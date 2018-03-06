المصنفون الأوائل يتصدرون انطلاقة «دولية فزاع للقوس والسهم»

فرض المصنفون الأوائل أنفسهم بقوة في انطلاق منافسات النسخة الرابعة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم على ملعب الاستاد الجديد بالنادي، بمشاركة 66 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، وتصدر الإيطالي ألبرتو سيمونيللي، صاحب الرقم القياسي العالمي، قائمة أفضل نتائج الرجال في تصفيات اليوم الأول للقوس والمركب، بعدما سجل العلامة 687 نقطة، وجاء خلفه البرازيلي أندريه كاسترو بالعلامة 685، ثم السلوفاكي ماريان ماريسك بالعلامة 678، وتصدرت البرازيلية كارلا غوغيل، المصنفة الأولى، قائمة السيدات، بعدما سجلت العلامة 665 نقطة، وجاءت خلفها البريطانية جيسيكا ستريتون بالعلامة 660، ثم الإيطالية إليونرا سارتي بالعلامة 655.

مفاجآت

وجاءت أبرز المفاجآت في منافسات القوس المنحني، حيث تصدرت العراقية زمان السعدي، ترتيب السيدات، بعدما سجلت العلامة 553 نقطة، متقدمة على اليابانية شيكا شيجيسادا، التي سجلت 551 نقطة، فيما تصدر التايلاندي هانروتشي نيسترو فئة الرجال للقوس المنحني برصيد 629 نقطة، يليه الياباني توموهيرو أوياما برصيد 621 نقطة.

أكد أيوب قاسم مدرب المنتخب الإماراتي لأصحاب الهمم برياضة القوس والسهم، أن هدف الإمارات من المشاركة في بطولات فزاع الدولية للقوس والسهم، الاستفادة من الاحتكاك الفني مع أبطال العالم الموجودين في البطولة، ورفع تصنيفاتهم الدولية على مستوى العالم، موضحاً أن الإمارات تشارك بثلاثة لاعبين لا يزالون في مقتبل ممارستهم للعبة، لكنهم يمتلكون مهارات ومقومات طيبة، يمكنها أن تكون نواة جيدة لمستقبل ممتاز في اللعبة مستقبلاً، وقال: منتخبنا رفقة شقيقه العراقي، الوحيدان على مستوى منطقة الخليج يمارسان اللعبة، وسط مشاركة أفضل أبطال العالم، ما يجعل المهمة صعبة نسبياً.

نقلة

وتابع: ساهمت بطولات فزاع الدولية بالقوس والسهم، بنقلة نوعية بارزة على مستوى ممارستها في الإمارات منذ انطلاقتها الأولى، ونوجه الدعوة لباقي اللاعبين من أصحاب الهمم، للانضمام لممارسة هذه اللعبة، والتدرب عليها ليأخذوا نصيبهم في الإبداع، وتمثيل الدولة في هذه الرياضة الجميلة، مؤكداً أن هذا التأثير الإيجابي، لم يقتصر على الإمارات، بل امتد إلى الكثير من دول العالم التي شاركت في البطولة بنسخها الماضية.

رونق

ومن جهته، وصف المراقب الدولي لبطولات فزاع، النيوزيلندي ليسلي جونز، استضافة دبي لبطولات القوس والسهم، بأنها أعطت للعبة رونقاً جميلاً، ورفعت من مكانة اللعبة عالمياً، بكون البطولة مصنفة، وتعد ثاني بطولة مصنفة في العالم، ورداً على سؤال عما إذا كان يوجه الدعوة للجمهور للحضور إلى المنافسات، لتشجيع اللاعبين أصحاب الهمم، قال: أنا أدعو الجمهور للحضور للتمتع برياضة القوس والسهم، هذه الرياضة الممتعة بشكل رئيس، ثم إلى دعم نجاح البطولة، وأضاف جونز: ساهمت دبي برفع مستوى اللعبة على مستوى العالم بشكل كبير، بحيث أصبح يأتي اللاعبون الراغبون بالمشاركة في أي بطولة تقام هنا، ومنها في بطولات فزاع، دون الحاجة للكثير من التفكير، لما يتم توفيره من عوامل الراحة والضيافة والتنظيم المميز.

تطور

وصف ليسلي جونز المراقب الدولي، تطور اللعبة بين اللاعبين الإماراتيين، بالجيد، لكون اللعبة حديثة في الدولة، لكنه يرى أنها تسير في الطريق الصحيح.