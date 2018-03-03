«فزاع للقوس والسهم» تحتفي بأصحاب الهمم

تحتفي اللجنة المنظمة بأصحاب الهمم المشاركين من دول العالم، في بطولة فزاع الدولية الرابعة للقوس والسهم، وذلك مع حفل الافتتاح الرسمي الليلة، وتأتي البطولة معبرة بالتزامن مع إقامة الحدث في «عام زايد»، وبما يواكب مكانة البطولة التي تحظى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها ويشرف عليها نادي دبي لأصحاب الهمم، وتحظى بمشاركة 66 لاعباً ولاعبة من 15 دولة.

فترات تدريب

ويسبق حفل الافتتاح إقامة فترتين تدريبيتين للمشاركين في المنافسات، ثم سيعقد الاجتماع الفني لممثلي المنتخبات ويتم على ضوئه استعراض قواعد وقوانين المنافسات، واعتماد البرنامج الزمني النهائي حيث ستنطلق البطولة بإقامة التصفيات بداية من يوم غد (الأحد 4 مارس)، على أن تبدأ في الأيام التالية الأدوار النهائية وصولا لتتويج الفائزين بالمراكز الأولى على الصعيدين الفردي والفرقي، حيث سيكون الختام يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 مارس الجاري.

ويشارك في البطولة 15 دولة يتقدمها منتخبنا الوطني، إلى جانب كل من: الجزائر، البرازيل، التشيك، فرنسا، بريطانيا، هونج كونج، الهند، العراق، إيطاليا، اليابان، منغوليا، سلوفاكيا، تايلاند، والولايات المتحدة، وهو ما يكشف عن الحضور الموسع من القارة الآسيوية بتواجد 7 دول ومشاركة 5 دول أفريقية وواحدة من أميركا الجنوبية وأميركا الشمالية.