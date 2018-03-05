ميثاء بنت محمد تقود الإمارات للفوز بكأس التحدي

نجح فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في الفوز بلقب كأس تحدي الرابطة للبولو، عقب تخطيه عقبة فريق جمعية الإمارات بنتيجة 6 /‏ 4، في اللقاء الذي أقيم مساء أول من أمس بنادي غنتوت للبولو والفروسية، وجاء قوياً متكافئاً، تميز بالسرعة والندية والأداء القوي من لاعبي الفريقين. حضر اللقاء، معالي محمد خلفان الرميثي، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس نادي غنتوت للبولو، وعلي البورادي رئيس جمعية الإمارات لرياضة البولو، وخالد آل حسين رئيس قسم الاتحادات والأندية الرياضية بهيئة الرياضة، ومطر اليبهوني عضو مجلس أبوظبي الرياضي، وفارس اليبهوني، الأمين العام للجمعية.

سعادة

أشاد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس الهيئة العام للرياضة، راعي الحفل، بالنجاح الكبير الذي تشهده رياضة البولو، معرباً عن سعادته بالدعوة الموجهة له للحضور، ولما شاهده خلال العرض الذي قدمه فارس اليبهوني، أمين عام لجنة الإمارات للبولو، وكذلك المباراة التي جمعت بين فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق رابطة الإمارات للبولو، بقيادة الدكتور عبد الرحمن البار.

كما ثمّن معاليه، المستوى التنافسي والفني العاليين خلال العرض الذي قدمه لاعبو الفريقين، وخاصة بوجود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بساحة اللعبة، وهذا العدد من أبناء الدولة الشباب المواطنين وأصحاب الخبرة باللعبة، وهو ما يعكس مدى الارتقاء والتطور لهذه الرياضة، والتي أصبحت من الرياضات الجماهيرية الخاصة، فهي رياضة راقية، ذات جمهور خاص بها، والذي يوجد بكثافة بكافة مبارياتها وبطولتها، وبكل دول العالم.

مسيرة

وكان المهرجان الختامي للجمعية، قد بدأ عقب وصول راعي الحفل، والذي استمع إلى شرح وافٍ من فارس اليبهوني، الأمين العام للجنة الإمارات للبولو، والذي بدوره رحب بالحضور، موضحاً أن الجمعية في بداية عملها، قامت بتشكيل اللجان المختلفة، منها لجنة المسابقات ولجنة الحكام، وذلك بهدف تطوير اللعبة والارتقاء بها، خاصة أن دولة الإمارات سباقة في مجال الخيل، ومنها رياضة البولو، وذلك طبقاً للوائح والأنظمة العالمية للعبة.

وأوضح الأمين العام للجنة الإمارات للبولو، أن اللجنة نظمت هذا الموسم خمس بطولات رسمية، منذ ديسمبر الماضي وحتى نهاية شهر مارس الحالي، كاشفاً النقاب عن توافر أربعة أندية رئيسة للعبة بالدولة، وهي نادي غنتوت للبولو والفروسية، ومنتجع ونادي الحبتور للبولو، ومنتجع ونادي ديزرت بالم للبولو والفروسية، ونادي المرابع العربية للبولو.

كما توجه اليبهوني، بالشكر والتقدير للهيئة العامة للرياضة، على دعمها للجمعية منذ إشهارها للآن، ولكافة الأندية والقائمين عليها واللعبة، متوقعاً أن تشهد أجندة الموسم الرياضي المقبل، بطولات ومباريات أكبر من الموسم الحالي، بتكاتف الجميع. عقب كلمته، قام فارس اليهبوني بإهداء درع جمعية الإمارات التذكارية، إلى معالي محمد خلفان الرميثي.

تتويج

عقب المباراة الاحتفالية، قام معالي محمد خلفان الرميثي يرافقه علي البواردي ومطر اليبهوني، بتكريم لاعبي الفريقين بالمباراة، وحكام اللقاء الدوليين بابلوا وبيلنو، بالهدايا التذكارية وكأس الاحتفالية. وقامت جمعية الإمارات بإهداء درع الجمعية التذكارية للأندية الأربعة، حيث تسلمها سعيد بن حوفان المنصوري عن نادي غنتوت، وحبتور الحبتور عن منتجع ونادي الحبتور للبولو، وراشد البواردي عن منتجع ونادي ديزرت بالم للبولو، إضافة إلى ممثلة نادي المرابع العربية.