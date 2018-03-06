اتحاد اليد يجري قرعة كؤوس الموسم

سحبت مساء أول من أمس بمقر الاتحاد، قرعة بطولات كؤوس كرة اليد لجميع الفئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال والصغار، والتي تمثل ختام بطولات موسم لعبة الأقوياء 2017 /‏‏2018، بحضور داود المليح عضو الاتحاد رئيس لجنة المسابقات وياسر لبيب السكرتير الفني للاتحاد ومساعده مدحت علي وبحضور ممثلي الأندية عمر الزبير (النصر) وماجد أهلي (شباب الأهلي- دبي) وناجي ربيعة (الشارقة) ومحمد الحمادي (الوصل) ومصطفى موسى (العين)، ورحب المليح بالحضور ونقل لهم تحيات رئيس الاتحاد محمد عبد الكريم جلفار وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة وقدم شكره للجميع ممثلي الأندية على حسن تعاونهم والذي أثمر عن نجاحات جميع البطولات ولمختلف الفئات خلال هذا الموسم، وتمنى أن يستمر هذا التعاون المنشود في استكمال بقية بطولات الموسم الحالي، مؤكداً أن جميع برمجيات البطولات جاءت بشكل متوازن وفي مصلحة الجميع على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية ولم تغفل إفساح المجال للعديد من الأندية للمشاركات الخارجية.

كأس الرئيسوستكون البداية بإقامة مباريات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة خلال الفترة من 6 - 20 أبريل المقبل، بمشاركة 6 فرق تم توزيعها على مجموعتين، حيث ضمت الأولى كلاً من الوصل والجزيرة والنصر، وضمت الثانية أندية العين والشارقة وشباب الأهلي- دبي، وتقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد، وينتقل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور نصف النهائي والذي يقام بطريقة المقص، والفائزان يصعدان للمباراة النهائية، وأما بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يشارك فيها 6 فرق أيضاً وتقام مبارياتها من 18 - 26 مايو المقبل وبنظام خروج المغلوب، وتم وضع فريق شباب الأهلي- دبي بطل الموسم الماضي على قمة الجدول، والشارقة بطل الدوري في آخر الجدول، وأجريت مراسم القرعة بين الأندية الأربعة الأخرى.

افتتاح

وأسفرت القرعة عن مواجهة ساخنة للنصر مع الجزيرة، والوصل مع العين في افتتاح مباريات البطولة بدورها التمهيدي، والفائز من المباراة الأولى يلعب مع شباب الأهلي- دبي، والفائز من المباراة الثانية يواجه الشارقة في دور نصف النهائي المقرر له 22 مايو، والفائزان يلتقيان يوم 26 من الشهر نفسه في المباراة النهائية التي تشكل مسك ختام موسم مسابقات الرجال.

"الشباب والأشبال"

كما تم إجراء مراسم القرعة لبطولة كأس فئة الشباب والتي تمثل البطولة الثالثة والختامية لهذه المرحلة السنية رغم قلة عدد الأندية بهذه الفئة وهي 5 أندية وصيف البطولة وشباب الأهلي- دبي بطل الدوري إلى جانب الشارقة والوصل والنصر، وتقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب، وتشارك 9 أندية بكأس الأشبال ويحمل الشارقة لقب الموسم الماضي والعين ثالث الدوري.