«بيان» تحلق بكأس اللقايا الأبكار لهجن أبناء القبائل

تواصلت أمس فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن (ختامي الوثبة) 2018، الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك لليوم الثالث على التوالي، ويشهد المهرجان منافسات قوية بمشاركة 15 ألف مطية من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون، وحضر معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل أمس لمسافة 5 كلم في الميدان الجنوبي بالوثبة.

وشهدت المنافسات حضوراً قوياً لهجن أبناء القبائل في منافسات الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات، من أجل نيل الرموز الأغلى، إذ انتزعت «بيان» لمحمد بن نصره العامري كأس الأبكار المفتوح وحققت المركز الأول بتوقيت 7:27:2 دقائق لتحصد الناموس والرمز، بالإضافة إلى الجائزة المالية، فيما حلت في المركز الثاني «رموز» لأحمد سالم الزرعي في 7:29:2 دقائق، تليها «الشكلة» لسالم حمد المحرمي في 7:32:3 دقائق.

بندقية اللقايا الجعدان المفتوح

وحلق «موفق» لعبد الله سالم الفلاسي بالرمز الثاني، بندقية اللقايا الجعدان المفتوح، وقطع مسافة الشوط في 7:29:7 دقائق، وجاء «قاطع» لشعفوري مسلم الزفنة بالمركز الثاني في 7:32:0 دقائق، يليه «حبشان» لمحمد سيف سويلم في 7:34:2 دقائق.

وتوجت «الهبيبة» لمبارك بن نصرة العامري بناموس الشوط الرئيس الثالث، وحصدت كأس اللقايا الأبكار المهجنات وأنهت السباق في المركز الأول بجدارة في 7:22:9 دقائق، واحتلت «سيل» لحارب مغير العميمي المركز الثاني في 7:28:1 دقائق، تليها «منصورة» لعلي فرج العامري في 7:30:2 دقائق.

وانتزع «البحيري» لمظفر العامري بندقية الجعدان المهجنات في 7:25:3 دقائق، وجاء «المختبر» لعلي راشد النعيمي ثانيا في 7:26:0 دقائق، يليه «قيصر» لأحمد غانم علي بن الظاهري في 7:26:9 دقائق.

صراع مثير على المراكز الأولى في أشواط المهرجان | البيان

صراع الرموز

وتواصل الصراع على الرموز في الشوط الخامس المخصص لفئة الإنتاج، وفازت «الحذرة» لسهيل حمد بن قرين العامري بناموس وكأس اللقايا الأبكار الإنتاج، وأنهت الشوط في 7:26:0 دقائق، تليها «الشاهينية» لحمد سعيد المحرميثم «غازية» لمحمد راشد غانم المنصوري.

وحصد «هتان» لسعيد سالم الفلاحي بندقية اللقايا الجعدان الإنتاج بتوقيت 7:29:2 دقائق، يليه «صياد» لعلي حليس العفاري، ثم «الوسمي» لمحمد حزمي العامري. وتوج معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، بحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين وسط سعادة الملاك والمضمرين بالناموس والرموز الغالية.

لقب لـ«هقاوي»

حلقت «هقاوي» المملوكة لبدر عبد الله العامري بلقب أول أشواط الفترة الصباحية، في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت ضمن منافسات اليوم الثالث بالميدان الجنوبي بالوثبة على مدار 26 شوطاً لمسافة 5 كلم، مسجلة 7.27.7 دقائق، وانتزعت «شقرا» لسهيل سعيد العامري ناموس الشوط الثاني للأبكار المهجنات في 7:28:3 دقائق، وفاز «مياس» لحمدان محمد حارب بناموس أول أشواط الجعدان المحليات، في7:25:7 دقائق، وتصدر الشوط الرابع «السامي» لعلي محمد عايض المري منافسات شوط الجعدان المهجنات محرزاً المركز الأول في 7:28:2 دقائق.

وتواصلت الإثارة مع الشوط الخامس وانتزعت لقبه «غادة» لسهيل بن دري الفلاحي في 7:30:4 دقائق، وواصل شعار مبارك بن نصرة العامري انتصاراته وأداءه المميز في ختامي الوثبة 2018 وسجل أول فوز في منافسات اللقايا عن طريق «عيالة» التي خطفت ناموس الشوط السادس بجدارة، وانتزع «مغري» لسالم محمد العفاري لقب الشوط السابع للجعدان المحليات، و«الطاير» لعلي مبارك العامري لقب الشوط الثامن في 7:24:6 دقائق، وفي الشوط التاسع حلقت «غادة» لسهيل بن دري الفلاحي بالمركز الأول المسافة في 7:30:4 دقائق، وفي عاشر أشواط الفترة الصباحية كانت «حنين» لعبد الله مطر الشامسي على موعد مع ناموس الشوط وأنهت المسافة في 7:24:6 دقائق.

تألق

وواصلت هجن حمود بن ثعلوب الدرعي تألقها لليوم الثالث وسجلت لقباً جديداً مع «جلمود» الذي حلق بناموس الشوط 11، وتفوق «سلهود» لحسن رشود آل مطلق في الشوط الـ12 بزمن 7:20:2 دقائق، وفي الشوط 13 توجت «عنايد» لسمران الروبي بالمركز الأول في 7:24:9 دقائق، وفي الشوط الـ14 حققت «الريم» لمبارك الكتبي المركز الأول في 7:23:8 دقائق، وتصدر الشوط 15 «الراقي» لمحمد آل صافية في 7:26:5 دقائق، وفي الشوط 16 طار «نجد» لمحمد سلطان السويدي باللقب في 7:24:4 دقائق، وفي الشوط الـ17 نالت «الوثبة» لمحمد بن فطيس المري الناموس، وفازت «بشاير» لمحمد الخيلي بالمركز الأول في الشوط الـ18 ، وحلقت «النصيبا» لمحمد حمد راعي الشيجه باللقب في الشوط الـ19 ،ونالت «عدن» لسالم راشد غدير الكتبي لقب الشوط 20.

نتائج

انتزع «مبعد» لحمود المحاربي ناموس الشوط 21، وأهدى «همام» لقب الشوط 22، لسالم حمد بن نصره العامري، وفازت «غازية» لمبارك مظفر العامري بالمركز الأول للشوط 23، وفي الشوط 24 خطف اللقب «وشل» لعلي راشد غدير الكتبي، ونال «مزعل» لمحمد علي المنصوي المركز الأول في الشوط 25، ونجح «الرديني» لسالم راشد بن غدير في خطف لقب الشوط 26، وحصل الفائزون بأشواط الفترة الصباحية على جوائز نقدية قيمة خصصتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان بعد أن استبدلت السيارات للفائزين بجوائز مالية.

أسرع زمن

سجل «سلهود» لحسن مطلق رشود آل مطلق التوقيت الأفضل في منافسات سن اللقايا في اليوم الثالث للمهرجان الختامي، وذلك في الشوط الثاني عشر خلال منافسات الفترة الصباحية، إذ سجل توقيتاً زمنياً في مسافة 5 كلم 7.20.2 دقائق.

انطلاقة

هجن الشيوخ تدخل معترك المنافسات اليوم

تدخل هجن أصحاب السمو الشيوخ معترك المنافسات في رابع أيام ختامي الوثبة اليوم في سن اللقايا، وتركض هجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 5 كلم في الميدان الجنوبي على مدار 35 شوطاً منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية و15 شوطاً في الفترة المسائية.

منافسات قوية في المهرجان | البيان

وتتنافس نجائب الأصايل في الفترة المسائية على نيل 4 رموز مخصصة للأبكار والجعدان المحليات والمهجنات، إذ تبدأ الانطلاقة مع الكأس الذهبي للشوط الرئيس الأول المخصص للقايا الأبكار المحليات، حيث يحصل الفائز باللقب على الناموس والرمز الغالي ونصف مليون درهم.

أما الشوط الرئيس الثاني المخصص للقايا الجعدان المحليات فيشهد المنافسة على البندقية الذهبية والجائزة المالية 400 ألف درهم، وفي أشواط المهجنات تتصارع المطايا المشاركة على لقب الشوط الرئيس الثالث للأبكار وحصد الرمز وكأساً فضية و400 ألف درهم، فيما يشهد الشوط الرئيس الرابع التنافس على البندقية الفضية للقايا الجعدان المهجنات، و300 ألف درهم. واستعدت اللجنة العليا المنظمة لإخراج المنافسات بالشكل اللائق في ظل توقعات بقوة المنافسة من الشعارات الكبرى هجن الرئاسة والعاصفة وزعبيل. أبوظبي - البيان الرياضي

تتويج

بندقية الجعدان المهجنات لـ «الحجاج»

شهد الشوط الرئيس الثامن، آخر أشواط الرموز لسن اللقايا، تتويج «الحجاج» لحمد راشد غدير ببندقية الجعدان المهجنات، بزمن 7:29:6 دقيقة، وجاء «راهي» لمبارك العامري ثانياً، «محبوب» لعلي الظاهري ثالثاً، وفازت «الصعبة» لعمير الحزمي بكأس المهجنات بالشوط السابع في 7:27:0 دقيقة، وحلت «الدانة» لمبارك العامري ثانياً، و«الجرانيت» لعبيد منانة ثالثاً. أبوظبي - البيان الرياضي