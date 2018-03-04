عداءة إيفوارية تحتفل بذهبيتها برفع علم ايرلندا!

احتفلت الإيفوارية مورييل أهور بالميدالية الذهبية لسباق 60 متر سيدات، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات المقامة بمدينة برمنجهام البريطانية، على طريقتها الخاصة.

ورفعت مورييل علم ايرلندا بعدما فشلت في العثور على علم بلادها كوت ديفوار.

وفازت مورييل بالميدالية الذهبية مسجلة 6.97 ثانية، وحصدت مواطنتها ماري جوزيه الميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى السويسرية موجينجا كامبوندجي.

ونشر الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تسجيل فيديو حول الواقعة الطريفة التي شهدت رفع مورييل لعلم ايرلندا، الذي يشبه كثيرا علم كوت ديفوار.

ومنح أحد المشجعين علم ايرلندا إلى ماري جوزيه لتحتفل به مع مورييل، بعد حصدهما الميداليتين الفضية والذهبية على الترتيب.