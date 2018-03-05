المري يفتتح الفعاليات الرياضية لمنطقة دبي الأمنية

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ومساعدي القائد العام لشرطة دبي وعدد من كبار الضباط، فعاليات الأسبوع الرياضي لمنطقة دبي الأمنية، بفعالية المشي في منطقة «كايت بيتش» على شاطئ جميرا.

وتستمر فعاليات الأسبوع الرياضي حتى الثامن من الشهر الجاري، وتضم المنافسات 19 لعبة، إضافة إلى الفعاليات الرياضية الأخرى المصاحبة، وتستقطب أكثر من 3000 مشارك من القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي.

وحول الفعاليات، قال العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي: إن فعاليات الأسبوع الرياضي تضم أكثر من 19 فعالية ومن ضمنها المشي، والدرجات الهوائية، وكرة القدم، وكرة الطائرة، ورماية الألوان، والريشة الطائرة، والسباحة، وفعالية متنوعة كأقوى رجل، واليوغا، وزومبا، والملاكمة، والرماية، والسباحة الشاطئية، والقبضة الحديدية، والمغامرات، والكروس فيت، وشد الحبل، مشيراً إلى أن هنالك جوائز قيمة للفائزين. وأوضح العميد شهيل أن اللجنة المنظمة قامت بتوفير منصات في أماكن الفعاليات لتسجيل الراغبين في المشاركة من قبل الجمهور، كما سيكون هنالك معرض أمني مصاحب للفعالية يوفر كل الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية المشاركة في المنافسات للجمهور.