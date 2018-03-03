باوتيستا وبويي في نهائي «تنس دبي» اليوم

يلتقي الفرنسي لوكاس بويي المصنف 15 عالمياً والإسباني روبرتو باوتيستا المصنف 23 في نهائي مثير اليوم، ببطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.6 مليون دولار.

ونجح باوتيستا في إنهاء مغامرة التونسي مالك الجزيري المصنف 117 عالمياً في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات نصف النهائي بتغلب عليه بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و 6-4 في مباراة مثيرة استمرت ساعة و19 دقيقة، وهذه المرة الأولى التي يتمكن فيها اللاعب الاسباني من بلوغ النهائي بعد 5 مشاركات، بينما خرج الجزيري مرفوع الرأس بعدما نجح في العودة مجدداً إلى قائمة أفضل 100 لاعب في العالم ومحققاً إنجازاً تاريخياً للتنس العربي، الذي غاب عن المربع الذهبي للبطولة منذ 2002 عندما وصل المغربي يونس العيناوي إلى المباراة النهائية لكنه خسر اللقب أمام الفرنسي فابريس سنتورو.

من جهته ضمن لوكاس بويي تأهله عقب فوزه على الصربي فيليب كراجينوفيتش المصنف 34 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و6-7 و 7-6 في مباراة استغرقت ساعتين و19 دقيقة، وشهدت فترات توقف عديدة بسبب هطول المطر. جاءت المباراة متعادلة في أغلب فتراتها باستثناء المجموعة الأولى التي فرض فيها اللاعب الفرنسي سيطرته.

وفرض التعادل نفسه على مجريات المجموعة الثالثة من بدايتها حتى النقطة 6-6 ليلجأ اللاعبان إلى شوط كسر التعادل الذي ابتسم فيه الحظ للاعب الفرنسي لينجح بذلك في بلوغ المباراة النهائية لأول مرة بعد 4 مشاركات متتالية، كانت بدايتها في 2015 عندما ودع من الدور الأول على يد الإيطالي سيموني بوليللي وفي 2016 خسر من الدور الأول كذلك من الكندي فاسيك بوسبيسيل قبل أن يبلغ نصف النهائي العام الماضي ويخسر من حامل اللقب البريطاني أندي موراي.

وكان بويي تفوق بصعوبة كبيرة على كراجينوفيتش في آخر مباراة جمعتهما منذ 10 أيام في بطولة مرسيليا المفتوحة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وصرح اللاعب الفرنسي عقب المباراة أن الفوز على كراجينوفيتش كان صعباً للغاية وأنه ارتكب أخطاء قاتلة في كل مرة يستأنف فيها اللعب بعد التوقف بسبب هطول المطر، مشيراً إلى أنه في غاية السعادة وينتظر النهائي بشغف كبير.

وحول ما إذا كان حذراً من ردة فعل كراجينوفيتش بعد الفوز عليه في بطولة مرسيليا، قال: «لم أفكر بهذا الأمر، حاولت اللعب بطريقتي المعتادة، وكنت واثقاً من قدرتي على تحقيق الفوز».

وفي منافسات الزوجي، ضمن الثنائي حامل اللقب المكون من الهولندي جون جوليان روجر والروماني هوريا تيكو بطاقة العبور إلى المباراة النهائية عقب فوزها على الكرواتي ايفان دوديج والأميركي راجييف رام بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-3.

وكانت مباراة نصف النهائي الأول في منافسات الزوجي توقفت بسبب هطول الأمطار قبل أن تقوم اللجنة المنظمة بتحويلها من الملعب الرئيسي إلى الملعب رقم 1 لإفساح المجال لمنافسات الفردي.