دولية فزاع للقوس والسهم تختتم اليوم

تختتم اليوم منافسات النسخة الرابعة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم لأصحاب الهمم التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم على ملعب الاستاد الجديد بالنادي، الذي ستتجه إليه الأنظار ترقباً للمواجهات النهائية في فئات القوس الأولمبي «المنحني» والقوس والمركب للفردي والزوجي المختلط. وتميزت البطولة بالمستويات المرتفعة والمتقاربة بين 66 لاعباً ولاعبة من 15 دولة مشاركة، ونجح لاعبو منتخبنا الوطني من تقديم مستويات مبشرة وطيبة نالت إعجاب وتقدير المراقبين الرياضيين، لكن فارق الخبرة بينهم والمصنفين العالميين، وقرعة البطولة حملت مواجهات قوية، حال دون تأهلهم إلى الأدوار النهائية.

تألق «زمن»

وشهدت البطولة مواصلة تألق اللاعبة العراقية زمن حسين، التي تأهلت إلى نهائي القوس الأولمبي «المنحني» في الفئة المفتوحة للسيدات، وذلك بعدما تفوقت على البريطانية راتشيل مارتن، واليابانية آيا ناكانيشي، لتضرب موعداً في النهائي مع اللاعبة المنغولية أوين إيرديني التي تفوقت على البرازيلية تياس سيلفا، والتايلاندية واسانا كوتاوسياب، وضربت الإيطالية إلينورا سارتي بطلة أوروبا موعداً في نهائي فئة القوس المركب المفتوح للسيدات مع البرازيلية جاني كارلا جوجيل البطلة العالمية، حيث تمكنت سارتي من الفوز على التشيكية لينكا كونكوفا والفرنسية جولي شوبين، ومن جانبها حققت البرازيلية جوجيل الفوز على اليابانية ناكو هيراساوا والبريطانية فوبي بيني.

منافسات الرجال

وسيلتقي الإيطالي البرتو سيمونيلي حامل الرقم القياسي العالمي للقوس المركب مع السلوفاكي ماريان ماراسيك في نهائي فئة الفردي للقوس المركب، وجاء تأهل سيمونيلي، بعدما هزم البريطاني جايمي هاريس، ثم الفرنسي فيليب هورنر، ومن جانبه نجح منافسه السلوفاكي من الفوز على البريطاني دافيد براملي، ثم البرازيلي أندرو كاسترو، وخلال مشوار سيميونيلي بطل العالم فإنه نجح في الدور الأول من التفوق على لاعبنا محمد الشحي بفارق ضئيل بلغ 7 نقاط فقط، وفي الفئة المفتوحة للقوس المنحني للرجال، سيلتقي في النهائي الأميركي كيفن ماثير والتايلاندي هانروشاي نيتسيري، وذلك بعد فوز ماثير على اليابانيين توموهيرو أوياما وساكون أنكياو، فيما تغلب نيتسيرو على المنغوليان أمار باياسجلان ومونكباستر نامجيليا، وشارك اللاعب الجزائري عبد الرحمن بلخوس في المنافسات في القوس المركب لمسافة 50 متراً ليكون أول لاعب عربي من أفريقيا يشارك في البطولة، ونجح بلخوس من جمع 109 نقاط ساعدته على التفوق على العديد من المشاركين من أصحاب الخبرة.

‫زيارة

‫زار وفد من طالبات جامعة الإمارات برفقة أساتذة الجامعة منافسات البطولة، واستمعوا إلى شرح قدمه لهم ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، استعرض فيه تاريخ بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم ودورها في تنمية الحس الرياضي لدى اللاعبين، وأجاب بالرقاب على تساؤلات الطالبات، كما وتم التقاط الصور التذكارية.