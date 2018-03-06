الفجيرة جاهزة للاحتفال بـ «45 مسابقة متنوعة»

عقدت اللجنة المنظمة للاحتفال باليوم الرياضي الوطني بالفجيرة، مؤتمراً صحافياً أمس، في قاعة رجال الأعمال بالمنطقة الحرة، أعلنت خلاله الفعاليات الرياضية الـ 45 التي ستقام غداً، تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإقامة يوم رياضي وطني، تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، على مستوى جميع إمارات ومدن الدولة، وحضر المؤتمر، الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وشريف العوضي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة المنظمة، وعبد العزيز بوهندي مدير مكتب هيئة الرياضة بالفجيرة، وسلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة، ومحمد عبد الرحيم الحمادي المشرف العام على مواقع الحدث الرياضي بالفجيرة، والمغامر سعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات، وغادة الزعابي مديرة مركز الفتيات بالإمارة، وعدد من القيادات الرياضية ومنسقي الفعاليات الرياضية.

دعم القيادة

ورفعت لجنة الفجيرة لليوم الوطني الرياضي، أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة، بانطلاق اليوم الرياضي الوطني الثالث، تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، وثمنوا جهود القيادة الرشيدة في دعم الرياضة والرياضيين بشتى المحافل، وأشاروا إلى الدعم اللا محدود الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للرياضة والرياضيين بإمارة الفجيرة، حتى أصبحت إمارة رياضية اشتهرت باستضافة البطولات الدولية والمحلية، فضلاً عن الجهود التي يبذلها الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة في متابعة الحركة الرياضية بأنشطتها المختلفة، ودوره في تسهيل وتذليل الصعوبات كافة، وقال الشيخ عبد الله الشرقي: أصبحت ممارسة الرياضة، الجزء الأساسي في حياة الإنسان في الإمارات، سواء مواطنين أم مقيمين على أرض الدولة، وساهم تطور البنى التحتية في الدولة، والتشجيع على ممارسة الرياضة، ونحن سعداء بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن يتم تخصيص يوم رياضي في السنة لممارسة الرياضة من قبل الجميع، ونحن محظوظون بالدعم الرياضي الذي تحظى به الإمارة من شيوخها الكرام.

شكر وتقدير

وقال شريف العوضي: نتقدم بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لليوم الرياضي الوطني، لدعمه للمبادرة التي أصبحت مناسبة مجتمعية ذات صبغة وطنية، تحمل في طياتها العديد من المفاهيم والمعاني السامية التي تفتح آفاق التعاون والمحبة والسلام بين الناس، في وطن يضع الإنسان ضمن أولوياته، ويوفر له سبل الحياة الكريمة، إيماناً بدوره الفاعل في مسيرة التنمية والازدهار، ومن جهته، تقدم عبد العزيز أبو هندي، بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة، التي أهدت محبي الرياضة بالإمارة، صرح رياضي أولمبي عالي المستوى، وأضاف: سنشهد هذا العام مشاركة مميزة من أصحاب الهمم، ومن أندية الجاليات بالإمارة الذين يشاركوننا فرحة اليوم الرياضي الوطني.

أعلى قمة جبلية

ومن جانبه، قال مدير مركز الفجيرة للمغامرات سعيد المعمري: يسعدنا أن نشارك لأول مرة في اليوم الرياضي الوطني، وأعددنا برنامجاً منوعاً من المناشط، من أهمها تسلق ثاني أعلى قمة جبلية بالإمارات، وهي في منطقة الطويين التابعة لإمارة الفجيرة، حيث سيبدأ برنامج التسلق منذ الدقائق الأولى لبدء اليوم الرياضي، كما حضرنا 3 مناشط رياضية، ستكون في منطقة سد وادي حام الكبير خلف نادي التنس بالفجيرة. وهي المسير الجبلي، والدراجات الجبلية، والتجديف بالقوارب في مياه السد (الكياك).

ورشة

عقدت اللجنة المنظمة لليوم الرياضي، ورشة رياضية توعوية، بعنوان «لماذا نمارس الرياضة»، شارك فيها كمتحدثين، كل من سلطان سيف السماحي رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، وأحمد إبراهيم مدير نادي الفجيرة للرياضات البحرية، والدكتور عبد الله بارون اختصاصي الطب الرياضي.