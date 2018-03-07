«صحة دبي» واتحاد الدراجات ينظمان سباقاً احتفاءً بعام زايد

أكد معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الهيئة حرصت على مواكبة احتفاء الدولة بعام زايد، بأجندة احتفالات وفعاليات خاصة، لإبراز دور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في تأسيس وبناء دولة الإمارات إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية، واهتماماته الشخصية ومن بينها: اهتمامه بالرياضة والرياضيين وصحة الإنسان ولياقته البدنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته هيئة الصحة بدبي، في مقر إدارتها، أمس، للإعلان عن إطلاق (سباق الدراجات الهوائية)، وذلك ضمن أجندة احتفالاتها بعام زايد، تحت عنوان «الرياضة في فكر زايد»، وبالتعاون مع اتحاد الدراجات الهوائية، وحضور أسامة الشعفار رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، وعدد من مسؤولي الهيئة وأعضاء مجلس الاتحاد، وتم الإعلان عن إقامة السباق المرتقب يوم 23 مارس الجاري بمنطقة الخوانيج لمسافة61 كم ولخمس فئات.

فعاليات متواصلة

وقال معالي القطامي في مستهل المؤتمر الصحافي، إن احتفالات الهيئة متواصلة ومتنوعة، وذلك في ضوء ما أعلنه ووجه به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بأن يحمل عام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة شعار «عام زايد»، ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بمناسبة ذكرى مرور مائة سنة على ميلاده.

وأوضح أن الهدف من الفاعلية هو تسليط الضوء على ما قدمه الشيخ زايد «طيب الله ثراه» للرياضة والرياضيين، إلى جانب تأكيد أهمية الرياضة في حياة الإنسان وضرورتها لصحة أفضل.

وأعرب معالي القطامي عن اعتزاز هيئة الصحة بدبي وتقديرها لاتحاد الدراجات الهوائية، وخص بالذكر رئيس الاتحاد أسامة الشعفار، مؤكداً أن استجابة الاتحاد لمشاركة الهيئة في مثل هذه الفعالية المهمة، يظهر مستوى الحس الوطني الرفيع الذي يتميز به مجلس إدارة اتحاد الدراجات وأعضائه.

فئات مختلفة

من جانب أخر أكد أسامة الشعفار رئيس الاتحاد، أن السباق من المنتظر أن يشارك فيه ما يقارب من 500 دراج في مختلف فئات السباق الخمس، حيث تم تقسيم الفئات إلى هواة ومحترفين رجالاً وإناثاً، إضافة إلى أصحاب الهمم لمسافة 15 كم وسيكون داخل حديقة مشرف، وسباق خاص لموظفي هيئة الصحة بدبي، كما أوضح أن السباق سيكون في منطقة الخوانيج والبداية من حديقة مشرف يتخلله المسار المحدد للسباق الذي تصل مسافته إلى 61 كم. وقال الشعفار «تعاونا من قبل مع هيئة الصحة في دبي خلال طواف دبي الدولي للدراجات، وصراحة كان تعاونا رائعا ومثمرا والآن نعد لسباق هو الأغلى قيمة كونه يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه».

فوائد الرياضة

وأشار عبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام للاتحاد، إلى أن السباق يأتي في إطار سلسلة السباقات المجتمعية التي ينظمها الاتحاد ولكن بشكل مختلف، بالتعاون مع مؤسسة لها طابع حكومي تحمل على عاتقها صحة الأشخاص، وهو ما يعني معرفتها بأهمية الرياضة في المجتمع، وتعتبر الدراجات من أهم الرياضات التي يعتمد عليها الرياضيون لفوائدها العديدة، ودعا عمران الدراجين إلى المشاركة في السباق والاحتفال بهذا اليوم الخالد.

وأوضحت نورة الجسمي رئيسة لجنة التسويق باتحاد الدراجات أن السباق سيشهد جوائز مادية للفائزين بالسباق، كما ستقدم هيئة الصحة عدداً من الخدمات خلال السباق للمتواجدين في منطقة بداية ونهاية السباق، مشيرة إلى أن سباق عام زايد سيكون الأبرز خلال العام الحالي ومتوقع أن يشهد مشاركة كبيرة من المتسابقين احتفالا بمؤسس الدولة طيب الله ثراه.

تعاون

قدم أسامة الشعفار الشكر إلى هيئة الصحة ورئيس مجلس إدارتها محمد القطامي، على تعاونه المستمر مع الاتحاد بشكل خاص والاتحادات الرياضية بشكل عام لتقديره ومعرفته بأهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية التي لها تأثير مباشر على صحة الإنسان.