الكشف عن أجندة فعاليات اليوم الرياضي

كشف مجلس أبوظبي الرياضي، عن أجندة النسخة الثالثة للفعاليات الرياضية لليوم الرياضي الوطني، والذي سيقام يوم غد الأربعاء، دعماً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتجسيد شعار «الإمارات تجمعنا»، وتقام مبادرة اليوم الرياضي الوطني، للعام الثالث على التوالي، بأهداف تعزيز تواصل عموم فئات مجتمع الإمارات بالرياضة، وإدراك أهميتها ودورها في تبني الممارسات الإيجابية، إلى جانب عكس قيم السعادة والمحبة والمودة، التي تجمع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، موطن التسامح وتلاقي الثقافات، في بادرة مثالية، تقام على مستوى الدولة، تلتقي فيها الرياضة لإعلاء التلاحم المجتمعي، وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن أجندة الفعاليات، بحضور معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة، وسعادة الدكتور يوسف الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفة بالإنابة، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية، وبالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، ووزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والجهات والأندية الرياضية في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

أجندة النسخة الثالثة

وتشمل أجندة النسخة الثالثة لليوم الرياضي الوطني، مسيرة المشي في مدينة زايد الرياضية، وفعاليات ونشاطات رياضية متنوعة في أكثر من 200 مدرسة في إمارة أبوظبي، بمشاركة أولياء الأمور، وذلك خلال الفترة الصباحية، بإشراف دائرة التعليم والمعرفة، وفعاليات رياضية متخصصة في 15 مدرسة مجتمعية، وتشمل الألعاب الجماعية وحصصاً رياضية متنوعة، خلال الفترة المسائية، وفعالية أبوظبي داش للسيدات في شاطئ البطين، وفعاليات الشطرنج، وينظمها نادي أبوظبي للشطرنج في مقره، وأنشطة للفروسية في نادي أبوظبي للفروسية، وأنشطة لرياضة الدراجات الهوائية للسيدات في حلبة ياس، من تنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وأنشطة للرياضات البحرية في كورنيش أبوظبي، وفعاليات رياضية متنوعة في مدينة زايد الرياضية، وبطولة سباق الطريق للرجال والسيدات، وسباق طلاب المدارس، وسباق أصحاب الهمم، من تنظيم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومباراة كرة القدم، تجمع لاعبين من جنسيات مختلفة مقيمة في الدولة، وذلك في حديقة «أم الإمارات»، بتنظيم شركة الوحدة لكرة القدم.

أنشطة مختلفة

كما ستقيم وزارة الداخلية، فعاليات وأنشطة رياضية مختلفة، في مدينة زايد الرياضية، فيما ستشهد مدينة العين، أنشطة رياضية متنوعة، تشمل مدارس العين، والفروسية في نادي العين للفروسية والرماية والغولف والشطرنج، من قبل نادي العين للشطرنج، في حين تتضمن فعاليات منطقة الظفرة، تنظيم مسيرة اليوم الرياضي في استاد حمدان بن زايد، من قبل شركة الظفرة للألعاب الرياضية، بجانب أنشطة رياضية مختلفة، تشمل رمي الجلة، رمي الرمح، وثب عالٍ في مدينة السلع، مشاركة 200 طالبة، بما تشمل 8 مدارس للبنات في ليوا، وأنشطة جوجيتسو في مدينة زايد، وسباحة في غياثي، جودو بنين، جودو بنات في البدع، جودو بنين وكرة القدم للصالات في المرفأ، كرة السلة في مدينة زايد، وتتميز أجندة اليوم الرياضي الوطني في إمارة أبوظبي، بشمولية كافة الألعاب والرياضات، وتستهدف جميع شرائح المجتمع (موظفي الدوائر الحكومية والخاصة، العائلات، الصغار، الكبار، الرجال، السيدات، الطلاب، أصحاب الهمم).

الشكر للقيادة

وتوجه عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر والتقدير، تثميناً للدعم السخي الذي تلقاه مسيرة التنمية الرياضية من قبل القيادة الرشيدة، وانعكاس هذا الدعم الكبير في تحفيز رياضيينا لتحقيق أعلى المراتب في ساحات التنافس الدولية، وأضاف: تنظيم اليوم الرياضي الوطني للعام الثالث على التوالي، يعكس بصدق، قيمة الرياضة والصحة، وضرورة إعلائها ونشر ثقافتها في مجتمعاتنا، للحفاظ على مستقبل أجيالنا، مضيفاً: «إن مبادرة تخصيص يوم رياضي مفتوح على مستوى الدولة، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، يؤكد مدى الاهتمام والحرص الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بتعزيز المبادرات الهادفة، التي تحفز كافة فئات المجتمع على الممارسات الإيجابية النافعة، وترسخ أسمى المبادئ والقيم، وإعلاء شأن الرياضة، وجعلها نمط الحياة اليومية عند جميع الفئات ومكونات المجتمع».

«أبوظبي للشراعية واليخوت» يشارك بـ3 سباقات بحرية

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت مشاركته في فعاليات اليوم الرياضي غداً بثلاث فئات للسباقات البحرية هي التجديف والشراع الحديث والمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، كما قرر النادي إقامة منافسات سباق أرزنة للمحال الشراعية فئة 60 قدماً، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، السبت المقبل وذلك بعد تأجيله لمدة أسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم تخصيص 4 ملايين درهم جوائز للفائزين الأوائل، إضافة إلى ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتنطلق المنافسات من أعالي جزيرة الضبعية لمسافة 30 ميلاً بحرياً وصولاً إلى مقر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على كاسر الأمواج بكورنيش العاصمة أبوظبي. ‬‬ أبوظبي ـ البيان الرياضي

تحدي «فلاي بورد» في كاسر الأمواج غداً

اعتمد نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، إقامة وتنظيم تحدي «فلاي بورد» غداً على كاسر الأمواج في العاصمة، بمشاركة كبيرة متوقعة لأبطال ونجوم هذه الرياضة، ضمن الأجندة الرياضية للدولة، في اليوم الرياضي الوطني، وهي مشاركة رياضية من النادي ضمن الأحداث والأنشطة التي تقام في هذه المناسبة الوطنية الاجتماعية، بتوجيهات من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، وتوجه سالم الرميثي مدير عام النادي بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة في اختيار وتخصيص يوم من أجل الرياضة وممارستها، إيماناً بأهمية الرياضة في حياة الفرد والمجتمع. أبوظبي - البيان الرياضي

لغة عالمية

قال عارف العواني، إن الرياضة لغة عالمية، واليوم الرياضي الوطني، هو احتفال ومهرجان متعدد الأنشطة والفعاليات، مفتوح لمختلف الفئات والجنسيات، ويهدف لتشجيعهم على تبني نمط حياة مثالي وصحي، مؤكداً على أن باب المشاركة في تلك الفعاليات، متاح لجميع فئات المجتمع، ولكافة الجنسيات.