نهيان بن زايد: أبوظبي باتت عاصمة مجتمع الجوجيتسو

بحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، انطلقت أمس منافسات بطولة العالم للجوجيتسو للشباب والناشئين بدورتها التاسعة، التي تقام لأول مرة على الإطلاق في دولة الإمارات وفي القارة الآسيوية عموماً، وتستضيف نزالاتها صالة «مبادلة أرينا» على مدى ثلاثة أيام.

وتوّج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان خلال الجولة الافتتاحية للبطولة، الفائزين الذين ظفروا باسم دولة الإمارات بصدارة الترتيب العام للدول على مستوى البطولة في يومها الأول وفي سابقة عالمية تعتبر الأولى من نوعها، حيث حاز منتخبنا الوطني على 31 ميدالية ملونة (9 ذهبيات، و7 فضيات، و15 برونزية) مسطرين بنتائجهم بطولات المجد، ولافتين للأنظار بحماستهم وجاهزيتهم وتقنياتهم العالية التي كانت ثمرة للجهود المكثفة خلال المعسكرات التدريبية، والتجهيزات التي قدمها المدربون والفرق الفنية لتعزيز مستويات اللاعبين ودعمهم.

وتعتبر بطولة العالم للشباب والناشئين واحدة من أقوى المنافسات العالمية على مستوى رياضة الجوجيتسو ضمن أجندة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، حيث شهدت المنافسات، نزالات بين فئتي الناشئين تحت 18 سنة، والشباب تحت 21 سنة.

إشادة

ومن جانبه، أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي أن الدعم السخي والاهتمام الكبيرين اللذين يقدمهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يثمران عن نجاحات كبيرة ومنجزات تنموية لمسيرة الرياضة والرياضيين، ما كان له الدور الرئيسي والبارز لوصول أبوظبي إلى هذه المكانة العالمية المتميزة التي أهلتّها لاستضافة حدث دولي مهم مثل بطولة العالم للجوجيتسو للشباب والناشئين الذي جاء ليشكل إضافة جديدة لأجندة الفعاليات الرياضية في أبوظبي.

وأشار سموه إلى أن أبوظبي رسخت حضورها كوجهة لمختلف الرياضات العالمية، واليوم باتت عاصمة رسمية لمجتمع الجوجيتسو بعد انتقال مقر الاتحاد الدولي للجوجيتسو إلى موطنه الجديد في أبوظبي، ما يعزز خطط استضافة مختلف الفعاليات الرياضية العالمية الداعمة لترسيخ التطورات الرياضية.

وأشاد سموه بالمستوى المشرّف الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني، والقدرات الواعدة التي يتميز بها شباب الوطن خلال منافستهم التي أكدت على مستوى الاحتراف الذي يتمتعون به مقارنةً بالرياضيين العالميين.

وحضر حفل افتتاح البطولة كل من باناجياتوس ثيودوروبولوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إلى جانب منصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

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ترحيب

ومن جانبه قال باناجياتوس ثيودوروبولوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو خلال حفل افتتاح البطولة: «يسعدني أن أرحب بكم جميعاً لنحتفل سوياً بانتقال مقر الاتحاد الدولي رسمياً إلى أبوظبي التي قدّمت الكثير لرياضة الجوجيتسو».

وأضاف ثيودوروبولوس: «البطولة تتواكب هذا العام مع عام زايد القائد المؤسس لدولة الإمارات، ونؤكد للجميع أن الشيخ زايد ترك إرثاً حضارياً إنسانياً مميزاً تجاوز حدود الإمارات وأثّر في العالم كله».

وفي كلمته خلال حفل افتتاح البطولة، قال عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، «تأتي استضافة أبوظبي للبطولة هذا العام كثمرة لجهود بذلناها عبر السنوات لنشر ثقافة رياضة الجوجيتسو والمساهمة في بناء جيل قوي وواعد».

منافسة

انتصار إماراتي خالص في النهائي

تواجه لاعبا منتخبنا الوطني حمد نواد وخالد إسكندر البلوشي في النهائي وابتسم الحظ لخالد البلوشي ليتوج بالميدالية الذهبية، بينما جاء نواد في المركز الثالث، ولعب بطلا الإمارات للحزام الأزرق تحت وزن 56.

وقال البلوشي عن المواجهة مع «ربعه» نواد إنها الأصعب له في البطولة، وكان يتمنى أن يصطدم بأحد اللاعبين الأجانب من دول أخرى لإتاحة الفرصة أمام زميله ليتوج بالذهب، خصوصاً أنه يعرف المستوى المتقدم لصديقه نواد ويتمنى له حظا سعيدا في القادم من البطولات. وأضاف البلوشي حققت حلمي بالتتويج بالذهبية بعد الإخفاق في بطولة العالم للموسم الماضي، التي جرت في العاصمة اليونانية آثينا، بعدما أصبت في الركبة وغادرت البطولة مجبراً.

وعن المستوى الفني للبطولة، قال إن بطولات العالم دائماً ما تحظى بمستويات متقدمة، خصوصا أنها تضم منتخبات قوية حول العالم، وأعتقد أن 40 منتخباً تشارك في النسخة الحالية هو تطور وتميز للنسخة العالية من بطولة العالم للناشئين والشباب، وأعتقد أنها أثرى وأقوى عن سابقتها في اليونان، قائلاً: استعددنا جيدا لهذا الاستحقاق من خلال معسكر مطول واستطاع الجهاز الفني تجهيزنا بدنياً وذهنياً لخوض التحدي. أبوظبي - البيان الرياضي

مبادرة

الوفود تشيد بحفاوة استقبال «كلنا شرطة»

أشادت الوفود والفرق المشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو التاسعة للشباب والناشئين التي تستضيفها دولة الإمارات بحفاوة الاستقبال لدى وصولهم من قبل قسم «كلنا شرطة» بإدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي.

وأوضح المقدم الحاج مبخوت المنهالي رئيس قسم «كلنا شرطة» أن مبادرة استقبال الوفود بالورود والأعلام وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للجوجيتسو، تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بالدور المجتمعي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية.

وعبرت الوفود عن تقديرها لجهود الشرطة وإجراءاتها المتميزة، وأشادت بحفاوة الاستقبال عبر مطاري أبوظبي ودبي الدوليين.. معربة عن تمنياتها لدولة الإمارات بدوام التقدم والرخاء والازدهار.

جدير بالذكر أن الدول المشاركة في البطولة التي تستضيفها الإمارات لأول مرة بصالة مبادلة آرينا بالعاصمة أبوظبي تضم إلى جانب الإمارات كلاً من بلجيكا وجمهورية التشيك وألمانيا واليونان وإيطاليا وبولندا والبرتغال ورومانيا وتايلاند والنمسا وفيتنام وتركمانستان وإيران وأوكرانيا والمجر والسويد والمغرب وإسبانيا وروسيا. أبوظبي - وام