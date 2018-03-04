حمدان بن محمد يتوج الفائزين بالرموز في «ختامي الوثبة»

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، منافسات اليوم الرابع للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة (ختامي الوثبة) 2018، التي تواصلت أمس، بعاصمة ميادين الهجن في الوثبة بأبوظبي، وشهد سموه منافسات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان آل نهيان، بالإضافة إلى جمع غفير من محبي وعشاق وملاك الهجن من أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتوّج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، الفائزين بالرموز، وسط تهنئة كبيرة من ملاك الهجن، الذين حرصوا على متابعة المنافسات.

تألق هجن العاصفة

وشهدت منافسات سن اللقايا، تألق هجن العاصفة، التي نجحت في إحراز كأسي الأبكار المحليات والمهجنات، كما شهدت المنافسات، تألقاً لافتاً لهجن الرئاسة التي حصدت بندقيتي اللقايا الجعدان المحليات والمهجنات.

وأهدت «مكارم»، بقيادة المضمر غياث الهلالي، هجن العاصفة، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الكأس الذهبية للأبكار المحليات، وحصدت ناموس الشوط الرئيس الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك بعد أن قدمت أداء لافتاً، محققة فوزاً عن جدارة واستحقاق، متفوقة على منافسيها كافة، حيث خطفت الصدارة في اللحظات الأخيرة، عبرت خط النهاية في المركز الأول، مسجلة توقيت زمني قدره 7.13.8 دقائق، وبفارق 3 ثوانٍ عن «منهوبة» لهجن العاصفة، التي حلت في المركز الثاني، بتوقيت قدره 7.16.3 دقائق، بينما كانت «الشاهينية» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، على موعد مع المركز الثالث بتوقيت قدره 7.17.0 دقائق.

وتقاسمت هجن العاصفة وهجن الرئاسة، رموز منافسات سن اللقايا في الفترة المسائية، وسط منافسة شرسة بين الشعارين الكبيرين، على حصد الناموس في ختامي الوثبة 2018، إذ نجحت هجن الرئاسة في انتزاع الرمز الثاني أمس، والمخصص للجعدان المحليات، بعد فوز «الذيب»، بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، بالبندقية الذهبية في الشوط الرئيس الثاني، وقطع «الذيب» مسافة الشوط في 7.22.0 دقائق، متفوقاً على «الرمز» لهجن العاصفة، الذي جاء في المركز الثاني، فيما احتل المركز الثالث «العفريت»، لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري.

الكأس الثانية

وواصلت هجن العاصفة تألقها في اليوم الرابع للمهرجان، وعادت لتحصد الكأس الثانية في منافسات أمس، عن طريق «منحلة»، التي أهدت الشعار الكبير، ناموس الأبكار المهجنات، وسط تألق من المضمر غياث الهلالي، الذي أكد أن هجن العاصفة، عازمة وبقوة على المنافسة على الرموز الغالية في ختامي الوثبة 2018.

وقطعت «منحلة»، مسافة الشوط الثالث في زمن قدره 7.16.0 دقائق، فيما جاءت في المركز الثاني «خيره» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، بزمن قدره 7.16.7 دقائق، وفي المركز الثالث حلت «شوده» لهجن الرئاسة، بتوقيت قدره 7.17.3 دقائق.

سيطرة

وواصلت هجن الرئاسة، تفوقها في منافسات الجعدان، وسيطرت على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيس الرابع، لتحصد الرمز الثاني لها في سن اللقايا، بعد أن حلق «الصداوي» بالبندقية الفضية للجعدان المهجنات، وعبر خط النهاية بالمركز الأول، في 7.17.2 دقائق، وجاء «منذر» لهجن الرئاسة في المركز الثاني، في 7.18.4 دقائق، وواصلت الرئاسة تفوقها في الشوط، بإحراز «مهند» المركز الثالث، في 7.18.9 دقائق.

هجن أبناء القبائل تتصارع على 8 رموز في «الإيذاع»

تنطلق اليوم منافسات سن «الإيذاع»، لمسافة 6 كلم لهجن أبناء القبائل، حيث تشهد إقامة 38 شوطاً، منها 22 شوطاً في الفترة الصباحية، و16 في الفترة المسائية.

وسيكون الموعد مع 8 رموز في الفترة المسائية خصصت منها اللجنة المنظمة 4 رموز للمحليات والمهجنات المفتوح، و4 رموز لفئة الإنتاج، حيث يحصد الفائز في شوطي الأبكار المحليات والمهجنات كأساً ذهبية وكأساً فضية بالإضافة إلى الجائزة المالية الكبيرة، أما في شوطي الجعدان المحليات والمهجنات فينال الفائز باللقب بندقية ذهبية وبندقية فضية على الترتيب بجانب الجائزة المالية.

وتقام في الأشواط من الخامس وحتى الثامن في فئة الإنتاج، إذ يحصل بطل الشوط السادس للأبكار المحليات الإنتاج على كأس ذهبية، وفي الشوط السادس للإيذاع الجعدان المحليات الإنتاج يحصد الفائز على بندقية ذهبية، كما يتواصل الصراع على الرموز في الشوطين السابع والثامن لخطف الكأس والبندقية الفضية للجعدان المهجنات.

ومن المتوقع أن تشهد منافسات الإيذاع لهجن أبناء القبائل صراعاً شرساً في جميع الأشواط وخاصة أشواط الرموز.

«الرئاسة» تسيطر على أشواط الفترة الصباحية بـ10 ألقاب

سيطرت هجن الرئاسة على أغلب أشواط الفترة الصباحية، في منافسات اللقايا، لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت لمسافة 5 كلم في الميدان الجنوبي، أمس، بعد أن نجحت في حصد الناموس والمركز الأول، في 10 أشواط من أصل 20 شوطاً في الفترة الصباحية، فيما انتزعت هجن العاصفة لقب 4 أشواط.

ودخلت هجن العاصفة الأجواء بقوة في الشوطين الرابع والخامس بالفوز الذي حققه «شاهين» بقيادة المضمر غياث الهلالي في منافسات الجعدان المهجنات، كما حصدت «أرباح» لهجن العاصفة ناموس الشوط الخامس للأبكار المحليات.

وعادت «هملولة» مع المضمر علي بن جميل الوهيبي في الشوط السادس للأبكار المهجنات وتخطف المركز الأول لتهدي الشعار الأحمر اللقب الرابع، بينما أسفر الشوط السابع عن تتويج «الشهم» لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بناموس الجعدان المحليات.

وشهد الشوط الثامن للجعدان المهجنات تألق «مياس» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وفي الشوط التاسع عاد الشعار الأحمر مرة أخرى ليحصد لقب الشوط عن طريق «هملولة» لهجن الرئاسة.واستمر التنافس القوي من هجن العاصفة التي سجلت حضوراً قوياً في الشوط العاشر للأبكار المهجنات، بعد فوز «الشاهينية»، وفي الشوط الحادي عشر جاء «مزعل» للشيخ محمد بن بطي آل حامد.

«الزعيم»

وسجلت هجن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان اللقب الثاني عن طريق «الزعيم» بعد أن أحرز ناموس الشوط الخامس عشر، فيما واصلت هجن الرئاسة سيطرتها في الشوطين الـ16 والـ17 عن طريق «الجامح» و«سلهودة»، قبل أن تتوج «معزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بناموس الشوط الـ18.