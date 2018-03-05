389 فعالية في اليوم الرياضي الوطني

كشف المكتب التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني عن تنظيم 389 فعالية رياضية متنوعة في 175 موقعاً 7 مارس الجاري بمشاركة كافة الهيئات والمؤسسات والجهات والقطاعات والدوائر المحلية والحكومية والاتحادية والقطاع الخاص في كل إمارات الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية وتحدث فيه المهندس داوود الهاجري أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لليوم الرياضي الوطني، وعبد الله الوهيبي مدير الإدارة الرياضية للأولمبياد الخاص، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لليوم الرياضي الوطني، وممثلي المجالس الرياضية.

مشاركة

وصرح داوود الهاجري أن فعاليات النسخة الثالثة لليوم الرياضي الوطني ستشهد زيادة بـ25% مقارنة بالعام الماضي وأن بعض الفعاليات ستقام على مدار 24 ساعة، فيما تنطلق البقية التاسعة صباحاً وتستمر إلى غاية منتصف الليل، موضحاً أن عدد المشاركين من المتوقع أن يتجاوز الـ50 ألف شخص نظراً لشمولية الحدث الذي يشهد مشاركة كافة شرائح المجتمع من كل الجنسيات المقيمة على أرض الدولة.

أفكار

واستهل داوود الهاجري كلمته بنقل تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، وأعضاء اللجنة وفريق العمل التنفيذي إلى كافة المشاركين في الحدث، وقال: «اليوم الرياضي الوطني، مبادرة كريمة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبح حدثاً سنوياً يضعنا في تحد مستمر مع أنفسنا لتقديم كل ما يخدمها من أفكار ومقترحات بناءة تصب في نهاية الأمر في خدمة هذا الحدث النبيل الذي يجمع كافة فئات المجتمع تحت شعار واحد وهدف واحد، وأضاف: لمسنا حجم التفاعل الكبير مع مبادرة اليوم الرياضي الوطني من خلال ما قمنا به من زيارات ميدانية طوال الفترة الماضية لمؤسسات وهيئات وجهات سواء اتحادية أو حكومية أو اجتماعية أو خاصة، لقد أبدى الجميع استعدادهم التام لتوفير كافة أوجه الدعم والاهتمام للحدث، مقدرين ما يحمله من أهداف سامية وغايات نبيلة موجهة لكل فئات المجتمع دون استثناء تحت شعار الإمارات تجمعنا».

ترويج

وأشار الهاجري إلى أن النسخة الثالثة من اليوم الرياضي الوطني تحمل هذه المرة طابعاً إنسانياً فريداً لأنها ستقوم بالترويج لحدثين ساميين من حيث الأهداف والمفاهيم، وهما: دورتا الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2018، ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، حيث تقام كلتاهما تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جهته توجه عبد الله الوهيبي بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على إدراج أصحاب الهمم في فعاليات اليوم الرياضي الوطني وإرفاق شعار الأولمبياد الخاص إلى جانب شعار الحدث. وكشفت ممثلة مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم 40 فعالية في العاصمة قابلة للزيادة بمشاركة كافة أندية أبوظبي البالغ عددها 42 و25 مدرسة إضافة إلى إقامة مسيرة المشي التي تنطلق من مدينة زايد الرياضية.

تنظيم

من جهته أوضح ممثل مجلس دبي الرياضي عن تنظيم العديد من الفعاليات منها 14 فعالية من تنظيم شرطة دبي ومسيرة المشي لمسافة 14 كم بمشاركة 3500 طالب من 75 مدرسة وعدد من الفعاليات الرياضية المتنوعة الأخرى. وكشف ممثل إمارة رأس الخيمة عن تنظيم 100 فعالية في 28 رياضة منها تسلق الجبال والجري ورياضات التحدي بمشاركة كافة الأندية و44 جهة حكومية ومؤسسة خاصة.