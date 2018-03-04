66 لاعباً يسعون لألقاب دولية «القوس والسهم»

66 لاعباً ولاعبة من 15 دولة يبدأون رحلة السعي، للفوز بألقاب النسخة الرابعة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، التي تقام للمرة الأولى هذا العام على ملعب الاستاد الجديد بنادي دبي لأصحاب الهمم، حيث يتولى النادي التنظيم والإشراف على الحدث الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ويعتبر واحداً من الأبرز في هذه الرياضة على مستوى العالم.

وتنطلق المنافسات في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم بمسابقات المنحني للفئتين المفتوحة ودبليو 1، فيما ينطلق بداية من الساعة الثانية ظهراً النصف الثاني من مسابقات اليوم الأول بإقامة منافسات القوس المركب.

وتقام المنافسات وفق فئة دبليو 1 للكراسي المتحركة والفئة المفتوحة التي تشمل جميع الإعاقات وقوفاً وجلوساً، ويتم التنافس وفق القوس المنحني أو القوس المركب، حيث تكون المسافة في فئة القوس المنحني 70 متراً بين الرامي والهدف، وفي فئة القوس المنحني تكون المسافة 50 متراً بين الرامي والهدف.

تخصيص جولة

وسيتم تخصيص جولة التأهل بالرماية من مسافة 70 متراً للقوس المركب، حيث يتم إطلاق ما مجموعه 72 سهماً من هذه المسافة على هدف طوله 122 سم مقسمة إلى 10 مناطق، ولكل متسابق 12 جولة تصويب على الهدف بـ6 أسهم لكل منها في أربع دقائق.

في حين سيتم تخصيص جولة التأهل بالرماية من مسافة 50 متراً للقوس المركب، حيث يتم إطلاق ما مجموعه 72 سهماً من هذه المسافة على هدف طوله 80 سم مقسم إلى 6 مناطق، يختار كل متسابق الهدف الخاص به ويمنح 12 جولة تصويب بواقع 6 سهام لكل منها في أربع دقائق.

أما في جولة 1440 التي كانت تعرف في ما سبق بجولة الاتحاد الدولي للرماية، فيطلق المتنافسون فيها 36 سهماً من المسافات الأربع المخصصة للرجال والسيدات التي تتراوح من 30 إلى 90 متراً. وسيتم إقامة منافسات الفرق التي تضم 3 لاعبين من نفس الجنس، ومنافسات الزوجي التي تضم رجلاً وسيدة معاً في كل فريق.

نجوم مشاركون

وكشف ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم، والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، عن مشاركة 4 أبطال أولمبيين في المنافسات، وهم: الإيطالي ألبرتو سيمونيلي الفائز بالميدالية الفضية مرتين في الألعاب البارالمبية في الصين عام 2008 وفي ريو دي جانيرو عام 2016، والتشيكي مارتن شالوبسكي والتشيكيان دافيد براميلي وجيسيكا ستريتون، وقال: هذه المشاركة لعدد بارز من الأبطال الأولمبيين، ستساهم في تعزيز قوة المنافسات، وتمنح لاعبينا المجال للاحتكاك معهم والتعرف على قدراتهم، كما سيكون للمتابعين الفرصة لمتابعة مستويات متقاربة للغاية وعدم التكهن بهوية الفائزين في كل فئة، وهذه الغاية التي نسعى فيها من إقامة هذه البطولة التي تتطور عاماً بعد عام بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وجهود فرق العمل التي تبذل أقصى طاقاتها على مدار الساعة لتأمين أفضل الخدمات للمشاركين وتسهيل عملية التنقل لهم والمشاركة في المنافسات، إلى جانب اصطحابهم في رحلات للاطلاع على أبرز معالم الدولة.