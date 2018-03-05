تكريم هيئة كهرباء ومياه دبي لمشاركتها الفعّالة في «تحدي اللياقة»

تسلم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، شهادة شكر وتقدير، من هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، وذلك تثميناً لدور الهيئة الفعّال، ورعايتها كشريك رئيس حصري لفعاليات مبادرة «تحدي دبي للياقة»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، من 20 أكتوبر حتى 18 نوفمبر الماضيين، لجعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة على مستوى العالم، وقد عززت الهيئة مشاركتها في فعاليات تحدي اللياقة البدنية، التي تضمنت برنامجاً متكاملاً، صُمم خصيصاً لهذا التحدي المبتكر، بهدف تحفيز سكان دبي وزوارها على زيادة نشاطهم البدني، وخصصت الهيئة صالة رياضية متحركة لدعم المبادرة.