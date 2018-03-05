رحيل أيقونة الرياضة البريطانية روجر بانستر

أعلنت عائلة العداء البريطاني روجر بانستر، أول رياضي ينجح في قطع مسافة ميل ركضاً في أقل من أربع دقائق، وفاته أمس الأحد عن عمر يناهز 88 عاما.

ونجح بانستر، الذي كان يعمل طبيباً ويحمل لقب "سير"، في كسر الرقم القياسي لركض مسافة ميل واحد في السادس من مايو عام 1954 عندما حقق ذلك في زمن ثلاث دقائق 59 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية.

وقال البريطاني سيباستيان كو، البطل الأولمبي السابق والرئيس الحالي للاتحاد الدولي لألعاب القوى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه يوم حزين للغاية لأمتنا ولرياضة ألعاب القوى".

وأضاف كو، الذي كسر رقمه القياسي الشخصي في الركض لمسافة ميل في عام 1981: "لا يوجد أي رياضي في جيلي لم يكن روجر وإنجازاته داخل وخارج المضمار مصدرا لإلهامه".

ومن جانبها، أشادت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أيضا بالرياضي الراحل، وقالت عبر "تويتر": "إنه أيقونة كبيرة في الرياضة البريطانية، إنجازاته كانت مصدرا لإلهامنا جميعا، سنفتقده كثيرا".