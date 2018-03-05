مذكرة تفاهم لدعم مشروع المدارس المجتمعية في أبوظبي

وقّعت دائرة التعليم والمعرفة، مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي الرياضي، بشأن الشراكة والتعاون لتنفيذ مشروع المدارس المجتمعية التابع للدائرة، وذلك انطلاقاً من تطلعات الدائرة في تعزيز الشراكات مع الجهات المتميزة في مختلف مجالات التنمية والسعي المتواصل لتحقيق نظام تعليمي متكامل يدعم كافة جوانب الحياة بما يحقق تأهيل جميع أفراد المجتمع للمشاركة الإيجابية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة جوانب الحياة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي أمس، بحضور اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع والدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة، في حين وقع المذكرة الدكتور يوسف الشرياني، وكيل دائرة التعليم والمعرفة بالإنابة، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأسيس شراكة بين الطرفين للتعاون في دعم مشروع المدارس المجتمعية، بهدف تمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية بين الطرفين وتنسيق جهودهما الرامية إلى التعاون في تنفيذ المشروع، والاتفاق على المبادئ الأساسية للعمل المشترك بين الطرفين بما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع، بالإضافة إلى وضع برامج وأنشطة مختلفة تخدم المشروع وذلك بالتعاون المشترك، وتوفير بيئة آمنة للمجتمع لاستخدام المنشآت المدرسية بعد الدوام المدرسي، وقال اللواء محمد خلفان الرميثي: نفخر بمثل هذه المبادرات المهمة التي تساهم في تنوع محاور الارتقاء والتقدم بمسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها العمل الحكومي.