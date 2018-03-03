باوتيستا بطلاً جديداً لـ«تنس دبي»

توج الإسباني روبيرتو باوتيستا المصنف 23 عالمياً بلقب النسخة 26 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للمرة الأولى في مشواره الرياضي بعدما تغلب على الفرنسي لوكاس بويي المصنف 15 بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس على ملعب سوق دبي الحرة للتنس بالقرهود.

وأقيمت بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال من 26 فبراير الماضي إلى 3 مارس الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2,6 مليون دولار.

وأصبح باوتيستا رابع لاعب إسباني يتوج باللقب بعد ألكس كوريتخا 1998 وخوان كارلوس فيريرو 2001 ورافائيل نادال 2006 بينما تتصدر سويسرا القائمة بـ8 ألقاب منها 7 تحمل توقيع الأسطورة روجيه فيدرر.

وقام الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي، رئيس اتحاد الإمارات للتنس بتتويج باوتيستا بطلاً للنسخة 26، بحضور الشيخ أحمد الجابر الصباح رئيس الاتحاد العربي للتنس، وإبراهيم عبد الملك أمين عام الهيئة العامة للرياضة، وكولم ماكلوكين النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة وصلاح تهلك نائب أول رئيس الاتصال المؤسسي في «سوق دبي الحرة»، مدير البطولة، وناصر يوسف المرزوقي أمين عام اتحاد الإمارات للتنس.

وبتتويجه باللقب، حصل اللاعب الإسباني على جائزة مالية قدرها 565 ألفاً و530 دولاراً، بالإضافة إلى 500 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفه العالمي، فيما حصد الفرنسي لوكاس بويي على جائزة المركز الثاني البالغة 277 ألفاً و255 دولاراً، بالإضافة إلى 300 نقطة.

مواجهة رابعة

وتعدّ مباراة أمس المواجهة الرابعة بين اللاعبين في بطولات رابطة تنس المحترفين، وسجلت المواجهات الماضية تفوقاً للاعب الإسباني بواقع انتصارين جاء أخرها في ربع نهائي بطولة موسكو المفتوحة صيف عام 2015، بواقع مجموعتين دون رد «6-4 و6-2»، مع العلم أن المواجهة الأخيرة التي جمعت اللاعبين حسمها الفرنسي بويي لصالحه، وذلك في الدور الـ 16 من بطولة أميركا المفتوحة في سبتمبر 2016.

ونجح باوتيستا في الوصول إلى نهائي بطولة سوق دبي الحرة للمرة الأولى في مشواره بعد مشوار مثير استهله بفوزٍ في الدور الأول على المصنف 70 عالمياً الألماني فلورين ماير بواقع مجموعتين دون رد «6-3 و 6-4»، ثم على حساب الفرنسي بيير هوغو هربرت المصنف 99 في الدور الـ 16 بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة «6-4 و6-7 و6-1»، قبل أن يطيح بالمصنف 50 على العالم الكرواتي بورنا كوريتش بواقع مجموعتين دون رد «7-6 و6-4» في ربع النهائي، وينهي مغامرة التونسي مالك الجزيري المصنف 117 على العالم في نصف نهائي، بالفوز عليه بمجموعتين دون در «6-3 و6-4».

وجاءت المباراة النهائية لفائدة باوتيستا في المجموعة الأولى التي حسمها بسهولة بشكل سريع لم يتجاوز 35 دقيقة مستفيداً من مجموعة أخطاء ارتكبها بويي في الإرسال وفي الصد. وواجه اللاعب الإسباني صعوبة كبيرة في حسم المجموعة الثانية التي قدم خلالها اللاعب الفرنسي أداء قويا قبل أن يدفع ثمن خطأين متتاليين ويخسر 6-4.

لقب الزوجي

احتفظ الثنائي المكون من الهولندي جون جوليان روجر والروماني هوريا تيكو بلقب منافسات الزوجي عقب فوزهما على الثنائي المكون من الأميركي جامي سيريتاني والهندي لياندر بايس بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و7-6 في مباراة استغرقت ساعة و27 دقيقة. وقدم روجر وتيكو مباراة قوية في المجموعة الأولى واستطاعا فرض سيطرة واضحة على مجرياتها من البداية في المقابل ارتكب بايس وسيريتاني جملة من الأخطاء.

وهذه المرة الخامسة التي يصل فيها لياندر بايس المباراة النهائية بعد تتويجه باللقب في 1998 مع زميله الهندي ماهيش بهوباتي و2003 مع زميله التشيكي ديفيد ريكل بينما خسر نهائي 2004 و2010.

مالك الجزيري..«فاكهة النسخة 26»

أجمع العديد من المتابعين لبطولة سوق دبي الحرة للتنس أن اللاعب التونسي مالك الجزيري كان فاكهة النسخة 26، وبفضل تألقه اللافت ووصوله إلى المربع الذهبي ساهم في إنقاذها من الناحية الجماهيرية في ظل غياب أبرز المصنفين الأوائل على العالم، بما أنه شكل عامل جذب للجماهير العربية، حيث حضر مباراته ضد الإسباني روبرتو باوتيستا في نصف النهائي أكثر من 4 آلاف متفرج أغلبهم من الجالية التونسية و3900 متفرج في مباراته في ربع النهائي.

لم ينجح الجزيري في الوصول إلى المباراة النهائية، لكنه حقق انجازاً تاريخياً للتنس العربي الذي غاب عن مواجهات المربع الذهبي للبطولة منذ 2002، كما كسب 180 نقطة مكنته من القفز إلى المركز 84 في التصنيف العالمي بعدما كان 117 قبل انطلاق بطولة دبي للتنس.

وأكد صلاح تهلك مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس أن اللاعب التونسي أنقذ النسخة 26 جماهيريا في ظل غياب أبرز المصنفين الأوائل لأسباب مختلفة في مقدمتها إصابة حامل اللقب البريطاني أندي موراي والصربي نوفاك ديكوفيتش واعتذار السويسري روجيه فيدرر بسبب الإرهاق.

شعبية

وأوضح صلاح تهلك أن تأهل الجزيري في المباراة الأولى على حساب البلغاري غريغور ديمتروف المصنف الرابع على العالم والأول في البطولة ساهم في زيادة شعبيته في دبي وحفّز الجمهور العربي والتونسي بشكل خاص على الحضور بكثافة في بقية المباريات التي كان الجزيري طرفاً فيها، حيث شهد مباراته أمام الهولندي روبن هاس أكثر من 3 آلاف متفرج وفي ربع النهائي أمام اليوناني تسيتسيباس حضر 3900 مشجع أغلبهم من الجماهير العربية.ثم ارتفع العدد إلى أكثر من 4 آلاف في مباراته أمام باوتيستا في نصف النهائي، وقال تهلك: «كنا محظوظين ببلوغ الجزيري إلى هذا الدور المتقدم ونشكره على أدائه الرائع والقوي المشرف للتنس العربي».

فخر

وعبر الجزيري عن شعوره بالفخر لما قدمه في النسخة 26 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس بعد الفوز في 3 مباريات أمام لاعبين مصنفين أوائل على العالم، مشيراً إلى أن وصوله إلى نصف النهائي يعتبر نتيجة إيجابية وأن الخسارة كانت بسبب تراجع لياقته البدنية، وقال: «لم أكن جاهزاً بدنياً 100% لمواجهة باوتيستا، قدمت كل ما عندي في الملعب وضاعفت جهودي في المجموعة الثانية التي تقدمت فيها 4-1 وحصلت على بعض الفرص لحسمها لفائدتي، لكنني فشلت في ذلك بسبب تراجع لياقتي البدنية.

واعترف الجزيري أنه لم يكن من السهل اللعب ضد باوتيستا الذي لعب بشكل منظم ولم يرتكب العديد من الأخطاء على الخط وإرسالاته قوية وصائبة بنسبة عالية. وكشف الجزيري أنه خرج بالعديد من المكاسب بفضل الأسبوع الذي قضاه في دبي في مقدمتها استعادة الثقة وأنه سيحاول الاستمرار على المستوى نفسه في بقية استحقاقات العام الجاري، موضحاً أن النتائج التي حققها في دبي الأفضل في مشواره الرياضي في بطولات فئة 500 نقطة.

واعترف اللاعب التونسي أنه لم يتوقع أن يحقق كل هذه النتائج الطيبة في دبي، وقال: لم أتوقع هذه النتائج، ولكنني جئت إلى دبي بعد فترة إيجابية مررت بها في بطولة إسطنبول، وفوز وحيد في بطولة أستراليا المفتوحة.

وأكد اللاعب التونسي أن عودته إلى قائمة أفضل 100 لاعب في العالم، وتحديداً إلى المركز 84، من أهم الأهداف التي خرج بها من البطولة. ووجه الجزيري الشكر لكل الجمهور العربي الذي وقف إلى جانبه في دبي، وقال: أنا محبط من الخسارة، لكن علينا أن نتعلم ونأخذ منها الأشياء الإيجابية، وانا سعيد بما أظهرته من قدرة على مواصلة اللعب بهذا المستوى العالي رغم التقدم في السنّ.

المرزوقي: عزوف الأندية أضر باللعبة

أكد يوسف ناصر المرزوقي أمين عام اتحاد الإمارات للتنس أن تخلي الأندية عن اللعبة أصابها في مقتل وأعاق تطورها وأفقدها شعبيتها، مشيراً إلى أن رياضة التنس كانت من بين أهم الرياضات التي استقطبت العديد من اللاعبين في الثمانينات، فيما لا يصل عدد المسجلين في الاتحاد في الوقت الحالي عدد أصابع اليد، وقال في تصريح لـ«البيان الرياضي»: من الصعب البحث عن حلول للتطوير والحال أن اللعبة غائبة تماماً في الأندية، ورغم ذلك وضعنا خطة لإعادة الحياة للتنس الإماراتي من خلال تنظيم دوري بين الأكاديميات لحصر عدد الممارسين بشكل رسمي وتكوين قاعدة بيانات يتم على ضوئها تصنيف اللاعبين في المراحل السنية للفئات تحت 12 عاماً و16 و18.

وأضاف: لم ننجح في زيادة عدد الممارسين للعبة، وهذه مشكلة معقدة تواجهنا بسبب عدم امتلاكنا مراكز تحت تصرف الاتحاد لا في دبي ولا في الإمارات الأخرى بأبوظبي والفجيرة والشارقة وغيرها من المناطق.

وأوضح المرزوقي أن الاتحاد يواجه نقصاً في عدد اللاعبين منذ أن تخلت الأندية عن اللعبة بالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها، وقال: نحتاج إلى منظومة متكاملة لتطوير اللعبة في الإمارات تتعاون فيها الأندية والاتحاد وحتى الأكاديميات الخاصة. دبي - البيان الرياضي