نهيان بن زايد يتقدم المشاركين في مسيرة اليوم الرياضي الوطني

يتقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، المشاركين في مسيرة اليوم الرياضي الوطني بنسخته الثالثة التي ستنطلق اليوم من ملعب مدينة زايد الرياضية ومن ثم الاتجاه نحو الخارج والعودة مجدداً لداخل الملعب، حيث التجمع في تمام الساعة 9:30 والانطلاقة في تمام الساعة 10 صباحاً.

كما ستشهد المسيرة مشاركة كبار القيادات الحكومية والرياضية والرياضيين وطلبة المدارس ومنتسبي وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي بجانب عموم فئات المجتمع وكافة الجنسيات المقيمة على أرض الدولة في لوحة رياضية تعبيرية عن وطن السعادة والتسامح وملتقى الثقافات.

كما ستشهد النسخة الثالثة تفاعل 256 مدرسة حكومية وأكثر من 200 مدرسة خاصة في إمارة أبوظبي بأنشطة اليوم اليوم الرياضي، بما يعكس مكانة الرياضة عند جميع فئات المجتمع وحرص الجميع على المشاركة في هذه المبادرة السنوية المميزة.

شعار

وكان مجلس أبوظبي الرياضي قد كشف في وقت سابق عن أجندة النسخة الثالثة للفعاليات الرياضية لليوم الرياضي الوطني، دعما لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتجسيد شعار «الإمارات تجمعنا» بأهداف تعزيز تواصل عموم فئات مجتمع الإمارات بالرياضة وإدراك أهميتها ودورها في تبني الممارسات الإيجابية، إلى جانب عكس قيم السعادة والمحبة والمودة التي تجمع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات في بادرة مثالية تقام على مستوى الدولة تلتقي فيها الرياضة لإعلاء التلاحم المجتمعي.

أجندة

وتتضمن أجندة النسخة الثالثة لليوم الرياضي الوطني في إمارة أبوظبي التي ستقام اليوم والموزعة وفق المناطق الجغرافية والتي تشمل: مسيرة المشي في مدينة زايد الرياضية بتمام الساعة في 10 صباحاً، فعاليات ونشاطات رياضية متنوعة في أكثر من 256 مدرسة حكومية و200 مدرسة خاصة في إمارة أبوظبي بمشاركة أولياء الأمور، وذلك خلال الفترة الصباحية، بإشراف دائرة التعليم والمعرفة، فعاليات رياضية متخصصة في 15 مدرسة مجتمعية وتشمل: (كرة قدم - كرة طائرة - كرة سلة- حصص رياضية متنوعة، خلال الفترة المسائية، فعالية أبوظبي داش للسيدات في شاطئ البطين (4-8 مساء)، فعاليات الشطرنج ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج في مقره (5-8 مساء)، أنشطة للفروسية في نادي أبوظبي للفروسية (4-6 مساء)، أنشطة لرياضة الدراجات الهوائية للسيدات في حلبة ياس (6-9 مساء) من تنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أنشطة للرياضات البحرية في كورنيش أبوظبي من تنظيم ناديي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية وللرياضات الشراعية واليخوت الحديثة (الفترة الصباحية).