هزاع بن زايد: صندوق دعم المواهب فرصة للمساهمة الاجتماعية في إحداث نقلة رياضية

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الرياضة ركيزة من ركائز المجتمع والنهوض بالشباب في القطاعات كافة، وواجب وطني تنهض به فئات المجتمع جميعها، منوهاً بأن مبادرة إنشاء صندوق لرعاية الرياضيين الموهوبين يمنح الجميع شركات وأفراداً فرصة المساهمة في الجهود الحكومية المستمرة لإحداث نقلة في مجال الرياضة.

وأعرب سموه عن أمله في تحقيق أوسع مشاركة في هذه المبادرة المجتمعية الرياضية المميزة، مثمناً الدعم الذي أبدته عدد من المؤسسات والأفراد حتى الآن، مؤكداً أن جهود معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة الهادفة إلى تعزيز وترسيخ حاضر الرياضة ومستقبلها في الدولة تلقى كل الدعم وسيكون لها كل الأثر الإيجابي خصوصاً مع إطلاق مبادرات هادفة وبعيدة المدى مثل مبادرة دعم الموهوبين.

ونشر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان تغريدة على حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الرياضة ركيزة من ركائز المجتمع والنهوض بالشباب في جميع القطاعات واجب وطني تنهض به فئات المجتمع كافة. صندوق رعاية الرياضيين الموهوبين يمنح الجميع، من شركات وأفراد، فرصة المساهمة في الجهود الحكومية المستمرة لإحداث نقلة في مجال الرياضة».

وكان معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، كشف مؤخراً عن تأكيد أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة من مؤسسات وأفراد استعدادها للمساهمة في رعاية صندوق دعم المواهب الرياضية وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن المشروع الجديد للنهوض بالرياضة، والاهتمام بالأبطال القادرين على تشريف الدولة في المحافل الرياضية العالمية، وسط توقعات في ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة، وإقبال المزيد من المؤسسات الاقتصادية والشركات الخاصة للمساهمة في إنجاح هذه البادرة الرياضية المهمة.