التحضيرية التي تحرص الوزارة على المشاركة بها سنوياً مع اللجنة للخروج بأفضل النتائج وتحقيق الأهداف الوطنية والمجتمعية من اليوم الوطني الرياضي.

عصام الحميدان يـــشهد فعاليات نيابة دبي

شارك المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، في فعاليات اليوم الرياضي الوطني، المقامة في الحديقة الخلفية للمبنى الرئيس للنيابة العامة، بحضور المستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وأعضاء وموظفي الدائرة.

وذلك استجابة لتوجيهات الحكومة الرشيدة، نحو ممارسة الرياضة بجميع أنواعها، واتخاذها كعادة يومية وسلوك صحي لمجتمع أكثر نشاطاً وإنتاجية، وانطلاقاً من حرص النيابة العامة على تشجيع موظفيها على الاهتمام بالصحة وممارسة الأنشطة البدنية.

الفجيرة تشهد حراكاً رياضياً في الساحات احتفاء بالمبادرة

شهدت ساحات وملاعب الفجيرة حراكاً رياضياً غير مسبوق، لمختلف الأنشطة والألعاب ومن كافة الأعمار، وذلك ضمن فعالية اليوم الرياضي الوطني، الذي انطلق في ساعة مبكرة من صباح أمس بفعالية رحلة المسير من أعلى قمة جبلية في الفجيرة «جبل مبرح» بمنطقة الطويين، بمشاركة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وشريف العوضي رئيس اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني بالفجيرة، والمغامر سعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات، وتواجد أكثر من 46 مغامراً ومتسلقاً للجبال.

سعادة بالمشاركة

وأعرب الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي عن سعادته بالمشاركة في هذه الرحلة، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في هذه النوع من المغامرات، فكانت تجربة رائدة أتاحت لنا فرصة أن نجرب جميع الرياضات، مشيدا بتجاوب المشاركين الذين أبدوا ارتياحهم لهذه الفكرة.

وقال المغامر سعيد المعمري، إن مركز الفجيرة للمغامرات ينظم هذه الفعالية دعماً لهذا اليوم، وتأكيدا لأهميته في تجديد النشاط والحيوية لدى أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ربط أهالي المناطق النائية التي يمر بها خط المسير باليوم الرياضي، والتعريف بنوع جديد من أنواع الرياضة إلى جانب اكتشاف المواقع الطبيعية.

طارق لوتاه: القيادة حريصة على إطلاق الفعاليات المبتكرة



شاركت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في مبادرة اليوم الرياضي الذي تنطلق دورته الثالثة تحت شعار «الإمارات تجمعنا». وأكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في هذه المناسبة، أن مبادرة اليوم الرياضي التي تحمل شعار «الإمارات تجمعنا»، تؤكد حرص قيادة دولة الإمارات على إطلاق المبادرات المبتكرة التي تعزز من التواصل بين جميع فئات المجتمع

وبين أن هذه المبادرة تنسجم كذلك مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الوعي الصحي، كما أنها تسهم في بناء المجتمع الإماراتي المتلاحم، حيث إنها تشهد في كل عام مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع،

«زايد للرعاية الأسرية» ترفع شعار «الإمارات تجمعنا»

تحت شعار «الإمارات تجمعنا» وبمناسبة اليوم الرياضي الوطني لدولة الإمارات، نظمت دار زايد للرعاية الأسرية ماراثونا رياضيا لمسافة 3 كلم في حديقة الطوية بمنطقة العين، شارك فيه أكثر من 100 موظف ضمن احتفالها باليوم الرياضي الوطني، إضافة إلى مشاركة أطفال وأبناء الدار.

وتضمنت الفعالية العديد من الأنشطة الرياضية الترفيهية المختلفة ومنها مسابقة شد الحبل، وسباق المشي لمسافة (3) كيلومترات، وتمارين اللياقة البدنية، وفي الختام تم تقديم هدايا وجوائز منوعة لتحفيز الأبناء والموظفين على ممارسة الرياضة.

صالح المزروعي يتقدم احتفالية نادي الظفرة في مسيرة المشي

استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت شعار «الإمارات تجمعنا»، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وبالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة بمنطقة الظفرة، نظم نادي الظفرة بمركزه العام بمدينة زايد وبقية مراكزه بالمنطقة الغربية فعاليات اليوم الرياضي الوطني صباح أمس، بمجموعة من الأنشطة والفعاليات.

وتقدم المشاركين صالح جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، المدير الإقليمي لمجلس أبوظبي للتعليم ـ منطقة الظفرة، وخميس عيسى المزروعي المدير التنفيذي لنادي الظفرة، وموظفو النادي وطلاب مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية ورياض الأطفال بمدينة زايد.

أحمد النعيمي يتقدم مسيرة المشي في عجمان

تقدم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ورئيس منطقة عجمان الحرة، مسيرة المشي التي نظمتها منطقة عجمان الحرة صباح أمس، حيث حرص على حضور المسيرة منذ انطلاقتها في السابعة صباحاً بمنطقة الزوراء السياحية في عجمان، وشارك فيها عدد كبير من منسوبي المنطقة الحرة، واستمرت المسيرة حوالي ساعتين.

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي عن سعادته، بتدشين مسيرة المشي ضمن فعاليات اليوم الرياضي الوطني بإمارة عجمان، مشيداً بمشاركة أصحاب الهمم في المسيرة وحرصهم على التواجد المبكر في موقع الحدث.

مبادرة رائعة

وقال النعيمي: الحدث مبادرة رائعة ولها أهداف كثيرة ويكفي أن شعاره «الإمارات تجمعنا» وهو هذا الشعار الذي يجسد الواقع الذي نعيشه يومياً هنا في إمارات المحبة والتسامح، كما أنه يأتي ضمن فعاليات عام زايد 2018، كما أنه يروج لنشر الثقافة الرياضية ومزاولة أفراد المجتمع لها، وتنشئة أجيال قادرة على استيعاب مفهوم الرياضة كأسلوب ونمط للحياة.

مارادونا: شعار الإمارات تجمعنا لم يأت من فراغ

شارك الأسطورة دييغو مارادونا مدرب نادي الفجيرة الرياضي أمس، ضمن فعالية اليوم الرياضي الوطني من خلال الاحتفالية التي أقيمت بالنادي الفجراوي عصراً، بحضور كافة لاعبي الفريق الأول للكرة، إلى جانب قيادات وأعضاء مجلس الإدارة وكافة الأجهزة الفنية والتدريبية والعاملين بالنادي. وهنأ مارادونا وهو يحمل شعار «الإمارات تجمعنا» الجميع على هذا اليوم المشهود.

والذي التف حوله المواطنون والمقيمون على أرض زايد الخير، مشيراً إلى أن شعار الإمارات تجمعنا لم يأت من فراغ، في إشارة إلى أن دولة الإمارات جمعت كافة الجنسيات التي توحدت وانتظمت بل وشاركت في هذا اليوم.

بدوره أكد عبد الله بن قانون نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة المدير التنفيذي بالنادي، أن نادي الفجيرة شهد ومنذ الصباح عدة فعاليات رياضية مختلفة ضمت ألعاب الطائرة والسباحة والسلة وكرة القدم بين الإداريين والمدربين، إلى جانب فعاليات أصحاب الهمم.

4 قوارب خشبية تشارك بسباق الأوليين في رأس الخيمة

نظم نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وجمعيات النفع العام، على كورنيش الرمس «سباق الأوليين»، ضمن فعالية اليوم الرياضي الوطني تحت شعار الإمارات تجمعنا، بمشاركة أربعة قوارب خشبية من جمعية ابن ماجد للتراث والتجديف.

شهد الفعالية المقدم فهد عبد الله جمعة ممثل ديوان حاكم رأس الخيمة، ونفلى سميط مديرة مركز رأس الخيمة للتنمية الاجتماعية التابع لوزارة تنمية المجتمع والمنظم للفعالية.

وحصة سيف نائب رئيس نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وحسن كاسيين من جمعية الرمس للفنون والتراث الشعبي، ووفاء أحمد مديرة مركز جلفار للتنمية الاجتماعية، وأحمد حنبلوه من أهالي الرمس، وشيخة الحاي سفيرة التراث في نادي رأس الخيمة، وعدد كبير من أهالي الرمس، ومسؤولي جمعيات النفع العام.

«تنمية المجتمع» تنظم أكثر من 30 فعالية

تزامناً مع الْيَوْم الرياضي الوطني، أطلقت وزارة تنمية المجتمع فعاليات مواكبة للحدث تشمل جميع أرجاء الدولة، بالتعاون مع اللجنة العليا لليوم الرياضي الوطني. وتستهدف الأنشطة موظفي وموظفات الوزارة وأصحاب الهمم وأولياء أمورهم والمسنين والشباب والأطفال.

ويشمل البرنامج مختلف أنواع الرياضات مثل: سباق الكراسي المتحركة، والقوس والسهم، وكرة السلة، والألعاب الشعبية، والزومبا، والكرة الطائرة، والقوارب الشراعية التراثية.

ويتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات التوعوية عن الحفاظ على الصحة من خلال ممارسة الرياضة، ومحاضرات حول التغذية السليمة، كما تنظم الوزارة عدداً من المسابقات اللياقة البدنية والمشي السريع، ويشتمل البرنامج أيضاً عروضاً حية للألعاب الشعبية ودورات تدريب لطلبة المدارس.

«جمارك عجمان» تنظم الجوجيتسو

نظمت دائرة الميناء والجمارك بعجمان أمس استعراضاً في لعبة الجوجيتسو، ضمن اليوم الرياضي تحت إشراف بطل العالم مدرب الجوجيتسو عجمان إبراهيم الحوسني. وأشاد المشاركون بالفعالية وقدرات المدرب إبراهيم الحوسني، الذي عبر عن سعادته بمشاركته في هذا اليوم. عجمان - البيان الرياضي

شرطة أبوظبي تحتفي بالمبادرة

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية، على كورنيش أبوظبي، سباق الطريق لفئة أصحاب الهمم والشباب والرجال، تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، احتفاء باليوم الرياضي الوطني في نسخته الثالثة.أبوظبي- البيان الرياضي

200 مشارك في احتفالية نادي غنتوت

نظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو صباح أمس باستاد زايد الرئيسي بالنادي، المهرجان السنوي الثالث بمناسبة اليوم الرياضي الوطني، الذي تجددت إقامته برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي تحت شعار (الإمارات تجمعنا)، الذي شهد مشاركة أكثر من 200 فرد من الجنسين دعماً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وشملت الاحتفالية أنشطة متعددة وفعاليات رياضية مجتمعية لمختلف الأعمار، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي بقيادة سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس الإدارة، بجانب اللاعبين المواطنين والمحترفين الأجانب وكل العاملين بالنادي.

مسيرة للموارد الطبيعية وإقامة الفجيرة

نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية يوماً رياضياً بمشاركة موظفي المؤسسة وطلبة المدارس، حيث انطلقت فعالية المشي في ممشى جامع الشيخ زايد الكبير بالإمارة، في صفوف مليئة بالحماس والنشاط والحيوية خلال ساعات الصباح الأولى، وسادت أجواء ترفيهية ممتعة تضمنت أنشطة متنوعة وتخللتها مسابقات شيقة تبرز اللياقة البدنية وصحة الجسم.

وقال المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة إن الهدف من هذه الفعالية هو تقوية روح المنافسة بين الموظفين وتحفيز النشاط والحركة، حيث تدرك المؤسسة أهمية تفاعل موظفيها مع المجتمع ما من شأنه أن ينمي مهاراتهم ويعزز تواصلهم مع الآخرين.