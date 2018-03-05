حمدان بن محمد يطلق مبادرة «الألعاب الحكومية» الأولى عالمياً

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، ضرورة ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي حكومة دبي، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوصول بدبي إلى المراكز الأولى على كافة المستويات، قائلاً سموه: «نحن فريق محمد بن راشد الذي يحوّل التحديات إلى فرص ويعتمد على الأداء الجماعي الذي يمكّن من تخطي أية حواجز أو عقبات، ويضمن القدرة على مواجهة أية تحديات مستقبلية».

جاء ذلك خلال إطلاق سموه يوم أمس مبادرة «الألعاب الحكومية» كأول مبادرة من نوعها في العالم تحت شعار: «فريق واحد هدف واحد»، والتي تستهدف ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة، وذلك في أبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس التنفيذي.

وبهذه المناسبة قال سمو ولي عهد دبي: «نحن نعيش في سباق مستمر، نتنافس فيه على التميز ونطمح معه للتفوق، ورغم صعوبة التيقن مما سيجلبه لنا المستقبل، إلا أن شيئاً واحداً لا يتغير في طريقنا نحو النجاح، وهو قدرتنا على مواجهة ما يمكن أن يأتي به المستقبل من تحديات.

والوصول إلى الهدف المنشود يتحقق بالشغف والإصرار والبذل والعطاء وتطوير الذات، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال العمل الجماعي؛ ففريق العمل هو الطاقة الرئيسة لأي مؤسسة، وقوة الدفع الأساسية وراء إنجازاتها، فكثيرون يمكنهم بناء فريق عمل، ولكن الأصعب والأجمل هو خلق روح للفريق، فهذه الروح هي الطاقة المتنقلة بين أفراده، تحول المخاطر لفرص، وتجعل من التحديات مجالاً لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات».

وأكد سموه: «نحن فريق يعمل بروح دبي الريادية التي تتوق لما يحمله الغد؛ يعمل بأفكار متجددة وطاقة غير متناهية وبروح خلاقة لا تعرف الكلل.

والألعاب الحكومية تجسد هذا الفكر بتحدٍ جديدٍ لاختبار قدراتنا على التعاون، والتفكير بطرق غير اعتيادية في ترويض كل ما نواجه من احتمالات، وهذه المبادرة هي الأولى ضمن سلسلة مبادرات نعزز من خلالها أواصر تلاحمنا كفريق واحد، ونعيد صياغة رؤية العالم لمعنى فرق العمل الحكومية ليكونوا دائماً القلب النابض لإمارتنا ودولتنا الحبيبة».

وأضاف سموه: «هدف الألعاب الحكومية أن تعيش الفرق المشاركة تجربة جديدة يتعرف أعضاؤها عن قرب على المغزى الحقيقي للإصرار والانسجام والالتزام والتعاون والشغف كفريق واحد لهدف واحد، والاحتفاء بروح الفوز الذي يأتي بعد جهد طويل ومنافسة نبيلة، وكلي ثقة بأن الدروس المستخلصة من هذه المبادرة ستأتي بثمارها ومردودها الإيجابي على أداء مؤسساتنا، ونحن نعمل على مزيد من المبادرات نعزز من خلالها أواصر تلاحمنا كفريق واحد».

كما غرد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، عن المبادرة على حساب سموه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر".

وتركز مبادرة الألعاب الحكومية على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى هدف مشترك، فهي الأولى من نوعها على مستوى الحكومات في تعزيز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والقوة البدنية.

وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «الرياضة تعلمنا الإصرار، والعمل الجماعي، واحترام القوانين، والعدالة مع خصومنا». وتتلخص فكرة الألعاب الحكومية في تشجيع الفرق الحكـــومية علـــى التنافس في ما بينها لاجتـــياز مجموعة مبتكرة من الاختبارات البدنية والذهنية التي تتطلب العمل كفريق واحد حيث ستتواجه الفرق المشاركة في تسعة اختبارات على أساس التصــفية واختبار واحد للنهائي، وقد تم تصميم هذه الاختبارات وفق معايير عالمية.

ويتــوج الـــفائز من الرجال والسيدات بكأس الألعاب الحكومية وتصل قيمة الجوائز النقدية لملـــيوني درهم. ومــن المقرر أن تبدأ الألعاب الحكـــومية في 26 أبريل وتستمر مدة ثلاثة أيام في شاطئ «كايت بيتش» بدبي، حيث سيُـــفتح المجال لحكومة دبي والحكـــومات الاتحــادية والمحلية في الإمـــارات الأخــرى للمشاركة ويشرف المجلس التنفيذي لإمارة دبي على تنظيم المبادرة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبرعــاية استراتيجية من شركة مراس القابضة.

رؤية

قال عبد الله الحباي، رئيس مجموعة «مراس»: «إن مبادرة "الألعاب الحكومية" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي التنفيذي،رئيس مجلس دبي الرياضي هي شهادة إضافية على الحكمة والرؤية الثاقبة التي تمتاز بها قيادتنا الرشيدة. ونقوم بدعم هذه المبادرة الجديدة التزاماً منّا بتعزيز حياة حضرية نشطة في دبي وذلك لأنها تسهم في تحقيق حياة سعيدة».

البسطي: مزيج من العمل الحكومي والرياضة

أكد عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، دائماً يفاجئوننا بمبادرات خلاقة وقوية للارتقاء بالعمل الحكومي.

وأضاف عبد الله البسطي، أن سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، ركز من خلال هذه المبادرة على تعزيز روح الفريق، خاصة أننا نعمل في حكومة رائدة في المنطقة، وهذا يتطلب وجود فرق عمل رائدة، وتعزيز روح الفريق فيها.

مبادرة

وقال عبد الله البسطي، إن المبادرة ليست رياضية فقط، بل هي مزيج من العمل الحكومي والرياضة، وهدفها ترسيخ مبدأ العمل الجماعي، والفوز سيكون من نصيب من يمتلك معادلة القوة والذكاء، وليس القوة فقط.

دعوة

وأضاف عبد الله البسطي، أن جميع الجهات الحكومية بدبي، مدعوة للمشاركة في الألعاب الحكومية، كذلك الدعوة مفتوحة إلى كافة الجهات الحكومية من الإمارات الأخرى، والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة، مشيراً إلى أن المجال سيكون مفتوحاً في النسخ المقبلة لمشاركة المؤسسات الخاصة. كما رحب عبد الله البسطي، بالشراكة الإستراتيجية والتي ستجمعهم خلال البطولة مع مجلس دبي الرياضي، وبدعم من مجموعة «مراس» القابضة.

الطاير: مبادرة ملهمة ومبتكرة

قال مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي عوّدنا على إطلاق المبادرات والأنشطة التي من شأنها إسعاد المجتمع، تأتي مبادرة الألعاب الحكومية كحدث متميز وفريد من نوعه محلياً وعالمياً، وتهدف المبادرة إلى تعزيز العمل الجماعي وإبراز قوة روح الفريق في مواجهة التحديات وتخطي الصعاب، وتحفيز الطاقات البدنية والذهنية، والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير على الصحة النفسية والبدنية والذهنية للموظفين وتحقيق التواصل بين المؤسسات الحكومية من خلال المنافسات الرياضية لما للرياضة من دور في تشجيع العمل الجماعي».

وأضاف: «يفخر مجلس دبي الرياضي بالشراكة مع المجلس التنفيذي في إطلاق هذه المبادرة الأولى من نوعها، فهي مبادرة ملهمة ومبتكرة تتوّج العمل الجماعي وتسهم في زيادة الترابط، وتعزيز العمل بروح الفريق بين موظفي الحكومة».

وقال مطر الطاير أن مديري الجهات الحكومية سيقومون بتشكيل فرق مؤسساتهم بحيث يتم تشكيل فريق من 5 إلى 7 أفراد للسيدات والرجال ، كما سيتم تشكيل لجنة تحكيم خاصة للبطولة، لإظهارها بالمظهر الذي يليق بها.

مشاركة

وأضاف قائلا : إن الخطوة الأولى للمبادرة تستهدف مشاركة الجهات الحكومية بدبي، و الإمارات الأخرى، إضافة إلى الجهات الحكومية الاتحادية في الدولة، بينما قد تكون الخطوة الثانية المستقبلية هي استقطاب الجهات الحكومية العربية والعالمية.

المري: تعزيز التلاحم بين المؤسسات الحكومية

ثمّنت القيادة العامة لشرطة دبي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بأن تعمل جميع الدوائر الحكومية بتناغم وتكاتف وبروح الفريق الواحد، حيث يؤكد سموه «يجب أن ينعكس نهج الريادة واستشراف المستقبل على العمل الحكومي وتناسق عمل الجهات الحكومية وعملها بروح الفريق الواحد، ومشاركة الجميع في طرح واحتضان الأفكار التي تعين على تحقيق نقلات نوعية في حياة الناس من أجل غد أفضل للجميع، فالأفكار البسيطة لا يفصلها عن الأمور العظيمة سوى الإصرار والعزيمة والإيمان بالنجاح ونحن ننظر دائما للأمام ولا نركن إلى المنجزات السابقة في ظل عالم متغير يتطلب الاستمرار في سباق التنافسية فيه إلى أفكار جديدة ومتجددة بطرق وأدوات مختلفة».

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي أن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، مبادرة الألعاب الحكومية للمجلس التنفيذي لحكومة - التي تهدف إلى تعزيز التلاحم والتكامل بين جميع مؤسسات القطاع الحكومي بما يحقق التواصل والترابط بين موظفيها، حيث يؤكد سموه «بروح الفريق الواحد يمكننا أن نحدث التغيير وننجز الكثير.

» مؤكدا سعادته أن شرطة دبي سوف تعمل مع شقيقاتها من الدوائر الحكومية إيماناً منها بأهمية العمل بروح الفريق الواحد وتسخير الإمكانات لفرق العمل لمواصلة النجاحات والإنجازات.

وأشار اللواء عبد الله المري إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي سوف تعمل على دعم المبادرة وأهدافها النبيلة وإشراك جميع موظفيها من الرجال والنساء ضمن فرق رياضية.

بن عيسى: خطط لإشراك جهات حكومية عالمية

أكد مروان بن عيسى مدير مبادرة «الألعاب الحكومية»، أن المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي تعد الأولى على المستوى العالمي، تهدف إلى تعزيز روح الفريق لدى موظفي الحكومة والارتقاء بالمستويين الفكري والجسدي للأفراد.

وأضاف مروان بن عيسى، أنهم يتوقعون نتائج مميزة من كافة الجهات التي ستشارك في المبادرة، معتبراً إياه «ديربي حكومي» لكافة الجهات المشاركة، وهدفنا في النهاية أن نحقق الأهداف التي وضعها سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بأن تكون «الألعاب الحكومية» الأولى والأقوى على المستوى العالمي، وما يتضمنها من تعزيز روح الفريق الواحد لدى الجميع.

خطط مستقبلية

وقال مروان بن عيسى، بأنه قد تكون هناك خطط مستقبلية لإشراك جهات حكومية من كافة أنحاء العالم، وهذا ما أكد عليه سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بأن تكون مدينة دبي هي المنصة الأولى والرئيسية التي تنطلق منها المبادرة، خاصة أنها تعد مبادرة رائدة على المستويين المحلي والعالمي وتقام لأول مرة في العالم، لذا ستكون النسخة الأولى للبطولة للجهات الحكومية والاتحادية، وبعدها سنرى إمكانية فتح المجال لكافة الجهات الحكومية العالمية.