«مبارزة آسيا» تختتم في دبي اليوم

يُسدل الستار اليوم، على بطولة المبارزة الآسيوية للشباب والناشئين التي استضافها مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي على مدار 8 أيام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتنظيم اتحاد المبارزة الإماراتي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. وشهدت البطولة مشاركة نحو 800 لاعب ولاعبة ما يزيد على 30 دولة آسيوية.

على صعيد آخر، أسفرت نتائج منافسات سلاح سيف المبارزة لفئة الفردي «إناث»، عن فوز يوو سيان بالميدالية الذهبية من جمهورية الصين الشعبية بعد إحرازها المركز الأول وتغلبها على منافستها الكورية كوو الين التي حلت في المركز الثاني، فيما جاءت في المركز الثالث اللاعبة هيسي كيلين من هونج كونج مناصفة مع اللاعبة كيرا كوريا. شارك في المنافسات 60 لاعبة.

فردي الذكور

في منافسات سلاح الشيس «فلوريه» فئة فردي للذكور، التي شهدت منافسات اثنين وسبعين لاعباً إجمالا توج الياباني يوداي ناجاني بالميدالية الذهبية من اليابان، ونال مواطنه روي فيوجي المركز الثاني حصل على الميدالية الفضية، وجاء اللاعب لورانس لوك وونغ من هونغ كونغ مناصفة مع اللاعب السنغافوري جون خاو دارين. وقام محمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة وصالح الفرج الأمين العام للجنة التنظيمية للمبارزة في دول مجلس التعاون الخليجي رئيس وفد مملكة البحرين والدكتور حازم عابد من الوفد السعودي، بحضور رؤساء الوفود وإبراهيم خالد مدير اتحاد الإمارات للمبارزة.