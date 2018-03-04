8 ملايين مشاهد لوسم #وراكم_يا_أبطالنا

تعددت المكاسب الفنية والدعائية والسياحية لبطولة العالم للناشئين والشباب التي امتدت على مدار يومين وتختتم اليوم على صالة مبادلة آرينا بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة 700 لاعب ولاعبة للناشئين والشباب من 40 دولة حول العالم، وكان منتخب الإمارات للناشئين والشباب قد ضرب بقوة وحقق الترتيب الأول بـ 31 ميدالية (9 ذهبيات، 7 فضيات، و15 برونزية)، بعد فوز أبطال الإمارات في مواجهتهم للاعبين المشاركين من أكثر من 40 دولة في البطولة التي تقام للمرة الأولى في آسيا والشرق الأوسط.

وسجل وسم #وراكم_يا_أبطالنا الذي أطلقه اتحاد الإمارات للجوجيتسو نحو 8 ملايين مشاهدة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي منذ بدء فعاليات البطولة، وجاء ارتفاع مستوى التفاعل مع الوسم في أعقاب تحقيق المركز الأول لأبطال الإمارات.

وواصلت البطولة زخمها وحضورها الجماهيري بين الجاليات المشاركة وجرت نزالات بين فئتي الناشئين تحت 18 سنة، والشباب تحت 21 سنة لمنافسات «فايت سيستم» حضر المنافسات اليوناني بانيوتوس ثيودورولوس رئيس الاتحاد الدولي، عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة يوسف البطران، فهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد الأمين العام للاتحادين الآسيوي والدولي، ومنصور الظاهري.

وشهدت أبوظبي حالة من الحراك السياحي على مستوى الوجهات السياحية في الإمارة، إلى جانب القطاع الفندقي الذي استقبل وفوداً دولية من أكثر من 40 دولة للمشاركة في البطولة، حيث سجلت الفنادق المعتمدة لدى منظمي البطولة، ارتفاعاً في مستويات الإشغال الفندقي بالنظر إلى استضافتها حجوزات الفرق التي توافدت على الدولة في 28 فبراير الماضي، واعتمد اتحاد الجوجيتسو ثلاثة فنادق توافرت فيها عوامل قرب المسافة ووسائل الراحة هم رويال روز، ألوفت أبوظبي، سنترو روتانا، وقد استوعبوا البعثات المشاركة بنجاح.

كما نظم اتحاد الإمارات وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جولات سياحية وترفيهية لمختلف الوفود والفرق المشاركة في البطولة على مستوى إمارة أبوظبي، حيث تخللت الجولات زيارة إلى جامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي وعالم فراري.

ومن جانبه، قال يوسف البطران عضو مجلس الإدارة مسؤول ملف الأندية إن استضافة بطولة العالم للناشئين والشباب للمرة الأولى في قارة آسيا والشرق الأوسط رسالة إلى العالم بقدرة الإمارات واتحاد الجوجيتسو باستضافة كبرى البطولات، ومشيراً إلى أن اتحاد الجوجيتسو قد تخطى هذه المرحلة التنظيمية، والآن نجني ثمار العمل على مدار 10 سنوات ماضية في حصد الإنجازات وتحقيق البطولات على المستويات المحلية والدولية، وفوز منتخبي الإمارات للناشئين والشباب في اليوم الافتتاحي للبطولة بالمركز الأول بواقع 31 ميدالية ملونة خير شاهد على قدرة أبنائنا في تحقيق الإنجازات وتمثيل الدولة خير تمثيل.

وأشار البطران إلى أن العاصمة أبوظبي تحتضن كبرى البطولات العالمية وهي عالمية أبوظبي للمحترفين التي تنطلق أبريل المقبل، على مدار 10 نسخ، وتمتد منافساتها إلى 14 يوماً وهي لا شك أكبر بكثير من هذه البطولة، لكن لكل بطولة سماتها والتنوع مطلوب في تنظيم واستضافة البطولات وإتاحة الفرصة إلى جميع منتسبي أسرة الجوجتيسو على المستويين المحلي والدولي.

تنوع

ومن ناحيته، أكد فهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد الأمين العام للاتحادين الآسيوي والدولي أن استضافة بطولة العالم للناشئين والشباب للمرة الأولى في آسيا والشرق الأوسط دليل على تفرد أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمي، في استضافة كبرى البطولات والحرص على تنوعها بين جميع الفئات والمستويات، ومشيراً إلى أن البطولة نظمت على نسق عالٍ من الاحترافية، والاتحاد الدولي أعلن عن رضاه عن التنظيم.

وعبر الشامسي عن سعادته بفوز لاعبي منتخباتنا الوطنية من الناشئين والشباب وحصولهم على المركز الأول بواقع 31 ميدالية ملونة، ولافتاً إلى أن المستويات الفنية للاعبينا ولاعبتنا مبشر بالخير، وطموحاتنا بلا حدود.

وأشاد المدير التنفيذي للاتحاد بفريق العمل وقال: «نجحنا في نقل تجربتنا إلى العالم بصورة عملية، كما عكسنا الوجه المشرق والمشرف للإمارات، وفق إشادات مجتمع اللعبة».

كلنا شرطة

أشاد اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالدعم الاستثنائي الذي قدمه قسم «كلنا شرطة» بإدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، ونوه الاتحاد بالجهود الريادية التي قدمها قسم «كلنا شرطة» للبطولة بدءاً باستقبال الوفود الدولية التي وصلت إلى أرض الدولة ووصولاً إلى الدعم اللوجستي خلال أيام البطولة وتعزيز النظام في مراحل التسجيل واستقبال الجمهور خلال أيام البطولة.

سبستيان: «عالمية المحترفين» على قمة أولوياتي

قال الدنماركي ليوند سبستيان إن المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين أبريل المقبل تأتي على قمة أولوياته ضمن أجندته وبرنامجه للجوجيتسو، بعدما خاض منافسات اليوم الثاني لبطولة العالم للناشئين والشباب، وشارك في منافاسات «فايت سيستم» وعن انطباعه العام، قال: أود أن أعبر عن سعادتي بالتواجد في أبوظبي، التي اعتادت أن تنظم وتحتضن كبرى البطولات العالمية، لقد كانت تجربتي ناجحة في المجيء الأول إلى أبوظبي.

وقال عن البطولة إنها تضم منتخبات متعددة ومستويات عالية المستوى، ولذلك فإن الإثارة والحماس عنوان لمثل هذه المنافسات، التي تضم مدارس عالمية متنوعة، مشيراً إلى أن منافسات امس «فايت سيستم» ذات طابع خاص وهي تستهوي الكثير من اللاعبين.

السكا تدريسكو: أبوظبي رائدة الجوجيتسو في العالم

أبدت الرومانية السكا تدريسكو للحزام الأزرق وزن 52 «15 عاماً» سعادتها بالتتويج بالمركز الأول، في اليوم الافتتاحي للبطولة وقالت: سعيدة بالذهبية وأهديها إلى أسرتي، لقد خضت 3 نزالات قوية وكان الأصعب لي النهائي وقد حسمته بحركة تكتيكية.

وأضافت: الجوجيتسو رياضتي المفضلة، حيث بدأت في عمر 6 سنوات بالتدرب في إحدى الأكاديميات الخاصة، وطموحاتي بلا حدود في هذه الرياضة التي انتشرت مؤخراً بشكل موسع، وأعتقد أن أبوظبي هي رائدة حالياً في هذه الرياضة من خلال استضافتها كبرى البطولات العالمية، كما أن لديها لاعبين مميزين وهم حاضرون في البطولات الدولية التي تنظم.

وعن تقييمها للمستوى الفني للفتيات الإماراتيات قالت تدريسكو: مستوى الفتيات الإماراتيات متقدم ومتطور للغاية، وأعتقد أنهن ينتمين إلى المدرسة البرازيلية حيث يقوم بتدريبهن نخبة من المدربين البرازيليين، ولا شك في أن فتيات الإمارات لهن مستقبل باهر، وقد سبق أن شاركت في استحقاقات ماضية وشهدت العديد منهن وهن يجتزن خصوماً أقوياء ويتوجن بالمراكز الأولى، مشيرة إلى أنها حضرت إلى أبوظبي للمرة الأولى وقد بهرت بالتنظيم، كما أن مستويات المنتخبات المشاركة متطورة للغاية والحصول على مركز متقدم ليس بالأمر السهل. وأوضحت أن فوزها بالذهب ومشاركتها بشكل عام في البطولة يضاف إلى خبراتها، التي تمتد إلى 9 سنوات، كما أنها ستأتي مجدداً إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة العالم للمحترفين أبريل المقبل.