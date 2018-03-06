«الشاهينية» تتألق.. و«الرئاسة» تحلّق ببندقيتي الجعدان

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، منافسات اليوم السادس من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة (ختامي الوثبة 2018)، الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة 15 ألف مطية من هجن أصحاب السمو الشيوخ، وأبناء القبائل من الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما حضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

نجاح

وتواصلت فعاليات المهرجان، وسط نجاح منقطع النظير، وحضور كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون، إذ شهدت منافسات الفترة المسائية على مدار 15 شوطاً في سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي للوثبة، تنافس الشعارات الكبرى على رموز الأشواط الأربعة الرئيسة الأولى.

وتوجت «الشاهينية» شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر سعيد محمد مروشد، بكأس الأبكار المحليات لسن الإيذاع في أول الأشواط الرئيسة لهجن أصحاب السمو الشيوخ في الفترة المسائية، إذ حققت توقيتاً زمنياً مميزاً، بعد أن أكدت جدارتها وتفوقها، وقطعت مسافة الشوط في 8.43.2 دقائق.

وانتزع «الغزال»، بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، ناموس الشوط الرئيس الثاني المخصص للإيذاع الجعدان المحليات، ليهدي البندقية لشعار هجن الرئاسة العريق، بعد أن قدم أداء لافتاً على مدار الشوط، ووصل إلى خط النهاية في المركز الأول، بتوقيت قدره 8.48.4 دقائق. وأعلنت هجن زعبيل عن نفسها بقوة، في رموز الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بعد أن حلقت بناموس الشوط الرئيس الثالث، وحلقت «العزوم» بكأس الأبكار المهجنات، وسط قيادة رائعة من المضمر راشد محمد سعيد مروشد، إذ وصلت إلى خط النهاية في المركز الأول، بتوقيت قدره 8.47.2 دقائق.

وشهد الشوط الرئيس الرابع للجعدان المهجنات، سيطرة الشعار الأحمر (هجن الرئاسة) على المراكز الثلاثة الأولى، وتألق المضمر علي جميل الوهيبي، في قيادة «جدير»، الذي انتزع بندقية المهجنات بتوقيت قدره 8.54.2 دقائق، وواصلت هجن الرئاسة أداءها القوي في أشواط الجعدان، بعد أن حل «المشهر»، بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري في المركز الثاني، بتوقيت 8.55.1 دقائق، فيما جاء في المركز الثالث «ملبي» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، بتوقيت 8.56.1 دقائق.

وخطفت هجن الرئاسة، ناموس الشوط الخامس للأبكار المحليات عن طريق «الشاهينية»، بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، لتحصد جائزة الشوط، وقدرها 300 ألف درهم، بعد أن سجلت توقيتاً زمنياً قدره 8.59.7 دقائق.

"الصباحية"

أسفرت منافسات الفترة الصباحية في سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي، التي أقيمت على مدار 17 شوطاً، عن تألق كافة الشعارات الكبرى، إذ توجت جميع الشعارات بالناموس في مختلف الأشواط، وسط منافسة قوية من جميع المطايا التي شاركت في الفترة الصباحية.

وأحرزت هجن العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الناموس في 5 أشواط، بينما سجلت هجن الرئاسة، الفوز في 4 أشواط، كما ظهرت هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بمستوى متميز للغاية، ونجحت في حصد الناموس والمركز الأول في 3 أشواط، بينما سجل شعار هجن زعبيل، الانتصار في شوطين، فيما أحرزت هجن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، الفوز في شوط لكل منهم.

تتويج

سيطرت هجن الرئاسة على الشوطين الأول والثاني، عن طريق «هملولة» و«الشايبة»، في منافسات الأبكار المحليات والمهجنات، إذ سجلت الأولى زمناً قدره 9.02.0 دقائق، والثانية 9.06.3 دقائق. وأهدى «مذخور» للأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، الهجن السعودية، ناموس الشوط الثالث للجعدان المحليات، بعد أن احتل المركز الأول بتوقيت 8.59.7 دقائق، أما هجن العاصفة، فأحرز لقب الشوطين الرابع والخامس للجعدان المهجنات والأبكار المحليات، عن طريق «مخوف» و«أوتار»، بقيادة المضمر المتألق غياث الهلالي.

وأحرزت هجن الرئاسة، الفوز الثالث عبر «ميضاح»، بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري في الشوط السادس، فيما أهدى «مرحَب»، الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بقيادة المضمر محفوظ خميس الجنيبي، ناموس الشوط السابع للجعدان المحليات، وسجل «ميَاس» لهجن العاصفة، الفوز في الشوط الثامن بتوقيت 9.08.5 دقائق.

تألق

وانتزع «مرحَب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ناموس الشوط التاسع للجعدان المحليات، فيما توجت «عسيلة» لهجن العاصفة، بلقب الشوط العاشر للأبكار المحليات.

وسيطر «الصوبي» للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على مجريات الشوط الحادي عشر، وأحرز المركز الأول بتوقيت 9.01.7 دقائق، فيما ذهب ناموس الشوطين الثاني عشر والثالث عشر لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن طريق «شكلان» و«منصورة».

مأدبة غداء

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، مأدبة الغداء التي أقامها صالح بن طرشوم العامري في عزبته أمس بالوثبة، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وذلك قبيل انطلاق منافسات الفترة المسائية. كما حضر المأدبة عدد كبير من ضيوف المهرجان وملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

«تحديات الكبار» تدخل المهرجان

يدخل المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في الوثبة منعطفاً مهماً مع انطلاق منافسات سن الكبار اليوم بإقامة أشواط سن الثنايا لهجن أبناء القبائل.

وتنتقل منافسات المهرجان اليوم إلى الميدان الغربي بالوثبة، إذ تقام المنافسات لمسافة 8 كلم على مدار 30 شوطاً، 16 في الفترة الصباحية و14 في الفترة المسائية.

المهيري: نسعى دائماً إلى التتويج

أهدى مضمر هجن الرئاسة محمد عتيق زيتون المهيري، الفوز الذي حققه الشعار الأحمر بحصوله على بندقيتي الإيذاع الجعدان المحليات والمهجنات إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل واللامحدود لرياضة وسباقات الهجن في الدولة.

وقال: هجن الرئاسة حققت الناموس الذي يعد الأغلى في خير ختاميات الهجن، مشيراً إلى أن مؤسسة هجن الرئاسة العملاقة تسعى دائماً للمجد والتتويج بالرموز.