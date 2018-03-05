4 فرق في طائرة بني ياس «العربية»

كشف نادي بني ياس عن تفاصيل بطولة الأندية العربية السابعة للكرة الطائرة، التي ينظّمها النادي برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، التي تنطلق بعد غدٍ وتستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة فرق الجزيرة الإماراتي، بتروجيت المصري، السلام العماني بجانب فريق «السماوي» النادي المستضيف، وتقام المباريات بصالة النادي الرياضية الجديدة، وتم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس، وحضره سليم حمد الجنيبي رئيس شركة الألعاب الرياضية بالنادي رئيس اللجنة المنظمة، وأحمد سالم الراشدي عضو مجلس الإدارة، وعوض صالح المنصوري عضو شركة الألعاب الرياضية مدير البطولة، ومحمد الكثيري مدير العلاقات العامة، بجانب عدد من المسؤولين ولاعبي الفريق الأول.

مباراتان

وتقام مباراتان في افتتاح البطولة عند الخامسة من مساء بعد غد، حيث يلتقى في اللقاء الأول بتروجيت المصري والسلام العماني، وتجمع المباراة الثانية عند السابعة والنصف مساء بني ياس والجزيرة في مواجهة إماراتية خالصة ساخنة.

اكتمال الاستعدادات

ورحب سليم الجنيبي بالفرق المشاركة، وقال إن البطولة حققت صدى إعلامياً جيداً خلال سنواتها الماضية ما جعلها معروفة على نطاق واسع، وذات سمعة جيدة، وأكد اكتمال كافة الاستعدادات لتنظيم الحدث بصورة جيدة بطريقة تحقق الأهداف المنشودة، وأضاف: مثل هذه البطولات تخلق لنا شراكات جيدة ومهمة وتتيح فرصة عقد توأمة مع الأندية العربية وتحقيق الاستفادة المتبادلة من ناحية فنية وإدارية وتساعد على تنظيم المعسكرات الخارجية لفريق النادي كما أنها أيضاً تعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات وقدرتها على تنظيم كافة الفعاليات وتضيف خبرة كبيرة للشباب الإماراتي في التنظيم والتعامل مع مختلف الأحداث، وكشف الجنيبي عن مفاجأة كبيرة برغبتهم في تحويل البطولة إلى دولية رسمية خلال السنوات المقبلة ونيل الاعتراف بها من قبل الاتحاد الدولي، لتكون أحد الأحداث الرياضية الأكثر أهمية التي تقام بأبوظبي، وحيا الجنيبي جهود مجلس أبوظبي الرياضي في دعم البطولة ولكل الأنشطة الرياضية، كما شكر اتحاد الكرة الطائرة على دعمه الفني.

فرق قوية

وبدوره قال عوض المنصوري إن البطولة تجمع فرقاً قوية ما يؤكد أنها ستحقق فائدة فنية كبيرة لكل المشاركين، وأضاف: البطولة ليست في حاجة إلى تعريف لأنها حدث مهم تشهده أبوظبي باستمرار ونجاحها تخطى حدود الإمارات بدليل أن الكثير من الفرق طلبت المشاركة ولكنهم اعتذروا لأن الوقت لا يسمح، وأكد أن الفترة الحالية تعتبر الأنسب للحدث حتى يستفيد فريق السماوي منها فنياً، وقال: حالياً الدوري متوقف وسيعود لنشاطه يوم 16 الجاري وسيكون من الجيد خوض 3 مباريات مع فرق قوية قبل العودة للمنافسة من جديد لأن هدفنا هذا الموسم التتويج بلقب الدوري مع حرصنا أيضاً على الفوز بلقب البطولة العربية.

مشاركة ثالثة

قال المصري محمد اللقاني مدرب فريق بني ياس: إن مشاركته هذا الموسم ستكون الثالثة له في بطولة النادي،، وتمنى أن يوفق في قيادة السماوي للفوز باللقب والظهور المشرف، وشكر إدارة النادي على توفير هذه الفرصة، للفريق في فترة توقف المسابقات المحلية للاحتكاك مع مدراس مختلفة.