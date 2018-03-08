«سوبر هاتريك» رئاسي في ثنايا ختامي الوثبة

تألقت هجن الرئاسة، في ثامن أيام المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة (ختامي الوثبة 2018)، الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتواصلت فعالياته أمس، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وبسطت مؤسسة هجن الرئاسة العملاقة، نفوذها على رموز منافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت أمس لمسافة 8 كلم في الميدان الغربي للهجن بالوثبة، على مدار 14 شوطاً، بعد أن أحرزت «سوبر هاتريك»، لتسيطر على رموز الفترة المسائية بالكامل، وسط تألق مضمري الشعار الأحمر علي جميل الوهيبي، ومحمد عتيق زيتون المهيري، وراشد محمد بالسم المنصوري، وأحمد مطر ماجد الخييلي.

رموز

وتوجت هجن الرئاسة بكأسين وبندقيتين في أشواط الرموز الرئيسة الأربعة الأولى، لتواصل أداءها اللافت للنظر في المهرجان العام الحالي، وتؤكد تفوقها في تحديات سن الكبار.

وأهدت «الهبيبة»، بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي، شعار الرئاسة، أول رموز الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بعد أن انتزعت كأس الأبكار المحليات بجدارة، إذ فازت بناموس الشوط والمركز الأول، مسجلة أفضل توقيت زمني في سن الثنايا على الإطلاق بـ 12.00.8 دقيقة.

فيما واصلت سيطرتها على بقية المراكز، بعد أن جاءت «هملولة»، بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، في المركز الثاني، بتوقيت 12.03.4 دقيقة، وحلت ثالثة «أمجاد»، بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، بتوقيت 12.04.3 دقيقة.

تتويج

وتوج «هملول»، هجن الرئاسة، بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، بالرمز الثاني، وحصد الناموس وبندقية الشوط الرئيس الثاني للثنايا الجعدان المحليات.

حيث شهد الشوط، إثارة ثنائية قبل خط النهاية، بعدما نجح «هملول» في خطف المركز الأول من «النصر» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، في العشرة أمتار الأخيرة، وعبر خط النهاية، بتوقيت قدره 12.05.6 دقيقة، وبفارق 4 أجزاء من الثانية عن «النصر»، الذي حل ثانياً، فيما جاء «مكرم» لهجن الرئاسة أيضاً، في المركز الثالث، بتوقيت 12.16.9 دقيقة.

وواصلت هجن الرئاسة، تألقها في الشوط الثالث، عن طريق «مغيثة»، بقيادة المضمر راشد محمد بالسم المنصوري.

وحلقت بكأس الثنايا الأبكار المهجنات، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 12.08.8 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ «الفايزة» لهجن الرئاسة، بتوقيت قدره 12.11.9 دقيقة، فيما أنهت الشوط في المركز الثالث «اليمامة»، للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، بقيادة المضمر حمود سالم الوهيبي، بتوقيت قدره 12.12.3 دقيقة.

«الشامخ»

واختتم «الشامخ»، بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، رموز الفترة المسائية، وأهدى هجن الرئاسة، الرمز الرابع، بعد أن خطف بندقية الثنايا الجعدان المهجنات، وأنهى مسافة الشوط في 12.22.0 دقيقة، بينما سيطر الشعار الأحمر على المركزين الثاني والثالث، عن طريق «شاهين»، الذي حل ثانياً بتوقيت 12.22.6 دقيقة.

و«ضاري» بتوقيت قدره 12.22.8 دقيقة. ولم تكتفِ هجن الرئاسة بالرموز الأربعة، بعد أن استمرت في سيطرتها على أشواط الفترة المسائية، حيث توجت بالشوطين الخامس والسادس، اللذين يحصل الفائز بالمركز الأول فيهما على الجائزة المالية، وقدرها 300 ألف درهم.

وأحرزت الرئاسة، المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الخامس للأبكار المحليات، بعد فوز «عالية» بلقب الشوط بتوقيت قدره 12.13.2 دقيقة، وجاءت ثانية «حفلة»، بتوقيت 12.20.1 دقيقة.

و«دلما» بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، أما الشوط السادس للأبكار المهجنات، فتوجت بلقبه «العابر»، مع المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، فيما أنهى الشوط في المركزين الثاني والثالث «نهابة» و«نوادر» لهجن الرئاسة.

توج الفائزين بالرموز، معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، عقب ختام الشوط السادس، وسط سعادة غامرة بتألق هجن الرئاسة.

2018

بلغت حصيلة مزاد الهجن العربية الأصيلة الثاني والعشرون الذي نظمته المجموعة العلمية المتقدمة على هامش المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن 2018 في الوثبة على مدار يومين 11 مليوناً و628 ألف درهم.

وكانت حصيلة اليوم الأول من المزاد قد بلغت 6 ملايين و120 ألف درهم، فيما بلغت حصيلة اليوم الثاني 5 ملايين و500 ألف درهم، قيمة بيع 60 حشوان، منها 31 مطية في اليوم الأول و29 في اليوم الثاني، تضمنت 6 فحول للإنتاج.

أما أكثر المزايدين الذين شاركوا في المزاد من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، حمد سالم بن ثعلوب الدرعي الذي اشترى مطايا بمبلغ مليون و800 ألف درهم، دفعها في 4 بكرات و2 قعود.أبوظبي - البيان الرياضي

الوهيبي: هدفنا المزيد من الرموز

أكد علي بن جميل الوهيبي، مضمر هجن الرئاسة، أن المؤسسة العريقة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تسعى لمواصلة تفوقها في ختامي الوثبة 2018 وتحقيق المزيد من الانتصارات والرموز في أكبر مهرجانات الهجن في المنطقة، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو الحصول على سيف صاحب السمو رئيس الدولة في اليوم الختامي للمهرجان.

وأعرب الوهيبي عن سعادته بإنجاز الرئاسة في سن الثنايا وحصولها على 4 رموز حققها مضمرو الرئاسة الأربعة، ما يؤكد العمل الكبير في هذه المؤسسة العملاقة، موجهاً التهنئة إلى زملائه المضمرين محمد عتيق زيتون المهيري وأحمد مطر ماجد الخييلي وراشد بالسم المنصوري، على فوزهم بالرموز أمس.

31

خصصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان 31 شوطاً لفئة الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل لمنافسات الحول والزمول التي تنطلق اليوم في تاسع أيام المهرجان. وتقام منافسات هجن أبناء القبائل في الفترة الصباحية خلال 15 شوطاً يحصل الفائزون معها على جوائز نقدية قيمة.

حيث يحصل الفائز بالشوط الأول والثاني والمخصص لفئة الحول المحليات والمهجنات على جائزة نقدية تصل لـ400 ألف درهم.

فيما يحصل الفائزون بالشوط الثالث والرابع للزمول المحليات والمهجنات على جائزة نقدية تصل لـ300 ألف درهم وفي الفترة المسائية ستركض هجن أصحاب السمو الشيوخ على مدى 16 شوطاً يحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة مع انطلاقة أشواط الحول والزمول للمحليات والمهجنات. أبوظبي - البيان الرياضي

سيطرة رئاسية على أشواط «الصباحية» بـ 8 ألقاب

سجلت هجن الرئاسة حضوراً قوياً في منافسات الفترة الصباحية لسن الثنايا لتخطف أغلب الأشواط التي أقيمت على مدار 16 شوطاً. واستطاع الشعار الأحمر حصد لقب 8 أشواط في بداية منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الثنايا.

حيث سيطرت على الأشواط الستة الأولى على التوالي قبل أن تعود وتحرز لقبي الشوطين التاسع والثالث عشر، فيما أحرزت هجن العاصفة لقب 4 أشواط، وسجلت هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الناموس في 3 أشواط، وهجن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان لقب الشوط العاشر.

«طماعة»

وانتزعت «طماعة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي ناموس أول أشواط الفترة الصباحية، وقطعت طماعة مسافة الشوط بزمن قدره 12:25:01 دقيقة، وفي الشوط الثاني كان الناموس لنفس الشعار بخطف «أسياد» لهجن الرئاسة الذي تفوق على منافسيه ليحرز المركز الأول مع المضمر الظافر علي جميل الوهيبي قاطعاً مسافة الشوط بزمن قدره 12:25:02 دقيقة.

وواصل الشعار الأحمر تألقه في الشوط الثالث وحصد النقطة الثالثة على التوالي مع «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة نفس المضمر علي بن جميل الوهيبي ليحقق المركز الأول وناموس الشوط بعد أن أنهى المسافة بزمن قدره 12:34:03 دقيقة.

«الطاير»

ظلت هجن الرئاسة على سيطرتها على أشواط الصباحية وأضاف «الطاير» النقطة الرابعة توالياً للشعار الأحمر، وحقق «الطاير» ناموس الشوط الرابع مع المضمر المتألق علي بن جميل الوهيبي، بعد أن وصل إلى خط النهاية بزمن قدره 12:36:01 دقيقة.

وفي الشوط الخامس واصلت هجن الرئاسة حضورها القوي لتضيف النقطة الخامسة مع «الذيبة» بقيادة المضمر راشد محمد بالسم وأنهت مسافة الشوط بتوقيت قدره 12:23:02 دقيقة، وفي الشوط السادس عادت هجن الرئاسة مجدداً وحصدت ناموس الشوط السادس والنقطة السادسة مع «خيرة» بعد أن قطعت مراحل الشوط محرزة المركز الأول مع المضمر راشد محمد بالسم بزمن قدره 12:28:05 دقيقة.

وفي الشوط السابع دخلت هجن العاصفة على الخط وانتزع «مهوب» بقيادة المضمر غياث الهلالي ناموس الشوط والمركز الأول بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 12:29:05 دقيقة.

«عناد»

وفي الشوط الثامن تقدمت «عناد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على منافسيها محققة أول المراكز مع المضمر أحمد سلطان بالرشيد وقطعت المسافة بزمن قدره 12:26:04 دقيقة، وفي تاسع أشواط الفترة الصباحية عادت هجن الرئاسة مجدداً لحصد الناموس ووصلت إلى النقطة السابعة مع «الشرود» وناموس الشوط والمركز الأول بقيادة المضمر أحمد ماجد الخيلي بزمن قدره 12:12:09 دقيقة.

وفي الشوط العاشر كان الموعد مع «متعبة» لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والمضمر محفوظ خميس الجنيبي التي جاءت في المركز الأول بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 12:10:08 دقيقة، وفي الشوط 11 انتصر «مياس»، بقيادة المضمر مختار خالد بن بالمر بن حلوة قاطعاً مسافة الشوط بزمن قدره 12:30:08 دقيقة.

«نسناس»

في الشوط 12 انتزع «نسناس» لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي محرزاً المركز الأول وناموس الشوط بزمن قدره 12:32:02 دقيقة، وفي الشوط 13 أهدت «غاية» هجن الرئاسة ناموس الشوط والنقطة الثامنة محققة المركز الأول مع المضمر راشد محمد بالسم بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 12:04:09 دقيقة.