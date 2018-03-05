البلوشي يضع الإمارات في صدارة كأس العالم

أُسدل الستار على بطولة العالم للناشئين والشباب التي جرت على مدى ثلاث أيام بصالة مبادلة آرينا بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة من أكثر من 40 دولة، وبالمستوى المشرّف الذي قدمه لاعبو منتخبنا الوطني، والقدرات الواعدة التي تميز بها شباب الوطن خلال منافستهم التي أكدت مستوى الاحتراف الذي يتمتعون به مقارنةً بالرياضيين العالميين الذين توافدوا إلى أرض الدولة من مختلف دول العالم، وكان يوم أمس قد خصص لمنافسات «الدو سيستم».

واستطاع حمد عيسى البلوشي، لاعب منتخبنا الوطني للحزام الأزرق، أن يضيف الميدالية العاشرة الذهبية لمنتخبنا الوطني، وليكتمل عقد النجاح لأبطال الإمارات بـ32 ميدالية ملونة خلال منافسات اليوم الأول والختامي للبطولة.

وقد رسخت أبوظبي حضورها كوجهة لمختلف الرياضات العالمية، واليوم باتت عاصمة رسمية لرياضة الجوجيتسو بعد انتقال مقر الاتحاد الدولي إلى موطنه الجديد في أبوظبي، مما يعزز خطط استضافة مختلف الفعاليات الرياضية العالمية الداعمة لترسيخ التطورات الرياضية.

ويأتي نجاح الجوجيتسو الإماراتي على المستوى الدولي للدعم السخي والاهتمام الكبيرين اللذين يقدمهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما كان له الدور الرئيس والبارز لوصول أبوظبي إلى هذه المكانة العالمية المتميزة التي أهلتّها لاستضافة حدث دولي مهم مثل بطولة العالم للجوجيتسو للشباب والناشئين التي جاءت لتشكّل إضافة جديدة لأجندة الفعاليات الرياضية في أبوظبي، وكلل جهد اتحاد الإمارات للجوجيتسو خلال 10 سنوات ماضية إلى تدشين المقر الرئيس للاتحاد الدولي في العاصمة أبوظبي.

حضر المنافسات اليوناني بانيوتوس ثيودورولوس، رئيس الاتحاد الدولي، عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة يوسف البطران، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد الأمين العام للاتحادين الآسيوي والدولي، ومنصور الظاهري، إضافة إلى بعض رؤساء الاتحادات ومسؤولي البعثات الدولية.

من جانبه، أشاد عبد المنعم الهاشمي بالبطولة والمستويات الفنية التي قدمتها، كما أشاد بمنتخبنا الوطني للناشئين والشباب بالتتويج بالمركز الأول، مؤكداً أن هذه الأجيال الصغيرة الأعمار هي مستقبل الجوجيتسو الإماراتي، وهي التي تتسلم الراية من الجيل الحالي.

وأضاف: «منتخبنا الوطني قدّم أداء رائعاً، وحقق نتائج تفوق التوقعات، وأن إنجازات شباب المنتخب هي تأسيس لجيل قادم من اللاعبين المحترفين واستكمال لنجاحات المنتخب الوطني للكبار».

وشدد على أن ثقة العالم بأبوظبي كعاصمة للرياضة تم تأكيدها خلال هذه البطولة، ويعود ذلك إلى دعم القيادة الرشيدة وإنجازات منتخبنا الوطني التي شهدت ارتفاعاً في المستوى الفني والتنافسي لدى اللاعبين، ونحن بدورنا سنكون على قدر هذه الثقة، وسنبذل جهودنا لإبقاء أبوظبي على القمة.

ضرب بقوة حمد عيسى البلوشي من أصحاب الهمم في بطولة العالم للناشئين والشباب، ونجح بجدارة في التتويج بذهبية الباراجوجيتسو، خلال منافسة وحيدة خصصت في يوم أمس الختامي، وتخطى منافسة بـ8 نقاط، قبل أن يحسم النزال لمصلحته بحركة استسلام للخصم، ويعتلي منصة التتويج كلاعب إماراتي وحيد ممثلاً لأصحاب الهمم في البطولة.

وواجه البلوشي 21 عاماً حامل الحزام البنفسجي الهندي فيرما كارتك، التي انتهت بفوز البلوشي بالميدالية الذهبية ليزيد رصيد الإمارات خلال هذه البطولة إلى عشر ميداليات ذهبية.

وقد أتاح الاتحاد لأصحاب الهمم المشاركة في هذه البطولة كضيوف شرف، من خلال منافسة واحدة جاءت لتمنحهم الفرصة للمنافسة على الألقاب العالمية، وإثبات مقدرتهم على خوض المنافسات بمستويات عالية.

وقال البلوشي: «فخور بإضافة الميدالية الـ32 للإمارات، لقد كانت مواجهة صعبة، لكن استطعت التغلب على المنافس بمجموع النقاط، ونفذت بعض الحركات التكتيكية التي اكتسبتها خلال تدريباتي، واستطعت إنهاء النزال لمصلحتي باستسلام الخصم، علماً أن خصمي ليس لديه إعاقة بدنية، بل إنه كامل البنيان، لكنه أدرج في فئة الصحاب الهمم، لأنه لديه إعاقة في الكلام».

وأكد أنه يتوقع مشاركة جيدة ومشرفة للباراجوجيتسو الإماراتي، حتى إن كان العدد قليلاً نسبياً، فإن النوعية ستكون أفضل من حيث إن الهدف سيكون مستوى فنياً عالياً يمكننا من حصد المراكز الأولى واعتلاء منصات التتويج.

وأوضح البلوشي، من نادي الوحدة، أنه يلعب من الأسوياء منذ 7 سنوات، ويشارك في الباراجوجيتسو لإضافة خيارات أكثر والحصول على مركز متقدم، مؤكداً أنه يستخدم إمكانياته الجسدية الأخرى، وقبلها العقل والتكتيك في حسم النزالات لمصلحته.

حفل

وعلى جانب آخر أقامت القيادة العامة للقوات المسلحة حفلاً تكريمياً للجهات الداعمة للمبادرة الوطنية «جسدك أمانة» التي تسعى لرفع مستوى تثقيف المجتمع على تبني سلوكيات وأنماط الحياة الصحية.

وحضر حفل التكريم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي توجه بالشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو لدورهم في دعم المبادرة ونشر نمط حياة صحي في أرجاء الدولة.

جولة سياحية

نظّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جولات سياحية وترفيهية لمختلف الوفود والفرق المشاركة في البطولة على مستوى إمارة أبوظبي، حيث تخللت الجولات زيارة إلى جامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي وعالم فيراري.

وعبّر اللاعبون والفرق الفنية عن تقديرهم للاهتمام وحسن استضافة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الذي يدل على عمق وأصالة العادات والتقاليد التي تتمتع بها دولة الإمارات.